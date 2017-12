Vlna naživo a BRaK sa spojili

Vlna naživo a BRaK na Vlne, Ján Hoffstädter: Súvislasti

26. nov 2014 o 0:00 Alexander Balogh, (ba, kul)

Vlna naživo a BRaK na Vlne

Festival KC Dunaj 18.00

Dnes sa v Bratislave začína trojdňový festival Vlna naživo a BRaK na Vlne. Znalci vedia, že v minulosti to boli dve samostatné podujatia, ktoré tohto roku spojili svoje sily. Festival, ktorého dejiskom je v prvý deň KC Dunaj, otvorí o 18.00 h literárny blok, v ňom sa predstaví známy macedónsky básnik a slovakista Zvonko Taneski, potom bude zo svojho nového opusu Europain čítať Agda Bavi Pain a po ňom príde na rad autorské čítanie najpopulárnejšieho českého dekadentného básnika Jiřího H. Krchovského (na snímke Petra Procházku). Ten sa predstaví dnes ešte raz, a to ako muzikant so svojou kapelou Krch-Off-Band. V hudobnej časti večera vystúpi aj vizuálny umelec, laureát Ceny Oskára Čepana András Cséfalvay. Posledným bodom dnešného programu je hudba na želanie i do tanca (DJ Nowhereman nd DJ Galaprogram).

Ján Hoffstädter: Súvislasti

Výstava galéria Statua / Do 28. 11.

Čo sú tie súvislosti, ktoré sú základom slovnej hračky v názve výstavy Jána Hoffstädtera v bratislavskej galérii Statua v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave? Základnou je oblúk medzi jeho ranou, neskoršou a terajšou tvorbou. Hoffstädter podľa kurátorky Xénie Lettrichovej čoraz viac pracuje s jazykom abstraktných výrazových foriem a okruhom jeho reprezentačných znakov a obrazových symbolov. „Pritom je zaujímavé a netypické, že súčasne neopúšťa tému,“ zdôrazňuje Lettrichová. „Ďalšia súvislosť je synergická, utvorená dlhoročnou pedagogickou činnosťou, spoluprácou so študentmi a vzájomne si odovzdávanou inšpiratívnou energiou.“ Výrazom slastí tejto súvislosti je jeho objekt s názvom Súvislasti, na ktorom sa autorsky podieľali bývalí a súčasní študenti sochárskeho ateliéru Ingrid Višňovská, Martin Piaček, Dionýz Trosko, Mirka Podmanická a Kristína Országhová. A do tretice tou zastrešujúcou a smerodajnou súvislosťou je reakcia na priestor galérie. „Hoffstädter ho ovládol kombináciou hravého prístupu, čistoty výrazu a monumentálnej mierky,“ hovorí kurátorka.

Ďalšie pozvánky

Parížsky večer

Antikvariát a libresso Pod vŕškom na Kupeckého ulici v Nitre pozýva dnes o 18.30 h na Parížsky večer s knihou Andrey Pukovej a Petra Župníka Zaľúbení do Paríža.

Slovenka na kvadrát

V Nemeckom kultúrnom dome v bratislavskej Rači bude dnes o 19.00 h predstavenie Slovenka na kvadrát. Autorkou je Stanislava Chrobáková Repar, účinkuje Lucia Siposová.

Sviatočné pozdravy

Knihu Antona Srholca Sviatočné pozdravy uvedú do života o 18.00 v bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici. Moderuje Pišta Vandal.

Mike Parker trio

Moderný džez, funk, rap... to všetko je v hudbe, ktorú hrajú americký kontrabasista Mike Parker a bubeník Frank Parker s poľským saxofonistom Bartekom Prucnalom. Dnes o 20.00 h v klube Bombura v Brezne.

Silver

Divadelná performancia aj koncert elektronickej hudby a svojská forma literatúry. Okrem Švajčiarky Silver dnes v košickej Tabačke zahrá aj americký projekt Far-out Fangtooth.

My Baby

V bratislavskom Múzeu obchodu dnes o 19.30 h koncertujú holandskí bluesrockeri My Baby