Jeden z najlepších fotografov na svete vystavuje v Bratislave

Yuri Kozyrev, Úniky a návraty, Wihanovo kvarteto, TV tipy

19. nov 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, her

Yuri Kozyrev

Vernisáž 18.00 Bratislava

„Tieto fotografie sa možno budú divákom zdať drsné, ale vo svojej umeleckej podstate sú napriek všetkému krásne a unikátne,“ hovorí o snímkach Yuriho Kozyreva kurátor Matúš Zajac. „Máme možnosť vidieť to najlepšie, čo žurnalistická fotografia v 21. storočí môže poskytnúť,“ dodáva o výstave, ktorú môžete oddnes vidieť v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislava.

Všetky superlatívy sú v súvislosti s týmto fotografom na mieste. Yuri Kozyrev čerpá z tradície ruskej humanitárnej fotografie. Dvadsaťpäť rokov neúnavne nasleduje rôznorodé svetové konflikty a prináša sugestívne obrazové výpovede. Začínal v 90. rokoch doma – v Rusku, kde mapoval rozpad Sovietskeho zväzu. Na začiatku nového milénia však už bol na ceste do Afganistanu - krátko po udalostiach z 11. septembra - a pravidelne sa tam vracal. V roku 2002 sa presunul do Iraku a pôsobil tam sedem rokov ako fotograf časopisu Time. Zaznamenal povstania v Bahrajne, Jemene, Tunisku, Egypte aj Líbyi a nechýbal ani na kyjevskom námestí.

Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení, okrem iného sa stal niekoľkonásobným víťazom prestížnej súťaže novinárskej fotografie World Press Photo a patrí medzi zakladateľov agentúry a nadácie NOOR, združujúcej výnimočných dokumentaristov. Výstava v bratislavskej galérii, ktorú si môžete pozrieť až do 1. februára 2015, prinesie prierez celou doterajšou tvorbou Yuriho Kozyreva. Oplatí sa vidieť.

Úniky a návraty

Výstava Satelit Bratislava Do 14. 12.

V bratislavskej galérii dizajnu Satelit je do 14. decembra výstava textilnej tvorby Úniky a návraty. Názov výstavy je metaforou dynamiky, ktorá pulzuje v oblasti textilnej tvorby. Výstava predstavuje aktuálne podoby textilnej tvorby v čase, ktorý je charakteristický stieraním hraníc medzi jednotlivými oblasťami moderného umenia. Aj pre tvorcov pracujúcich s médiom textilu to znamená uvoľnenie sa z priestoru textilného vlákna a klasických techník v prospech experimentu s materiálmi a technológiami a budovanie inovatívnych konceptov. V prácach dvanástich autorov rôznych generácií poznávame širokú škálu procesov, ktoré využívajú konceptuálne uvažovanie, dizajnové štruktúry a formy či nové remeselné postupy a technológie bez straty väzby na klasické črty textilného média.

Na výstave sa stretávajú práce výrazných osobností textilného umenia i mladých tvorcov (Jozef Bajus, Miroslav Brooš, Eva Cisárová-Mináriková, Mária Fulková, Mária Hromadová, Zuzana Hromadová, Iveta Miháliková, Mira Podmanická, Júlia Sabová, Soňa Sadilková, Daniel Szalai, Vlasta Žáková).

Kurátorkou je Adriena Pekárová.

Wihanovo kvarteto

Bratislava / Vodárenské múzeum, 18.00 h

Sú víťazmi súťaže festivalu Pražská jar, uspeli v aj Londýne či v Osake, učia na Trinity College of Music v Londýne. Wihanovo kvarteto a jeho členovia patria medzi najlepších českých hráčov komornej hudby. Keď ešte navyše prichádzajú s programom zostaveným prevažne z diel skladateľov Janáčka a Dvořáka (ktorých doplní Haydn), sľubuje to zážitok takpovediac z prvej ruky. Ich koncert však nezaznie v žiadnom z tradičných koncertných priestorov hlavného mesta. Klasická komorná hudba tu už neznie len v rámci festivalu Konvergencie v Design Factory, ale aj pod hlavičkou inej akcie a v inom príjemne zrekonštruovanom priestore – je to ďalší večer festivalu Peknej hudby v priebežnom koncertnom cykle vo Vodárenskom múzeu na začiatku Devínskej cesty.

TV tipy

Dvojka 20.00

Ešte chvíľu si s Kornelom pobudnúť

Dokument o spisovateľovi a publicistovi Kornelovi Földvárim ponúka obraz o „mladom starcovi“, ktorého spôsob existencie a rôznorodosť aktivít môže byť zaujímavým prínosom aj pre mladú generáciu.





Jednotka 20.20

Eštebák

Príbeh filmu vychádza zo skutočného osudu rádioamatéra, ktorý v 70. rokoch pracoval ako letecký dispečer. Ako civilného zamestnanca, označeného previerkami za dôveryhodnú osobu, ho prevelili z letiska na ministerstvo vnútra.





Joj plus 20.45

Párna a nepárna

Hromotĺcky Charlie Ferpo (Bud Spencer) vezie na preteky motorový čln a v depe sa po prvý raz stretne s modrookým sympatickým Johnnym Firpom (Terence Hill), ktorý je poručíkom amerického námorníctva.





Dvojka 21.40

Celnice

Dokumentárny cyklus mapujúci 20 rokov po rozdelení Československa. Perspektívy dvoch rozdelených národov v spojenej Európe. Kto iný by sa mohol pozrieť na českú identitu nezaujatejšie ako cudzinci žijúci v Česku?





ČT 2 21.55

Traja muži a nemluvňa

Oni jej menili plienky, ona im životy. Americká rodinná komédia podľa jedného z najúspešnejších francúzskych filmov 80. rokov. Stačilo preniesť dej z Paríža do New Yorku a správne obsadiť hercov.

Dvojka 22.10

Vtáčkovia, siroty a blázni

Príbeh troch osamelých bláznov vo svete plnom cynizmu a beznádeje vo filme Juraja Jakubiska z roku 1969. Spolu s Havettovou Slávnosťou v botanickej záhrade vrchol fantázie v slovenskej novej vlne.