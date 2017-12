Ktoré knihy treba darovať pod stromček?

Domáci autori, svetová tvorba, vizuálne umenie a architektúra. 24 tipov SME na knižné darčeky.

3. dec 2014 o 18:00 Alexander Balogh, Tomáš Gális, Kristína Kúdelová, Jana Németh, Tomáš Prokopčák, Oliver Rehák

DOMÁCI AUTORI

Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského človeka

Kalligram

Príbehom ozajského človeka pokračuje autor v skicovaní ďalšieho typu Slováka. Kým v Psovi na ceste ide o „kultúrneho pracovníka – redaktora“, tu sa hrdina vyvíja, stúpa po socialistickom zamestnaneckom rebríčku. Kniha vychádza ako prvý zväzok stredoeurópskej edície K4.

Anton Srholec: Sviatočné pozdravy

Slovart

Kniha je zbierkou listov, ktoré Srholec už 27 rokov posiela priateľom a známym pri sviatočných príležitostiach. Kedysi listy tlačil tajne a posielal v niekoľkých várkach, aby nevzbudil žiadne podozrenie zo zakázanej činnosti. Listy sú nadčasové a čítať si ich možno po dúškoch každý deň.

Emília Vášáryová Pr(a)vá dáma

Forza

„Na filmoch Woodyho Allena sa smejem, plačem, som jednoducho šťastná. Keby ma tak aspoň raz obsadil! Odkazujem mu cez túto knihu, že by som hrala lepšie ako jeho herečky.“ To je len jeden z množstva zaujímavých odkazov herečky Emílie Vášáryovej cez knihu vo forme veľkého rozhovoru.

Pavol Gáborík, Andrej Miklánek: Marián Gáborík

Ikar

Otec píše o slávnom synovi, ale nie je to len o jeho hokejových úspechov, ale aj príbeh tvrdých životných rán.

Tina Čorná: Kornel Földvári

Divadelný ústav

Kniha je prvým výstupom prioritného projektu Divadelného ústavu Prolegomena dejín divadla na Slovensku. Čorná sa s Földvárim rozprávala najmä o detstve, mladosti a dospievaní, o vzťahu k literatúre a divadlu a nevyhýbali sa ani charakteristikám spoločensko-politických súvislostí a osobností, ktoré formovali Földváriho súkromný i umelecký život. Rozhovor dopĺňa odborná štúdia Vladimíra Petríka, množstvo fotografií a bohatý zoznam výberovej bibliografie Kornela Földváriho.

Víťo Staviarsky: Človek príjemný

KK Bagala

„Som človek príjemný. Na každého sa usmievam, klaniam sa. Kopnú ma do zadku, ale mne to neprekáža, okamžite sa vystriem a znovu sa ukláňam tým, čo ma kopli. No hneď ma kopú zozadu ďalší. Iba keď dostávam kopance zboku, je to bolestivé a ponižujúce,“ začína sa ďalšia knižka vlaňajšieho laureáta Anasoft litery. Ponúka zbierku krátkych poviedok, v ktorých Víťo Staviarsky spája čierny humor, absurditu a rozprávačskú hutnosť, čo všetko vyústí do epickej skratky.

Daniel Pastirčák: O kresbe, čo ožila

Slovart

Je to čítanie pre pre deti i rodičov. Kniha vhodná na čas, keď medzi výdychom starého a nádychom nového roka je krátke ticho Vianoc. Ilustrátorka Daniela Olejníková knihu napísala slovami farieb, autor Daniel Pastirčák ju namaľoval obrazmi slov. Táto knižka má svoj príbeh. Vznikala postupne – najskôr sa objavili obrázky, ktoré sa premietali ako dramatizovaná verzia rozprávky na Štedrý večer v kostole. Potom sa na ne zabudlo v rytme všedných dní, až sa k nim obaja vrátili.

