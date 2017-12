Premiéry v kinách

Rodinnému animovanému filmu odvodenému z úspešnej série, špiritistickému hororu a pokračovaniu americkej komédie o trojici magorov tento týždeň konkuruje festivalová historická komediálna dráma.

26. nov 2014 o 15:46 Miloš Ščepka

Láska šialená

Amour fou. Rakúsko-Luxembursko-Nemecko 2014. 96 minút. Scenár a réžia: Jessica Hausner. Kamera: Martin Gschlacht. Strih: Karina Ressler. Účinkujú: Christian Friedel, Stephan Grossmann, Marc Bischoff, Sebastian Hülk, Sandra Hüller, Katharina Schüttler, Gustav-Peter Wöhler, Alissa Wilms a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/hwYhD_PSOGI

Novinka rakúskej filmárky Jessiky Hausnerovej (Lurdy) zapadá do aktuálnej vlny talianskych a nemeckých festivalových kultúrno-historických filmov z obdobia romantizmu. Prináša komediálnu drámu inšpirovanú smrťou básnika Heinricha von Kleista (1777 – 1811). Mladý poeta baží po romantickej samovražde a neúnavne hľadá ženu, s ktorou by spoločne ukončili svoje životy.

Ouija

90 minút. USA 2014. Scenár: Juliet Snowden, Stiles White. Réžia: Stiles White. Kamera: David Emmerichs. Strih: Ken Blackwell. Hudba: Anton Sanko. Účinkujú: Olivia Cooke, Douglas Smith, Erin Moriarty, Matthew Settle, Robyn Lively, Shelley Hennig a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/xBLmBdn2QF8

Každý normálny človek vie, že hrať sa osamote v prekliatom starom dome so špiritistickou tabuľkou ouijou je nebezpečné. Našťastie hrdinovia režijného debutu tvorcu špeciálnych efektov Stilesa Whitea nemajú ani zvyšky pudu sebazáchovy – a tak bolo o čom točiť. Nezíde im totiž na um nič múdrejšie, ako pýtať sa na autentických miestach prostredníctvom špiritistickej tabuľky ducha kamarátky Debbie, ako zomrela.

Šéfovia na zabitie 2

Horrible Bosses 2. USA 2014. 108 minút. Scenár: Sean Anders, John Morris, Jonathan M. Goldstein, John Francis Daley, Michael Markowitz. Réžia: Sean Anders. Kamera: Julio Macat. Strih: Eric Kissack. Hudba: Christopher Lennertz. Účinkujú: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Chris Pine, Kevin Spacey, Jamie Foxx a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/utriEZFno0E

Aby sa zúfalci Nick, Dale a Kurt zbavili hrozných nadriadených, rozhodnú sa podnikať na vlastnú päsť. Keď podnik skrachuje, naplánujú únos syna bohatého investora. No prečo by z trojice hlupákov a neschopných podnikateľov mali byť dokonalí zločinci? Réžiu má Sean Anders, úspešnejší ako scenárista (My sme Millerovci). Prvé kritiky sú nemilosrdné.

Tučniaky z Madagascaru

Penguins of Madagaskar. USA 2014. 92 minút. Scenár: John Aboud, Michael Colton, Brandon Sawyer. Réžia: Eric Darnell, Simon J. Smith. Strih: Nick Kenway. Hudba: Lorne Balfe. V slovenskom znení účinkujú: Juraj Predmerský, Martin Vitek, Kamil Kollárik , Laco Konrád, Filip Túma, Henrich Platek, Kristína Turjanová a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/KHGHEpUeUwo

Militantné tučniaky zo série Madagascar sa stali hrdinami vlastného celovečerného filmu. Je určený fanúšikom rovnomenného televízneho seriálu. S prostým televíznym humorom, preverenými vtipmi a jednoduchou zápletkou rozpráva o boji s mocným nepriateľom, ktorý chce diskreditovať tučniaky celého sveta, aby ich ľudia prestali mať radi.