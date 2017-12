Lepší než Beck a porovnateľný so Zappom

Novinka Ariela Pinka sa zaradila k favoritom na album roka.

25. nov 2014 o 18:30 Daniel Baláž, autor je hudobným dramaturgom Rádia_FM

Na scéne je aktuálne len jeden šikovnejší elektronický pesničkár než Beck. Len jeden hudobník, ktorý zvládne porovnanie s Frankom Zappom. Len jeden, kto má na to, aby parodoval najlepšie obdobie Davida Bowieho a súčasne mu vzdával veľký hold.

Američan Ariel Pink je presne tou postavou, ktorú súčasná hudobná scéna tak veľmi potrebuje. Okrem obrovského talentu a geniálnych vízií má aj čosi, čo zabíja nudu: má názor. A silný nový album s názvom Pom Pom.

Ako správne tipujete, kolegovia ho veľmi v láske nemajú. Najmenej asi Grimes, ktorú označil za retardovanú, čo síce naozaj nie je slovník džentlmena a romantika (tým je, pokiaľ ide o hudobné aranžmány a nálady). Treba však dodať, že Grimes si za to môže do istej miery sama. Postavila sa totiž na obranu Madonny, z ktorej si Pink len nevinne uťahoval.

„Madonna zrazu zistila, že dvadsaťročnú nemôže hrať večne a že by to chcelo normálne pesničky. A také jej tí Avicii a podobní veru nenapíšu. Tak oslovila mňa, ale neviem, či to vôbec použije, keďže ona si stále myslí, že aj s Ray of Light bola cool. Jasné, že nebola, tá muzika nič nemá. Ale to nie je len problém Madonny. Ľudia celkovo potrebujú nejaké ďalšie ingrediencie medzi svoje žemle a syry. Možno im chýba cukor,“ opísal situáciu okolo novej Madonny, ale aj súčasnej pomusic ako takej výstižne Ariel Pink.

Údajne najnenávidenejší hudobník súčasnosti (áno, Kanye West má opäť čo závidieť) Ariel Pink je vtipný a šikovný chlapík, skutočný frajer, akých je aktuálne na scéne žalostne málo. Nudu nezaháňa len zvláštnym zjavom hipisáckeho Casanovu s ružovými vlasmi, ale predovšetkým fúzovaním niekedy až komického množstva žánrov.

video //www.youtube.com/embed/YS87mPfD_yI

Nie je to len retro

Čo však smiešne nie je, je bravúrnosť, s akou sa toho všetkého zhosťuje. Hardrock, punk, nová vlna, new romantic, pričom neostáva len pri retre. Minimálne textami je jasne nohami v súčasnosti. Piesne sú remeselne staromilsky dokonalé, kde iní horko­ťažko narábajú s melódiou, prichádza Ariel Pink s harmóniami a rytmami typickými skôr pre džezrock a fusion než pop.

Lepší pesničkový album ako jeho Pom Pom v tomto roku nevyšiel. A, vedzte, že je to sakramentsky dobrý pesničkový album.