Nové filmy v našich kinách

Aktuálnu ponuku týždňa tvoria pokračovanie rozprávky, ktorá sa u nás nikdy nepremietala, ruská dráma zo súčasnosti, dokument zo života múzea, krátky slovenský kreslený film a komédia s Jimom Carreyom.

3. dec 2014 o 16:57 Miloš Ščepka

Aktuálnu ponuku kín tvoria pokračovanie rozprávky, ktorá sa u nás nikdy nepremietala, ruská dráma zo súčasnosti, dokument zo života múzea, krátky slovenský kreslený film a komédia s Jimom Carreyom.

Blbý a blbší sú späť

Dumb and Dumber To. USA 2014. 102 minút. Scenár: Sean Anders , Mike Cerrone, Bobby Farrelly, Peter Farrelly, John Morris, Bennett Yellin. Réžia: Bobby Farrelly, Peter Farrelly. Kamera: Matthew F. Leonetti. Strih: Steven Rasch. Hudba: Empire of the Sun. Účinkujú: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden, Kathleen Turner, Cam Neely, Bill Murray, Rob Riggle, Rachel Melvin a ďalší.

Po 20 rokoch sa vracajú pôvodní tvorcovia s pôvodnými hercami, aby nás rozosmiali bláznivými príhodami Lloyda s Harrym. Tentoraz na zdanlivo vážnejšiu nôtu: Harrymu môže zachrániť život transplantácia obličky. Keď sa dozvie, že kdesi žije jeho neznáma dcéra, verní – no inteligenciou neoplývajúci – priatelia sa vydávajú na šialenú cestu.

video //www.youtube.com/embed/lGXHVlEklgQ

Leviatan

Левиафан / Leviatan. Rusko 2014. 141 minút. Scenár: Oleg Negin, Andrej Zvjagincev. Réžia: Andrej Zvjagincev. Kamera: Michail Kričman. Strih: Anna Mass. Hudba: Philip Glass. Účinkujú: Alexej Serebrjakov, Jelena Ljadovová, Vladimir Vdovičenkov, Roman Madjanov, Anna Ukolovová, Alexej Rozin, Sergej Pochodajev, Valerij Griško, Sergej Bačurskij, Platon Kamenev a ďalší.

Scenárista a režisér Andrej Zvjagincev sa v realistickej dráme zo súčasného severoruského zapadákova inšpiroval rovnomennou knihou Thomasa Hobbesa. Na brehu Barentsovho mora sa snaží ako autoopravár žiť Kolja s mladou ženou. O dom, pozemok i prácu ho chce pripraviť starosta blízkeho mesta. Kolja sa rozhodne neustúpiť, lenže starosta nie je zvyknutý prehrávať.

video //www.youtube.com/embed/xwbzw-rg2ho

Magické striebro - Hľadanie kúzelného rohu

Blåfjell 2 - Jakten på det magiske horn. Nórsko 2011. 84 minút. Scenár: Gudny Hagen, Thomas Moldestad. Réžia: Arne Lindtner Næss. Kamera: Kjell Vassdal. Strih: Wibecke Rønseth. Hudba: Magnus Beite. Účinkujú: Per Christian Ellefsen, Jeppe Beck Laursen, Robert Skjærstad, Geir Morstad, Johan Tinus Lindgren, Ane Viola Semb, Toralv Maurstad a ďalší.

Do kín prichádza pokračovanie filmi Julenatt i Blåfjell z roku 2009, ktorý sa u nás nikdy nepremietal. Krajinu škriatkov ohrozuje ľadovec. Kráľovná Fjellrose verí povesti o magickom modrom rohu v útrobách Šedej hory, ktorý dokáže zmeniť počasie. Súčasťou predstavenia je šesťminútová animovaná snímka mladej režisérky Veroniky Kocourkovej Ako vzniká tornádo.

video //www.youtube.com/embed/7Hti9Xt5Ul0

Veľkolepé múzeum

Das große Museum. Rakúsko 2014. 94 minút. Scenár: Johannes Holzhausen, Constantin Wulff. Réžia: Johannes Holzhausen. Kamera: Joerg Burger, Attila Boa. Strih: Dieter Pichler. Hudba: Andreas Hamza, Andreas Pils.

Po dvoch rokoch strávených sledovaním chodu Múzea dejín umenia vo Viedni prináša dokumentarista Johannes Holzhausen pohľad do zákulisia jednej z najväčších a najdôležitejších svetoznámych kultúrnych inštitúcií. Mozaika príbehov zamestnancov múzea evokuje atmosféru trpezlivého skúmania a reštaurovania nadčasových umeleckých artefaktov. Distribučná spoločnosť Film Europe nám ju prináša v netradičnom premiérovom termíne v sobotu na Mikuláša.