Štyria tankisti a Brad Pitt

Ambície sa nenaplnili, Železné srdce je len ďalší z typických vojnových filmov.

17. nov 2014 o 15:32 Miloš Ščepka

Film s pôvodným názvom Fury vchádza do slovenských kín s českými titulkami, no kým v Česku sa volá Železná srdce, u nás mu názov zmenili na Železné srdce. To je však iba zanedbateľná z množstva podivností.

Scenárista a režisér filmu Železné srdce David Ayer je špecialista na kriminálne a policajné trilery. Podpísal sa pod scenár drámy z druhej svetovej vojny Ponorka U-571, ktorá bezprecedentne falšovala históriu tvrdením, že nemecký tajný kód Enigma prelomili Američania. Teraz do tej istej rieky vstupuje na americkom tanku sherman, ktorý hravo porazí aj obávaného nemeckého tigra.

Šou ukradol producent

Neprináša autentický príbeh „podľa skutočných udalostí“ ani úlet v štýle Nehanebných bastardov, drámu s detailnými charaktermi ako Bratstvo neohrozených či hlboký metaforický príbeh ako Zachráňte vojaka Ryana, ale ani divokú akčnú zábavu. Je to skôr čistokrvné ťažkotonážne vojnové béčko s tradičným príbehom, prostými moralitami a schematickými figúrkami. Príbehu vlastne niet: posádka amerického tanku dostane rozkaz brániť pred Nemcami dôležitú križovatku, tak ju bráni.

Ak film mal byť príbehom nováčika Normana Ellisona (Logan Lerman), dopadlo to rovnako ako s vojnovým filmom Hartova vojna (2002), kde celú šou ukradol Bruce Willis. Najviac priestoru v Železnom srdci si nadelil producent Brad Pitt ako veliteľ tanku Don „Wardaddy“ Collier, ktorému expresívnymi výrazovými prostriedkami sekunduje Shia LaBeouf, kým ostatní herci stvárňujú klasické figúrky vojakov. Každý má „vtipnú“ prezývku a nejaký zlozvyk, viacerí sú poriadni hajzlíci, ale keď na to príde, každý z nich má zlaté, a nie železné srdce.

Stopy vysokých ambícií

Do vyššej kategórie film posúva okrem hereckého obsadenia aj obraz ruského kameramana Romana Vasyanova. Bez vznešenosti, zato so záplavami blata, špiny, ruín, odstrelených končatín a rozjazdených tiel. Netradičná, hoci občas až nepatričná je hudba Stevena Pricea.

Typicky béčkové sú lineárne rozprávanie, prepiaty pátos, frázovité dialógy i predvídateľný dej s vlastnými fyzikálnymi zákonmi, nepochopiteľnými a nevysvetliteľnými momentmi. Tvorcovia sa snažili dosiahnuť čo najväčšiu historickú vernosť bojovej techniky, výstroja a výzbroje, ale narábanie s nimi, ich pôsobenie aj účinnosť sú plne podriadené úsiliu o prvoplánovú vizuálnu atraktívnosť.

Keď Američania dobyjú nemecké mestečko, Wardaddy a Norman v domácnosti dvoch príťažlivých žien prežijú zopár minút ilúzie normálneho mierového života. O tomto zážitku by mohla vzniknúť krásna netuctová dráma. V Železnom srdci pôsobí cudzorodo, ako zabudnutá stopa pôvodných vysokých ambícií. Nenaplnili sa. Vznikol ďalší z typických vojnových filmov, aký by pred 60 rokmi obstál aj v sovietskom Rusku. Tých, čo v kine hľadajú len absolútny odpočinok, však neurazí. A to je dobre, veď jeho zmyslom je zarobiť.