Laco Kerata: Ešte som tu a zostanem

KK Bagala

Kerata po vlaňajšej zbierke poviedok napísal opäť román. Sú to láskavé a humorné spomienky starca, ktorý prežil bohatý život v kruhu blízkych a priateľov. Spomienky, predstavy a realita sa mu už v mysli zlievajú. Napriek neľahkému životu pociťuje naplnenie, spokojnosť a dobrácky pristupuje ku každému, koho stretne. Akoby nám dával nádej, že existuje harmónia vedomia a sveta. Len my vnímame, že za jeho chrbtom sa dejú čudné veci.

Poker s kockami ľadu

F. R. & G.

Kniha korešpondencie členov skupiny Osamelí bežci Ivana Štrpku, Petra Repku a Ivana Laučíka núka aj básne, kresby a iné cenné dokumenty. „Osamelí bežci sú ojedinelým fenoménom, básnické zoskupenie výrazných autorov, ale aj desiatky rokov trvajúce priateľstvo, súdrženstvo, permanentná poetická interaktivita, pulzovanie na diaľku blízkych myslí,“ napísal o knihe Daniel Hevier. A výnimočná je aj dokumentácia tejto pulzácie, ktorú už roky vyvíja Oleg Pastier.

Martin Mojžiš: Tri hlavy draka

W Press

Robiť vedu je vzrušujúce. No čítať si o vede a vedeckom poznávaní sveta takmer rovnako. Martin Mojžiš je jedným z našich najšikovnejších popularizátorov prírodovedného poznávania a jeho textom knižky svedčia ešte viac, ako keď ich nájdete roztrúsené v jeho domovskom týždenníku. Aj od tretej knihy – po Jednom výdychu koňa a Dvoch hrboch ťavy - jeho poučných textov preto možno očakávať skutočne strhujúci výlet do tajomstiev (nielen) prírody.

SVETOVÁ TVORBA

Daniel Kaiser: Prezident

Paseka

Daniel Kaiser ani v druhej časti Havlovho životopisu nestavia pomník. Napriek pevným názorom tu exprezident prechádza mnohými zmenami. Z idealistu sa občas premení na pragmatika, z utopických pozícií prechádza na pozície tvrdého atlantistu, zo spojenca pravice a podporovateľa transformácie sa postupne stáva ich kritikom. Vďaka dlhej a dôkladnej práci (od archívnych materiálov cez knihy po rozhovory s pamätníkmi) vznikla kniha, ktorá Havla nezbožšťuje, ale robí z neho síce výnimočného, ale predsa len človeka.

Keith Lowe: Krutý kontinent

Premedia

Koniec druhej svetovej vojny v Európe nesymbolizujú len orgovány v rukách sovietskych vojakov. Po vojne totiž okrem šťastia prišlo aj niečo iné: rabovanie, znásilňovanie, pogromy, etnické čistky, zabíjanie kolaborantov, vysťahovanie miliónov ľudí či občianske vojny. Za päť a pol roka, čo trval najhorší konflikt v dejinách, sa nahromadila túžba po pomste, ktorá vybuchla, hneď ako mohla. Je to dávna história, ale zabudnutie nie je riešením, rovnako ako ním nie je stále myslieť na chvíľu, keď má jednu neprávosť nahradiť iná.

Erlend Loe: Kamióny volvo

Premedia

V našich novinách sa raz nešťastným omylom napísalo, že medzi „slávnych Švédov“ patrí aj dramatik Henrik Ibsen. A na druhý deň, akoby náhodou, prišiel z nórskej ambasády mail v znení: Dovoľujeme si vás pozvať na prezentáciu slovenského vydania knihy slávneho nórskeho spisovateľa... Rivalita medzi Švédskom a Nórskom, a porovnávanie, kde sa žije lepšie a šťastnejšie, to je veľká a známa vec. Ale asi len Erlend Loe dokáže o nej písať tak vtipne, múdro a jednoducho. Mimochodom, on je nórsky spisovateľ.

