Mafia zabíja len v lete

Začína sa prehliadka súčasného talianskeho filmu, Vianočné trhy pod pyramídou, Miro Žbirka na pódiu aj na plátne. Kultúrne tipy na pondelok.

1. dec 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Mafia zabíja len v lete

Začína sa prehliadka súčasného talianskeho filmu

Bratislava / Kino Mladosť 20.00

Šesť ženských postáv ponorených do ticha primitívnej prírody sa vydá na cestu poznania vznešeným a záhadným svetom. V snahe poskladať kúsky svojich rozbitých existencií a prekonať prázdnotu zažijú opustenosť, vzdialenosť, odvahu a námahu.

To je v kocke príbeh filmu The Lack, ktorý dnes otvára 12. ročník festivalu talianskych filmov v bratislavskom kine Mladosť. Prehliadka je určená najmä divákom, ktorí očakávajú viac než len neviazanú zábavu, no ponúka aj komediálne ladené diela a tematickú pestrosť programu. Je to zrejmé už z názvov - Mafia zabíja len v lete, Prestanem, keď sa mi zachce, Tmavšia ako noc. Viaceré z filmov už sú ovenčené cenami z prestížnych akcií, priestor v tomto výbere dostali aj mladí tvorcovia a ich debuty. Spájajúcim prvkom a akýmsi leitmotívom tohto ročníka akcie je hľadanie úniku zo situácií, ktoré sa často javia ako bezvýchodiskové.

Hlavný stan festivalu je v kine Mladosť, záverečná mimoriadna projekcia sa uskutoční v priestoroch kina Film Europe. Premietnu tam snímku Glaucocamaleo od režiséra Lucu Trevisaniho, ktorý príde na Slovensko svoj film uviesť osobne.

Vianočné trhy pod pyramídou

Bratislava / Do 12. decembra

Čo robí v kultúrnych tipoch akcia s názvom vianočné trhy? Patrí sem, pretože v tomto prípade ide o koncerty, projekcie, filmov, netradičné jedlo a čarovnú atmosféru v priestore budovy Slovenského rozhlasu. Začína sa vždy od podvečerných hodín a potrvá až do piatka 12. decembra. Dnes zahrajú Shorty z kapely Millhouse, Lille, Saténové ruky a Zelf Bloemen, počas ďalších dní Para, Billy Barman, Korben Dallas, Nvmeri, Katarzia, premietať sa bude animovaný film Nina aj priame prenosy z večerov v rámci televízneho cyklu Slovensko 2014 Advent. Pódium bude patriť aj tradičnej sviatočnej hudbe v podaní Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu či folklórnemu súboru, deti uvidia klasické rozprávky z archívu RTVS. Podrobný program je na www.rtvs.sk

Miro Žbirka - na pódiu aj na plátne

Trnava / Dom kultúry 20.00

V slepých uličkách, Atlantída, 22 dní, Biely kvet, ale aj nová pieseň z filmu Fair Play alebo koncertná premiéra videoklipu ku skladbe Vianočná (o prímerí) aj viacero zaujímavých zákulisných informácií a dosiaľ nezverejnených príbehov a perličiek. To všetko môžu zažiť návštevníci dnešného večera speváka a skladateľa Miroslava Žbirku v Trnave. Bude to totiž kombinácia koncertu a premietania videoklipov na LED stene. Názov turné, ktoré bude mať šesť zastávok na Slovensku, je inšpirovaný 2DVD The Best of Video & Rarities, ktoré práve vyšlo a obsahuje kompletnú sériu videoklipov, ktoré za obdobie svojej kariéry Miro nakrútil. Projekcia videoklipov a bonusov v podobe nezverejnených záberov a záberov z nakrúcania bude podstatnou súčasťou koncertov.