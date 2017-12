Philip Seymour Hoffman je ešte raz v kine

21. nov 2014

Hry o život: Drozdajka – 1. časť

KINOTIP

Tínedžeri čítali knihu o tom, ako v krajine menom Panem nespochybniteľne vládne prezident Snow a každý rok usporadúva hry, v ktorých hlavné pravidlo hovorí: prežije len jeden. Čítali v nej aj o tom, ako dospievajúce deti musia vedieť zabiť všetky ostatné, ak nechcú zomrieť samy a kým hltali dobrodružnú linky, pod kožu sa im dostávali témy ako zneužívanie moci, vynútená poslušnosť a potlačená sloboda. Čítali o temnej krajine a veľkých morálnych dilemách – a páčilo sa im to.

Úspešnú knihu Hry o život vzápätí zadaptovali filmári a film s Jennifer Lawrence v hlavnej úlohe (jej postava sa volá Katniss Everdeen) sa stal hitom, popri nej v ňom hrali Woody Harrelson, Donald Sutherland či Stanley Tucci. Kritika ocenila nový typ reality show, starostlivo premyslené vzťahy medzi postavami, dizajn, ktorý evokuje temnejšie éry zo svetovej histórie, dynamiku deja, ktorá nepotrebuje prehnané množstvo špeciálnych efektov a aj to, ako herci v hlavných úlohách hrajú. Mimochodom, v pokračovaní s názvom Hry o život: Drozdajka, hrá ešte Philip Seymour Hoffman, ktorý predčasne zomrel začiatkom januára.

Hry o život: Drozdajka sú rozdelené na dve časti. V prvej z nich sa nálada výrazne zmení. Katniss zistí, že krajina, v ktorej žije, nie je rozdelená na dvanásť obvodov, ako si myslela doteraz. Spozná aj utajovaný 13. obvod a to, čo v ňom uvidí, ju vyprovokuje k rebélii. Vyzýva ľudí okolo seba, aby sa zmobilizovali k občianskemu povstaniu a vystúpili proti prezidentovi Snowovi.

Túto filmovú premiéru využili niektoré malé kiná na to, aby do programu na chvíľu vrátili aj predchádzajúce dve časti a nejako podobne zareagovali aj kníhkupectvá. Fanúšikovia si budú môcť kúpiť celú trilógiu v jednom obale.

Horalfest 2014

Festival Hotel Toliar, Štrbské Pleso

Dnes a zajtra sa v hoteli Toliar v Štrbskom Plese uskutoční 8. ročník medzinárodného festivalu umeleckej tvorby o horách Horalfest 2014

Festival prináša tri tradičné súťažné kategórie – film, fotografia a literatúra, ktoré súvisia s prírodou, horami a aktivitami či osudmi ľudí v nich. Súťaženiachtiví účastníci sa mohli zapojiť aj do témy Nosičstvo, ktorá bude osobitne ocenená cenou chatára Rainerovej chaty Petra Petrasa. Novinkou tohto ročníka je téma Biking, do ktorej mohli svoje diela prihlásiť všetci nadšenci horského „bajkovania“. Kto najlepšie stvárni danú tému, získa špeciálnu Cenu časopisu Biker. Okrem zaujímavých tém čakajú na účastníkov festivalu aj obľúbené workshopy s odbornými garantmi jednotlivých kategórií.

Na festival sa môžu tešiť aj nesúťažní návštevníci. Čaká na nich množstvo sprievodných podujatí, napríklad krst knihy, predajná horská zóna, premietanie súťažných aj nesúťažných horských filmov, výstavy fotografií, večer filmovej tvorby s premiérami či besedy so zaujímavými hosťami.

Viac na www.horalfest.sk.

Vstup na festival je voľný.

Jablká a krajina

Výstava Turčianska galéria / Do 7. 12.

S kulminujúcou jeseňou prichádza do Turčianskej galérie v Martine farebne vibrujúca výstava obrazov Olinky Lajčiakovej Jablká a krajina. Rodáčka z Martina, ktorá žije a tvorí v Bratislave a Edinburghu, je bývalou žiačkou akademickej maliarky Oľgy Krýslovej, ktorá výrazne ovplyvnila jej výtvarne začiatky a pohľad na umenie. Kolekcia obrazov Jablká je o štruktúre, tvare a intenzívnej farbe, bez ambície reálneho stvárnenia ústredného motívu. Kolekcia obrazov Krajina je postavená na fantázii a pocite. Smelé použitie ružovej, fialovej, cyklámenovej, modrej je impresiou prírodných krás na Hebridských ostrovoch, kde autorka našla inšpiráciu pre maľbu krajiny.

TV tipy

Dajto 20.15

Invictus: Neporazený

Clint Eastwood natočil veľmi inšpiratívny a pravdivý príbeh o tom, ako Nelson Mandela (Morgan Freeman) spojil sily s kapitánom juhoafrického rugbyového tímu Francoisom Pienaarom (Matt Damon), aby spolu pomohli zjednotiť svoju krajinu.

Joj 20.30

22 výstrelov

Po dlhej a úspešnej kariére v marseillskej mafii sa Charly Matte rozhodol žiť usporiadaným životom a venovať sa iba manželke a svojim dvom deťom. Tri roky to fungovalo, ale potom ho jeho minulosť dostihla a vybrala si svoju daň.

Doma 21.00

Láska na druhý pokus

Samantha a Ian, taký obyčajný párik. Ona ho miluje a urobila by preňho všetko. On ju asi tiež miluje, ale nedáva jej to príliš najavo. A tak Sam ho napriek láske opustí, všetko však zauzlí tragická nehoda.

Dvojka 21.55

Spoznáš muža svojich snov

Vášne a túžby zmenia životy manželského páru Alfieho a Heleny, ale aj ich dcéry Sally s manželom Royom. Po tom, ako Alfie opustí Helenu, aby sa venoval energickej a hlavne mladšej známosti, Helena prestane konať racionálne a riadi sa radami kartárky.

Dajto 23.00

Most cez rieku Kwai

Jedného dňa roku 1943 pribudne do japonského zajateckého tábora uprostred džungle ďalšia várka britských zajatcov. Hoci sú muži zbedačení, pripochodujú s rezkou pesničkou. Ich nadriadený totiž nemieni nepriateľovi ukázať žiadnu slabosť.

Joj 23.05

Bastard

Mladý notorický delikvent Brute dostáva poslednú šancu žiť normálny a relatívne slobodný život. V rámci nápravného programu, ktorý mu navrhli britské úrady v roku 1991 pre prípady s nižšími trestami, ho pošlú do najzapadnutejšieho detského ústavu niekde v Rumunsku.