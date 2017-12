Zaznie Big Beat de Luxe

Legendy slovenského, českého a poľského rocku na jednom pódiu, operné hviezdy spievajú Janáčka, Blues Slovakia. Kultúrne tipy na víkend.

22. nov 2014 o 0:00 Alexander Balogh, Alexander Balogh, zu

Big Beat de Luxe

Nedeľa / Bratislava, Stará tržnica 19.00

Zajtrajší koncert v bratislavskej Starej tržnici spojí po roku takmer totožnú zostavu rockových harcovníkov, aká sa zišla na vlaňajšom jubilejnom 20. ročníku podujatia Mosty Gesharim v Liptovskom Mikuláši. „Základ medzinárodnej superkapely tam tvoril pražský Blue Effect gitaristu Radima Hladíka, s ktorým vystúpil aj klávesista Marián Varga, spevák Pavol Hammel či spevák a multiinštrumentalista Józef Skrzek z poľskej skupiny SBB,“ hovorí dramaturg Ladislav Snopko.

Všetci spomínaní, ale aj ďalší rockoví muzikanti sa predstavia aj zajtra na koncerte Big Beat de Luxe. „Dvojhodinový večer sme rozdelili do troch častí,“ približuje dramaturgiu výnimočného podujatia v Starej tržnici organizátorka Jana Vachová. „Úvod bude patriť artrockovému zoskupeniu Blue Effect, ktoré už štyri desaťročia vedie Radim Hladík. V druhej časti sa predstaví Collegium Musicum v zložení Marián Varga, basgitarista Fedor Frešo, gitarista Fero Griglák a bubeník Martin Valihora.

Lídri oboch kapiel Hladík a Varga prídu na pódium aj na záver večera ako členovia medzinárodnej superskupiny, v ktorej si zahrajú a zaspievajú aj Pavol Hammel, Józef Skrzek a ďalšia legenda českého rocku Vladimír Mišík, v dávnej minulosti istý čas aj člen Blue Effectu.

Hviezdy SND spievajú Janáčka

Nedeľa / Historická budova SND, 17.00 h

Opera SND začína v nedeľu nový cyklus komorných koncertov Voci da camera. V rámci prvého večera zaznejú v interpretácii Terézie Kružliakovej a Ľudovíta Ludhu úpravy slovenských ľudových piesní z pera obdivovateľa folklóru Leoša Janáčka. Koncert sa začne cyklom Šest národních písní, ktoré naspievala Eva Gabelová – sedliačka z považskej obce Slatina nad Bebravou, zamestnaná vo fabrike v Modřiciach pri Brne, ktorá Janáčkovi zaspievala roku 1909 piesne z rodného kraja. „Netušila, že jeho prostredníctvom sa stane nesmrteľnou,“ vysvetľuje Vladimír Zvara, dramaturg prvej časti nového cyklu. Jej spev sa zachoval na fonografickom voskovom valčeku, a patrí medzi najstaršie zvukové záznamy slovenského folklóru. Záver koncertu bude patriť hudobnej minidráme o veľkej láske – piesňovému cyklu Zápisník zmizelého.

Blues Slovakia 2014

Sobota / Ivanka pri Dunaji 18.00

Slovenská bluesová spoločnosť v spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji pripravila už 22. ročník putovného festivalu Blues Slovakia 2014. Prvých jedenásť ročníkov sa odohralo v Trnave, potom sa festival preniesol aj do ďalších miest, a tak bluesovú štafetu postupne preberali Skalica, Levice, Prievidza, Bratislava, Bardejov, Nové Zámky, Humenné, Lozorno, Komárno a Žiar nad Hronom. V Ivanke pri Dunaji sa dnešný festival začne o 18.00 h v Parku oddychu na Nádražnej ulici 36.

Účinkujú Jana Ružičková and Cross The Line, Filip Puchert Band, Young Blood, Peter Koreň predstaví skladby zo svojho CD Last Train a finále zaobstará kapela Grapefruit Death.