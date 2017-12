Margaréta sa spriahla s diablom, no mala Kristovu pravdu

Slávny román Michaila Bulgakova zasiahne čitateľov v mladosti príbehom o divokej láske. Neskôr v ňom nachádzajú oveľa viac.

27. nov 2014 o 11:53 Eva Andrejčáková

Anuška už kúpila slnečnicový olej - jediná veta zo slávneho románu naznačuje, ako sa osud s nami zahráva.

Ten olej spôsobí sériu nečakaných udalostí, ktoré úplne zmenia život Moskovčanov v tridsiatych rokoch minulého storočia. Do spletitého príbehu vťahuje čitateľa tajomný profesor Woland...

Výtržnícka suita

Všetko so všetkým súvisí a príčiny majú svoje následky, no možno je správnejšie myslieť si, že naše kroky vedie niekto iný ako my sami. Je Boh alebo nie je? Prečo Kant vyvrátil päť dôkazov jeho existencie a vzápätí vykonštruoval šiesty? Chúlostivú otázku riešili filozofi aj umelci všetkých čias. V bizarnej situácii si ju kladú postavy už na prvých stránkach veľkého románu. Medzi nimi sa len tak znenazdania ocitol Woland so svojimi kumpánmi – asistentom Koroviovom, hovoriacim kocúrom Mosúrom alias Behemotom, ryšavým tučniakom Azazelom aj s bosorkou Hellou. Čitateľ sa ani nenazdá a v spoločnosti nič netušiacich Moskovčanov je svedkom čudesných vandalstiev a podvodov. Partia narobí zmätok v spisovateľskej organizácii aj v mestskom Varieté. Spôsobí dokonca, že mnohé postavy v románe umierajú alebo skončia na psychiatrii. Sme na veľkej seanse čiernej mágie. Stále hlbšie a hlbšie v záhadách, ktoré sú plné skutočností o nás samých. Dotýkame sa čertovskej sily lásky, pýchy, bohorovnosti, prosto pekla na zemi. Všetko má do činenia s rukopisom Majstra a s jeho milovanou Margarétou. Majster napísal príbeh o Pontskom Pilátovi a osude Ješuu, dobová kritika však jeho dielo odsúdila, a tak má skončiť v plameňoch.



Počas skúšok Majstra a Margaréty odišli divadelníci z Teatra Tatro na dva týždne do hôr, prenajali si

priestor a vymýšľali. Boli to vraj seansy čiernej mágie ako naozaj. Foto - Ctibor Bachratý

Nechcený Stalinov obľúbenec

To všetko a ešte viac je román Majster a Margaréta – najznámejšie dielo ruského spisovateľa Michaila Bulgakova a najväčší ruský román dvadsiateho storočia. Širokým satiricko-groteskným spracovaním faustovského motívu v ňom sprevádza čitateľa mnohými časovými epochami, zabáva ho, dojíma, rozhorčuje, presahuje, skrátka mení jeho myslenie.