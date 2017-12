Nové knihy

30. nov 2014 o 18:22 Alexander Balogh

Kornel Földvári: ...až pod čiernu zem

KK Bagala

Földvári v mladosti považoval stvárňovanie vlastných zážitkov za priam plagiátorstvo. „Až na staré kolená som pochopil, že naše pétepácke príbehy sformuloval a vypointoval sám život a že originálne zasahovať do tvrdých epizód je ako pokus gravírovať diamant špáradlom,“ vysvetľuje fakt, že táto zbierka vychádza až teraz. „Treba len pokorne a čo najúprimnejšie vydať svedectvo.“ Tak sa aj stalo, navyše to všetko s Földváriho povestným rozprávačským majstrovstvom.

Vladimír Sorokin: Telúrsko

Artforum

Telúr je silná halucinačná droga, po ktorej prahnú všetci obyvatelia rozvrátenej Európy, ako ju popisuje Sorokin. Euroáziskú krajinu opäť brázdia opričnici, kentauri, trpaslíci a ďalšie bizarné postavy, Rusko sa rozpadlo na Moskoviu s tyranským vládcom, Stalinskú sovietsku socialistickú republiku na čele s oligarachami či Spojené štáty uralské. Román má päťdesiat kapitol, každá z nich je napísaná úplne odlišným jazykom a z iného uhla pohľadu.

Dušan Dušek: Gombíky zo starej uniformy

Slovart

Dušek prichádza s výberom štrnástich poviedok, mnohé z nich sú zo zbierok pôvodne určených deťom. Všetky odhaľujú jedinečnú atmosféru sveta pevne zakotveného v autorovom reálnom detstve. „Rád by som ostal chlapcom až do smrti, rád by som do svojich knižiek prepašoval samé prekvapenia,“ zdôveruje sa autor. Darí sa mu to. Hoci jeho príbehy sú „"z jedného kolena“ a postavičky z (akoby) jednej rodiny, vždy nanovo očaria čitateľa.

Patrick Lee: Nočný bežec

Slovenský spisovateľ

Vydavateľ sľubuje na obálke „čistý adrenalín a napätie od začiatku do konca“, a nie je dôvod mu neveriť. Patrick Lee je totiž uznávaný americký autor trilerov, začínal ako scenárista a aj Nočný bežec nakoniec dostane formu filmového scenára a bude sa nakrúcať. Je to príbeh bývalého príslušníka elitných vojenských jednotiek, ktorý sa po náhodnom stretnutí s jedenásťročným dievčatkom dostane do situácie, ohrozujúcej ich životy. Zasiahli totiž do supertajného vládneho programu.