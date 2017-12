Manželská dráma nevhodná pre americkú mládež

Blue Valentine, Cross Over Organ With Electric Guitar, Košická moderna a jej kontext

4. dec 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Blue Valentine

Kino tip

Film+ 21.20

Voľakedy boli do seba zaľúbení, prečo už nie sú? Na to keby sa vedeli rozpamätať... Preto, že sa veľa hádajú? Že sa v istom čase prestali počúvať? Preto, že on na šťastný život nepotrebuje nič extra, ale ona za prejav života považuje ambície a sny?

Americký režisér Derek Cianfrance s drámou Blue Valentine debutoval a naplnil ňou teóriu, že prvé filmy bývajú najlepšie, pretože sa v nich filmári venujú tomu, čo ich v celom ich dovtedajšom vývoji najviac ovplyvnilo a definovalo. Cianfrance vraví, že celé svoje detstvo sa obával dvoch vecí, tretej svetovej vojny – a toho, že sa jeho rodičia rozvedú. A keď už o jednom takom páre pred rozvodom začal písať scenár, dal si veľmi záležať a experimentoval s postupmi pri nakrúcaní. Kým sa celý štáb stretol, on už svoj príbeh nosil v hlave dvanásť rokov, Michelle Williams v hlavnej ženskej úlohe o projekte vedela šesť rokov a Ryan Gosling v úlohe jej manžela štyri. Scény, keď sa mali do seba zaľúbiť, nakrúcali, keď sa skoro ešte vôbec nepoznali. A k scénam, keď už si prestávali rozumieť a alergicky na seba reagovali pri nevinných gestách, pristúpili až po mesačnom spoločnom živote vo filmovom dome. Cianfrance veril, že po takej skúsenosti môžu jeho herci hrať lepšie. Viac precítiť chvíle, keď už dvaja ľudia vykročili k rozvodu, ale ešte cítia isté čaro z toho obyčajného života, ktorý kedysi spolu viedli a teraz by ho mali definitívne opustiť.

Aj Williamsová, aj Gosling potom jeho predpoklad potvrdili.

Nedávno vstúpila do našich kín dvojdielna dráma Zmiznutie Eleanor Rigbyovej: On. Ona. (mimochodom, nakrútil ho debutant Ned Benson. Spolu s Blue Valentine patrí k filmom, v ktorých hrajú veľké herecké hviezdy, majú celkom prístupnú štruktúru rozprávania, ich look je celkom pop a aj romance je v nich dosť. Napriek tomu, vznikli v nezávislej produkcii a medzi členmi americkej akadémie, ktorá rozhoduje o Oscaroch, nemali veľký úspech. Rozhodne nie taký, ako mala napríklad v šesťdesiatych rokoch manželská dráma Kto sa bojí Virginie Woolfovej? s Elisabeth Taylorovou a Richardom Burtonom. Jedným z dôvodov je pretrvávajúca opatrnosť, aká v americkom filmovom priemysle vládne.

Blue Valentine síce získal cenu za „najlepšie zobrazenie nahoty, sexuality a pokušenia“ od aliancie novinárov, ktorá v New Yorku vznikla na podporu filmov o ženách. No asociácia, ktorá posudzuje prístupnosť filmov, rozhodla, že Blue Valentine nie je vhodný pre osoby mladšie ako sedemnásť rokov a tak mu výrazne skomplikovala cestu do kín a k divákom.

video //www.youtube.com/embed/HLPbja1mc3A

Cross Over Organ With Electric Guitar

Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu 17.00

Záverečný večer Bratislavského organového festivalu mal byť pôvodne už v lete, ale dopadlo to inak. A jeho program je nakoniec „iný“ v porovnaní s ostatnými večermi na festivale. Zaznie na ňom totiž nielen organ, ale aj elektrická gitara a bicie.

Kto túto akciu sleduje pozornejšie, vie, že vlani jej organizátori dali po prvýkrát priestor medzižánrovej sérii s názvom Cross Over Organ. Po úspešnej premiére je tu ďalšia. Postaral sa o ňu skladateľ Lukáš Borzík. Na objednávku festivalu napísal skladbu, ktorá prináša spojenie klasickej hudby s džezom a ukáže, ako si môže rozumieť organ s elektrickou gitarou a bicími či kompozícia s improvizáciou. Sólistami sú Marek Štrbák (organ), Michal Bugala (gitara) a Lenka Novosedlíková (bicie).

Košická moderna a jej kontext

Vernisáž Bratislava 18.00

Názov košická moderna sa zaužíval v umeleckohistorickej literatúre pre tvorbu protagonistov výtvarného umenia medzivojnových Košíc. Ich kľúčové diela sú známe, viackrát boli predstavené doma i v zahraničí. Menej známy je však celkový obraz výtvarného života Košíc od začiatku 20. storočia do konca prvej Československej republiky a okolnosti širšieho dosahu, ktoré ho formovali. Výstava Košická moderna a jej kontext, ktorú dnes otvárajú v Slovenskej národnej galérii, predstavuje rozmanitosť umeleckých tendencií a bohatstvo kultúrnych udalostí východoslovenskej metropoly. V centre jej pozornosti je výtvarná tvorba najvýznamnejších reprezentantov medzivojnového obdobia – Košičanov i umelcov, ktorí v meste dlhšie či kratšie žili. Výstavu pripravili Zuzana Bartošová, Michał Burdziński a Alexandra Homoľová, potrvá do 15. marca 2015.

FOTO - Edmund GWERK: Letiace oblaky, 1930. Plátno, olej, 100 × 119 cm, SNG.

Pozvánky

O kresbe, čo ožila

Knihu Daniela Pastirčáka a Daniely Olejníkovej O kresbe, čo ožila uvedú do života

o 19.00 h v bratislavskom Artfore.

Filharmonici trikrát so šéfom

Tri dvojice decembrových koncertov Slovenskej filharmónie oddiriguje jej šéf Emmanuele Villaume. Dnes a zajtra môžete počuť diela Beethovena, Brahmsa a Glucka, sólistkou je kórejská klaviristka Soo Jung Ann.

Ešte som tu...

Nový román Laca Keratu Ešte som tu a zostanem má premiéru dnes o 18.00 h v Literárnom klube KC Dunaj, okrem autora účinkujú Ľubo Burgr a Inge Hrubaničová.

Je to jedno

Žilinská galéria Plusmínusnula otvára dnes o 18.00 h výstavu Je to jedno / It is One. Kurátorka: Katarína Gatialová, vystavujú Svetlana Fialová a Věra Mičková.

Poetický materializmus

Bratislavská Soda gallery otvára dnes o 19.00 h výstavu Poetický materializmus. Kurátor: Boris Ondreička, vystavujúci: Eva Koťátková, Dominik Lang, Jiří Thýn, Denisa Lehocká, Martin Vongrej a ďalší.