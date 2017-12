SNM v Martine pripravilo výber zo zbierok Galérie Babka z Kovačice

Slovenské insitné umenie zo Srbska, V tichu, Ona

2. dec 2014 o 0:00 Jana Németh

Slovenské insitné umenie zo Srbska

Slovenské národné múzeum v Martine pripravilo výber zo zbierok Galérie Babka z Kovačice

VERNISÁŽ SNM MARTIN 16.00

Dneso 16.00 h bude vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea v Martine sprístupnená predajná výstava Slovenské insitné umeniezo Srbska, pripravená zo zbierok Galérie Babka v Kovačici.

Insitné umenie možno považovať za výdatný prúd živej vody, oživujúci aj iné výtvarné žánre. Tento názor svojimi obrazmi potvrdzujú aj členovia známej enklávy naivného maliarstva v Kovačici.

Títo slovenskí maliari-sedliaci, žijúci v srbskej obci založenej na začiatku 19. storočia slovenským obyvateľstvom, patria k vrcholným zjavom svetového insitného umenia. Maľované príbehy maliarov z Kovačice, bystré obrázky rojace sa z hláv hútajúcich maliarov-sedliakov, obdivujú ľudia na všetkých kontinentoch.

Výstava bude pozostávať z troch častí. Prvá priblíži históriu Kovačice aj ako centra insitného umenia, druhá predstaví obrazy najstaršieho žijúceho maliara Jána Bačúra, ktorý sa spolu s manželkou osobne zúčastní vernisáže, tretia bude kolektívnou prezentáciou 12 výtvarníkov, medzi ktorými sa predstavia aj umelci Martin Jonáš, Ján Strakušek, Eva Husáriková, Pavel Hajko a Ján Žolnaj i zástupcovia najmladšej generácie – Vieroslava Svetlíková, Zuzana Jarmočková a Miroslav Hraško.

Predajná výstava bude sprístupnená do 12. decembra.

V tichu

Vernisáž 18.00 Bratislava

Bratislavská galéria Zahorian & Co. dnes otvára novú výstavu, na ktorej uvidíte najnovšie diela českého maliara Jiřího Petrboka a domáceho sochára Štefana Papča v kurátorskej koncepcii Silvie van Espen.

Názov výstavy V tichu naznačuje tému, ktorej sa obaja umelci venujú, hoci každý svojím vlastným spôsobom. Jiří Petrbok v najnovšej sérii malieb s názvom Stany pracuje s myšlienkou vnútorného sveta, s archetypom vnútorného priestoru človeka. Tak ako aj v predošlej tvorbe, aj teraz k téme pristupuje s iróniou. „Môj spôsob práce je vlastne neustály boj medzi pátosom a iróniou. Pátos, vizualita až gýč preto, lebo ma bavia a irónia preto, aby 'situáciu zachránila' a nedalo sa hovoriť o gýči, utáranosti a pátose,“ hovorí Petrbok.

Iný pohľad prináša Štefan Papčo, ktorý sa dlhodobo venuje prostrediu horolezcov a situáciám, v ktorých je človek skúšaný nielen silou prírody, ale aj vlastnou fyzickou i psychickou výbavou. Na výstave predstaví bronzové sochy, ktoré nadväzujú na predošlý projekt Občania.

Ona

TV tip 20.00 Cinemax

Theodore je komplikovaný, no veľmi citlivý mladý muž, ktorý žije v Los Angeles. Za oknami dokonalo zariadených bytov vo vysokých mrakodrapoch okolo neho žijú ľudia, ktorí si od neho nechávajú napísať krásne dojemné listy. Vymýšľa ospravedlnenia, priznania aj vyznania plné lásky a porozumenia. Jemu však chýbajú. Ukončil dlhý vzťah, no iba formálne. V živote dokáže fungovať zdanlivo normálne, no keď večer otvorí dvere do svojho bytu, nenájde tam ani len cudzou osobou nadiktovaný list. Všetko sa však zmení. Budúcnosť totiž priniesla nový operačný systém, o ktorom jeho výrobca tvrdí, že predstavuje celkom unikátnu bytosť. V tomto prípade je to žena – Samantha. Umelá inteligencia s až príliš skutočným hlasom a myslením.

Film Spika Jonza je krásna, smutno-smiešna science­-fiction. Medziľudské vzťahy však vykresľuje až príliš reálne a blízko tomu, aké sú v súčasnosti, či vlastne – aké sú vo svojej podstate bez ohľadu na číslo v kalendári. Jonze nakrútil film Ona vlani a do hlavných úloh obsadil skvelého Joaquina Phoenixa a Scarlettt Johanssonovú, ktorá sa na obrazovke neobjaví ani jediný raz, no pritom je to jedna z jej najlepších úloh. Oplatí sa pozerať – dnes večer na Cinemaxe.

Ďalšie pozvánky

Fero Lipták v Michalskom dvore

V bratislavskej galérii Michalský dvor otvárajú dnes o 17.00 h výstavu Fera Liptáka Osoby a obsadenie. Výstavu uvedie Martin Šulík, hudobný hosť: Muzička.

Kornel Földvári

Dnes o 17.00 h sa v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei Poštová uskutoční prezentácia knihy Tiny Čornej Kornel Földvári. Prítomný bude aj autor úvodnej štúdie Vladimír Petrík, programom bude sprevádzať Lucia Hurajová.

Gombíky zo starej uniformy

V piešťanskom informačnom centre na Pribinovej ulici 2 bude dnes o 17.30 h uvedenie knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy spojené s besedou s autorom. Program moderuje Zuzana Belková.

Literárna večierka: Etgar Keret

V košickom Artfore bude dnes o 18.00 h posledná tohtoročná Literárna večierka, ktorej nosnou témou je Etgar Keret.

Empatia II

Vernisáž výstavy Jany Matulovej Valentovičovej (šperky) a Žofie Košťálovej (obrazy) Empatia II bude dnes o 17.00 h v bratislavskej K Gallery na Ventúrskej ulici.