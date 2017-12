Jeden svet a tridsať miest

Prvá časť filmovej prehliadky Jeden svet sa skončí dnes - ešte máte možnosť vidieť desať filmov, večer pozývame na koncert Hviezda a prednášku Tomáša Pospiszyla.

Prvá časť filmovej prehliadky sa skončí dnes

Končiaci festival (nielen) dokumentárnych filmov Jeden svet má za sebou päťdňový maratón filmov, diskusií a sprievodných podujatí. Za ten čas uviedol premiéry dvoch celovečerných domácich dokumentov (Priamy prenos Zuzany Piussi a Salto mortale Anabely Žigovej), pokrstil DVD s novinkou Felvidék, privítal českú režisérku Oľgu Sommerovú. Tohtoročné ocenenie organizácie Človek v ohrození získali Nenápadní hrdinovia, združenie aktivistov, ktorí po školách vysvetľujú význam Nežnej revolúcie.

Podobný názov – Neznámi hrdinovia – má porotou ocenený najlepší slovenský dokument, ktorý dnes o 18.00 premietnu v kine Film Europe v Pisztoryho paláci (vstup je voľný). Rozpráva o britských letcoch bojujúcich proti fašizmu nad naším územím. „Uvedomil som si, že o amerických vojakoch musím nakrútiť dokument teraz, keď je ešte šanca hovoriť s pamätníkmi. Niektorí respondenti z filmu sa premiéry nedožili. Chcel som, aby sa z Američanov, ktorí ako mladí chlapci prišli zachraňovať celkom cudziu krajinu, ale aj z hrdinov Slovákov, ktorí im poskytovali pomoc, stali známi hrdinovia,“ vysvetľoval dokumentarista Dušan Hudec.

Posledný deň festivalu má v programe desať ďalších filmov, napríklad americký Experiment na ľuďoch o vplyvoch chemického priemyslu (18.15 v kine Mladosť), či slovenskí Zamatoví teroristi (20.15 v kine Film Europe). Debata s čerstvými držiteľmi ceny Biela vrana bude od 19.00 v KC Dunaj.

Od decembra sa Jeden svet presunie do regiónov, do jari 2015 navštívi 29 miest po celom Slovensku.

Koncert / Slovenský rozhlas 20.00

Hviezda v Pohode_FM

Ako hviezdy sa cítia mnohé skupiny, len táto to však má priamo v názve. Nie náhodou, ani neprimerane - tvoria ju tí členovia dvoch pilierov bratislavskej nezávislej scény Med a Kosa z nosa, ktorých po dvoch dekádach existencie-neexistencie prestalo baviť čakať na debutové albumy. Urobili si vlastný projekt. Hviezda už predvlani vydala EP so záznamom koncertu a v septembri pridala na značke Slnko records celovečerný album. Jeho prvý singel, pesnička Havrani vyhrala hitparádu Rádia_FM a momentálne vo vysielaní úspešne rotuje ďalšia novinka Šarkany. Ako znie album s názvom Tu v Bratislave naživo, sa môžu presvedčiť návštevníci dnešného večera z cyklu Pohoda_FM, ktorý sa koná v Slovenskom rozhlase (vstup je tradične voľný do naplnenia sály) alebo vypočuť si priamy prenos koncertu z Rádia_FM.

Prednáška, diskusia 16.00 Bratislava

Tomáš Pospiszyl

Známy český kurátor a publicista Tomáš Pospiszyl, ktorý sa zaoberá umením 20. a 21. storočia, príde dnes do bratislavskej Kunsthalle / Domu umenia predstaviť svoju novú knihu Asociativní dějepis umění. Ide o novinku vydanú tento mesiac vydavateľstvom Tranzit a hovorí osobnostiach českého a slovenského umenia 50. – 70. rokov minulého storočia.

Pospiszyl analyzuje jednotlivé diela vybraných umelcov – Milana Knížáka, Jiřího Kovandu, Jána Mančušku, Kateřiny Šedej, Evy Koťátkovej a ďalších. „Namiesto lineárneho myslenia, zdĺhavého dokazovania a textu preťaženého odbornými výrazmi nastoľuje významové súvislosti pomocou kontrastov a volnejších asociácií,“ uvádza anotácia. Prezentácia knihy bude spojená s prednáškou. Jej tému celkom jasne naznačuje názov: Plickovýma očima: Vidí český dějepis umění slovenské umění jako rurální exotismus? Odpoveď sa dozviete v priestoroch Kunsthalle KLUB o 16.00 h.

Peter Roller

Krst knihy Ľubomíra Longauera Peter Roller (bod, čiara, znak, písmeno) bude v stredu o 18.00 h v Pálffyho paláci na Zámockej ulici. Na klavíri zahrá Viliam Gräfinger.

Čieže to ovečky

V bratislavskej Kafe Scherz bude dnes o 19.09 krst cédečka skupiny Prešporok Čieže to ovečky. Popri krstných rodičoch Zuzane Homolovej a Milošovi Janouškovi zahrá aj Maroš Jaslovský a zaspieva Eva Ketara.

Existenciály I.

Dnes o 19.00 h bude v bratislavskom Artfore krst knihy Stanislavy Chrobákovej Repar Existenciály I. Knihu predstaví literárny vedec a kritik Vladimír Petrík, krátkymi margináliami ju vypravia na cestu autorka Stanislava Repar, zodpovedný redaktor Jaroslav Šrank a vydavateľ Stanislav Jendek.

FeinKošt

Najlepšie slovenské, české a nemecké krátke filmy, ktoré boli vybrané v spolupráci s Českým filmovým centrom a AG Kurzfilm, dnes premietnu v centre Stanica Žilina – Záriečie. Pripravené sú dve projekcie kolekcie s názvom FeinKošt – o 17.00 a 20.00 h.

Holland Music Session

V Slovenskej filharmónii je dnes holandský večer. Komorné trio Cleonice o 19.00 h uvedie diela Beethovena, Smetanu a Wernicka.