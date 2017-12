Francúzska spevácka hviezda ZAZ dnes vystúpi v Bratislave

ZAZ, Anjelik, žirafa a stolček alebo o (ne)zmysle, Haute Couture

28. nov 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, jem

ZAZ

Základom koncertu je jej najnovší album Paris

Aegon aréna Bratislava / 19.00

„Bola stvorená, aby bola populárna, nielen známa, ale obľúbená presne tak ako Edith Piat,“ vyjadril sa Charles Aznavour o kométe francúzskej hudobnej scény, ktorá si hovorí jednoducho ZAZ.

Jedna z najobľúbenejších speváčok súčasného Francúzska prizvala Aznavoura na spoluprácu na svojom poslednom albume, ktorý sa volá jednoducho Paris. „Paris sera toujours Paris“ (Paríž bude vždy Parížom) spieva na singli, ktorým toto svoje tretie CD promuje. V klipe k tejto piesni roztancováva historickú električku.

„Čím viac cestujem do zahraničia, tým viac si uvedomujem, aký prekrásny Paríž je,“ vyjadrila sa 34-ročná speváčka v oficiálnom dokumente k albumu. Sama toto mesto spoznávala hraním na ulici, začínala totiž celkom tak ako jej slávny vzor – spievaním na ulici. Turisti sa pri nej zastavovali, lebo v nej našli presne to, čo od Paríža očakávali – zamatový hlas i šarm. Ak sa nachvíľu zasnívate, počujete v jej hlase tremolo Edith Piaf. ZAZ však svoj slávny vzor nekopíruje, ZAZ bude vždy ZAZ.

Isabelle Geffroy, ako znie jej občianske meno, vystúpi dnes v Aegon aréne v Bratislave. Jej fanúšikovia veria, že nezabudne pridať ani charizmatický song Je veux (Chcem), ktorý ju vytiahol na výslnie svetovej popularity.

Produkciu častí piesní albumu robil 81-ročný trubkár Quincy Jones, držiteľ mnohýchocenení Grammy, ktorý stál aj za Thrillerom Michaela Jacksona.

Kým vlaňajší album Recto Verso nepreskočil v popularite debut z roku 2010, pri albume Paris sa dá predpokladať komerčná úspešnosť.

Anjelik, žirafa a stolček alebo o (ne)zmysle

PREMIÉRA SKD MARTIN

Slovenskú premiéru rozprávky Anjelik, žirafa a stolček alebo o (ne)zmysle od poľskej autorky hier pre deti a mládež Marty Guśniowskej uvedie dnes Slovenské komorné divadlo v Martine. Rozprávka s pesničkami v réžii Andrey Bučkovej a Michaela Vyskočániho sa odohráva v Afrike a prináša príbeh anjelika, ktorý sa nesmie vrátiť do neba, skôr než nájde zmysel svojho bytia. So žirafou, slonom a chameleónom putujú po svete, stretávajú ďalšie zvieratká a spolu hľadajú anjelikov zmysel.

„Ja jednoducho píšem texty, aké by to dieťa vo mne, to malé dievča s vrkôčikmi a rozbitými kolenami, chcelo čítať alebo vidieť v divadle. Nepozerám na deti zhora ako dospelí ľudia, nechcem ich učiť, vychovávať. Keď píšem, hovorím s nimi ako rovný s rovným. A zároveň kúsok dospelého vo mne vie, že každá dobrá rozprávka musí mať v sebe za hrsť smiechu navonok a múdrosť vo vnútri. Dieťa vnímam ako rovnoprávneho príjemcu,“ povedala na margo rozprávky Guśniowska.

Haute Couture

Výstava Nitra do 25. januára 2015

S termínom haute couture sa dá väčšinou stretnúť v módnych magazínoch, ale aktuálne napríklad aj v Nitrianskej galérii. Tak sa totiž volá výstava, ktorá hovorí o šatách. Nie však o šatách v zmysle haute couture – čo v preklade znamená „vysoké šitie“ – a zväčša ide o veľmi limitované, ručne robené kusy odevu, vypracované do najmenších detailov.

Prostredníctvom diel súčasných slovenských výtvarníkov hovorí výstava o témach súvisiacich s ľudským telom, reflektuje na odlišné podoby vkusu a štýlu, skúma osobnú aj národnú históriu a reaguje na rozličné fenomény spoločnosti. Medzi vystavenými dielami nájdete textilné obrazy Vlasty Žákovej či „uniformy“ pre umelcov od košickej skupiny Kassaboys, zopár vecí od Karola Pichlera a Petra Kalmusa, ale aj zdanlivo levitujúce sochy Štefana Papča. Kurátorom výstavy je Omar Mirza, vidieť ju môžete do 25. januára. (jem)

Ďalšie pozvánky

Iva Bittová a Kitchen Orchestra

V Dominikánskom kostole na Dominikánskom námestí v Košiciach sa dnes o 19.00 h začne koncert hviezdy českej alternatívnej hudobnej scény Ivy Bittovej. Na koncerte sa predstaví aj experimentálny súbor súčasnej vážnej hudby Kirchen Orchestra a nórske trio Stale Birkeland (bicie), Nils Henrik Asheim (organ) a Petter Frost Fadnes (altsaxofón).

Vlna naživo a BRaK na Vlne

Bratislavský festival Vlna naživo a BRaK na Vlne pokračuje dnes od 17.00 h v Poľskom inštitúte. Na programe je inscenované čítanie a diskusia o diele Malgorzaty Sikorszkej Miszczukovej Stratené Československo. Moderuje Ján Šimko, účinkujú Ľubo Bukový a Petra Fornayová. Svoje Básne proti zdaňovaniu poézie uvedie Zbigniew Machaj a na záver večera sa predstavia Ján Boleslav Kladivo a Julo Fujak koncertom Klesajúce klenby.

Sto zvířat U Očka

V bratislavskom klube U Očka na Karpatskej ulici vystúpi dnes o 20.00 h česká kapela Sto zvířat.

Čo prenasleduje Vladimíra Kordoša

V nedeľu o 16.00 h otvoria v bratislavskom F centre v Devínskej Novej Vsi výstavu Vladimíra Kordoša To, čo ma prenasleduje. Výstava je súčasťou podujatia Začíname spolu advent.