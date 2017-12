Znie ako Američan, no pochádza z Talianska

V bratislavskom Ateliéri Babylon v utorok večer vystúpi Mario Biondi.

24. nov 2014 o 17:11 her

Keď mal sedemnásť, predskakoval Rayovi Charlesovi a nebola to náhoda. Jeho hlas aj pesničky k velikánovi soulu a rhythmandblues dobre pasujú. Ani prízvuk nepripomína, že Mario Biondi pochádza z juhu Talianska. Ešte bližšie má však hudba tohto štyridsiatnika k britskej skupine Incognito. Tá si ho v roku 2010 pozvala na album Transatlantic RPH, na ktorý prispel duetom s Američankou Chakou Khan.

Okrem spolupráce so slávnymi menami sa však Mario Biondi venuje aj vlastnej tvorbe. Jeho hlas kritici označujú slovami „vrúcny“ aj „zmyselný“ a oceňujú, že odkaz svetových hviezd soulu a rythmandblues obohatil o sicílskym temperament. Zatiaľ nahral osem albumov pod vlastným menom. Presadil sa so souldžezovou nahrávkou If (2009), na ktorej sa podieľali hudobníci z viacerých krajín.

video //www.youtube.com/embed/q09gKzfrSr8

Najnovší prírastok jeho diskografie má názov Sun (2013) a práve tento album by mal tvoriť kostru koncertu v bratislavskom Ateliéri Babylon. Ide o ďalší večer z cyklu City Sounds, ktorý pred pár dňami predstavil Branforda Marsalisa a v decembri privezie ďalšiu americkú hviezdu – speváčku Cassandru Wilson.