Eva Herzigová: Hrám z lásky

Česká modelka po hereckých skúsenostiach z minulosti prvýkrát účinkuje vo filme z domácej produkcie.

20. nov 2014 o 11:23 Eva Andrejčáková

Mala za sebou päť rokov v modelingu, keď sa ocitla po boku Gérarda Depardieua vo filme Strážni anjeli (1995). To on ešte vyzeral k svetu a jej poprsie už prežívalo svetovú slávu, propagujúc značku spodnej bielizne. V tom čase jej mnohí hovorili Miss Wonderbra, dokonca jej prisúdili titul Marilyn Monroe Východu.

Kedy sa obnažiť

Česká modelka Eva Herzigová bola jednou z krások, ktoré nepatrili do trendu vychudnutých, mala čo ukázať, radila sa medzi modelky plnších tvarov. V roku 2000 zmenila vzhľad, pre kampaň Calvina Kleina sa z nej stala tmavovláska a výrazne schudla. O dva roky neskôr nafotila snímky, ktoré dokonca vyvolali špekulácie o jej anorexii a závislosti od kokaínu. Vzápätí však už opäť hviezdila v modeloch Versaceho a Huga Bossa, postupne sa stala tvárou značiek Givenchy, Louis Vuitton či Dolce&Gabana, dobyla titulné stránky časopisov Harper´s Bazaar, Elle, Vogue, Playboy.

V spomenutej francúzskej komédii vtedy hrala takmer po celý čas v priesvitnom negližé. Bola krásna, podobne ako o desať rokov neskôr v životopisnej dráme o talianskom židovskom maliarovi Modiglianim. Po boku jeho rivala Pabla Picassa pôsobila vo filme ako najdokonalejšia, najkrajšia a najobetavejšia partnerka. Zahrala si jeho prvú manželku, ruskú baletku Oľgu Chochlovú. Za úlohu emigrantky vo filme Just for the Time Being z roku 2000 získala dokonca aj cenu na festivale nezávislého filmu v New Yorku. Ponuku od režiséra Stanleyho Kubricka zahrať si vo filme Spaľujúca vášeň však odmietla. Prehnané obnažovanie ju nelákalo.



Strážni anjeli (1995). Foto - outnow.ch

Štart na páde totality

Ako malá sa venovala gymnastike, ale aj basketbalu či lyžovaniu, bola veľkou hokejovou fanúšičkou. Kariéru modelky začala ešte v roku 1989, keď sa na popud kamarátky zúčastnila na konkurze agentúry Metropolitan Models. Vyhrala a odišla do Paríža. Rodičia z toho neboli nadšení, hlavne mama sa veľmi bála, ale športovo založený otec jej držal palce. Keď stará mama zahlásila, že „charakter je osud“, zobrala to ako požehnanie.

Bolo to v septembri, tesne pred revolúciou, v novembri bola, samozrejme, naspäť. „V Paríži nás mali za neuveriteľné exodky, chodili sa na nás pozerať, ako vyzeráme, čo jeme a tak. Bolo okolo nás haló typu ‚prišli dievčatá spoza železnej opony‘,“ hovorí v rozhovore pre český Reflex o tom, ako s kolegyňami Terezou Maxovou a Pavlínou Němcovou ešte ako neplnoleté začínali. Pochádzala z nekomunistickej rodiny, otec pracoval v uhoľných baniach, a tak bola po každej stránke pre zahraničie tým najexkluzívnejším materiálom. Dnes oslavuje spolu s pádom totality dvadsaťpäť rokov svojej kariéry.



Modigliani (2004)

Tajomstvo modeliek

Odkedy pričuchla k filmu, stal sa jej celoživotným koníčkom. Robí ho vraj z lásky, nikdy nechce mať na herectvo agenta a hlavne, odmieta byť zaškatuľkovaná ako imidž sexsymbolu. V českom filme sa rodáčka z Litvínova objavuje po prvýkrát až teraz. V rámci domácej produkcie zatiaľ účinkovala iba v dokumente Tajemství modelek, kde spolu so Simonou Krainovou, Petrou Němcovou, Andreou Verešovou a ďalšími ikonami českého aj svetového modelingu podávajú nekompromisný pohľad do zákulisia sveta modeliek – ako v pätnástich bez znalosti jazyka a bez peňazí odchádzajú do sveta, obchádzajú konkurzy, trčia v poradovníkoch, týrajú sa hladom a znášajú intrigy a ohovárania konkurentiek.



Rozprávkar (1914)

Dobehnutá vášňou

Nová česká lovestory je pre ňu príležitosťou na jednu z hlavných úloh – bolo to vraj jej prvé náročné nakrúcanie. Spolu s Jiřím Macháčkom a Annou Geislerovou je súčasťou ľúbostného trojuholníka. Do úlohy prekladateľky Kláry, ktorú z beznádejne vyzerajúceho manželstva vytrhne neprekonateľná vášeň k novému mužovi, ju obsadil režisér Vladimír Michálek, známy svojimi filmami Zapomenuté světlo, Je třeba zabít Sekala či O rodičoch a deťoch. Ako predlohu k najnovšej romantickej dráme si zobral rovnomenný knižný bestseller Rozprávkar (Pohádkář). Kniha patrí medzi najpredávanejšie tituly českej spisovateľky a novinárky Báry Nesvadbovej (dodnes sa predalo 80-tisíc výtlačkov).



S manželom Gregorijom Marsiajom. Foto - sita

Náročná príležitosť

Napokon ju príbeh o spaľujúcej vášni, ktorá si skôr či neskôr môže vybrať svoju daň, predsa len dobehol. Film má detektívnu zápletku a vezie sa na vlne erotiky. Vyšetruje sa v ňom identita neznámeho muža, nájdeného v rieke. Postupne sa odvíja dráma Kamila, muža dvoch súbežných životov s dvoma krásnymi ženami. Žije v lžiach, vo svete svojho veľkého živého sna ako v úplnej samozrejmosti. Michálkových fanúšikov však film podľa reakcií skôr sklamal – očakávali na poli českého filmu výrazné oživenie a jeho najnovšie dielo môžu radiť len do slabého priemeru. Vyčítajú mu zle prepojenú skrumáž žánrov, nedotiahnutý scenár, márnu snahu o prepojenie erotiky s trilerom, otravný product placement, nedostatočné herecké výkony.

Pre Herzigovú išlo o zatiaľ najnáročnejšie nakrúcanie. Režiséri v zahraničí, ktorí s ňou pracovali, od nej doteraz nevyžadovali účasť na tvorivom procese pri dialógoch priamo na pľaci. Pred kamerou Martina Štrbu, s ktorým režisér Michálek už v minulosti pracoval, musela ‚zamakať‘ no vôbec neľutuje. Zvládla to, hoci na vlaňajšie nakrúcanie Rozprávkara prišla s tretím synom, štvormesačným Edwardom Jamesom.