Anya v. Bremzen: Umenie sovietskej kuchyne

Premedia

Od boľševickej revolúcie cez medzivojnové hladomory, vojnu, Chruščova až po Putina vyrozprávané umenie varenia a prežitia v nedostatku. Dozviete sa, ako sovietsky potravinový trh oživili nápady opozerané pred vojnou v USA, ako udržiavali Leninovu múmiu aj Stalinov apetít, či aké dopady mala Gorbačovova nedomyslená prohibícia. Občas smutná, inokedy veľmi vtipná kniha o veľkej krajine a ešte väčších problémoch a snoch.

Jaz: Opráski sčeskí historie 3

Grada

Kto je najväčším nepriateľom českých historikov? A kto je zároveň ich najväčším spojencom? Asi by ste to neodhadli na kreslený komiks možno s facebookovým pôvodom, no tieto komiksové Opráski sú dnes (nielen) českým fenoménom. Prinášajú ironizujúce výlety do dejín strednej Európy a povinne by si ich mali prelistovať nielen všetci dejepisári, ale obzvlášť ich žiaci – keď už pre nič iné, tak tieto stripy sú stále extrémne zábavné, obzvlášť, ak sa aspoň trošku orientujete v histórii a rozumiete tým viac i menej skrytým vtipom.

Petr Sís: Pilot a Malý princ

Labyrint

Hoci je táto knižka o autorovi jednej z najčítanejších kníh vôbec, český spisovateľ a ilustrátor Petr Sís ho predstavil ako dobrodruha, ktorý miloval lietanie a vo fracúzskej leteckej spoločnosti pracoval, ešte keď listy doručené par avion voňali budúcnosťou. Sís žije v New Yorku a pozná v ňom aj miesta, kde Antoine de Saint Exupéry písal a ilustroval Malého princa. Letec a spisovateľ sem prišiel v čase, keď Francúzsko okupovali nacisti a keďže mu chýbali priatelia aj rodný jazyk, cítil sa v Amerike sám. Tak trochu ako kedysi Sís.

VIZUÁLNE UMENIE A ARCHITEKTÚRA

Henrieta Moravčíková: Friedrich Weinwurm

Slovart

Friedrich Weinwurm, súčasník Le Corbusiera, Miesa van der Rohe či Waltera Gropia a jeden z najobdivuhodnejších architektov pôsobiacich na Slovensku, patril medzi popredných reprezentantov stredoeurópskej architektonickej avantgardy. Navrhol a postavil desiatky kancelárskych budov, rodinných domov, víl či bytových komplexov. Rozsiahla publikácia Henriety Moravčíkovej prináša ucelený pohľad na jeho prácu.

Karol Kállay: Photoreporting

Slovart

Veľkolepá kniha fotografií predstavuje tvorbu renomovaného slovenského fotografa Karola Kállaya. Známy autor sa predstavuje zábermi, ktoré urobil od päťdesiatych rokov 20. storočia až do posledných chvíľ svojho života. Publikácia obsahuje fotografické reportáže nielen zo Slovenska, ale aj z jeho ciest po celom svete vrátane exotických krajín ako Severná Kórea, Jemen, Mexiko, Kuba a Austrália. Reportáže v knihe dopĺňajú krátke komentáre v slovenčine, angličtine, nemčine, španielčine aj vo francúzštine.

Súčasná architektúra na východe Slovenska

Slovart

„Obraz súčasnej architektúry na východe našej krajiny sa v prvej línii opiera o predpoklad, že smerom na túto svetovú stranu je lepšie nemať veľké očakávania,“ píše Elena Alexy. Keď sa však pozriete na výber štyridsiatich architektonických realizácií zo začiatku nového tisícročia na východe Slovenska, je jasné, že pravda bude niekde inde. Alexyová spolu s M. Burákom, K. Trnovskou a kolektívom autorov predstavujú rodinné domy, galérie aj vyhliadky.

Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku

Slovart, Art Academy

Piati domáci kurátori (J. Čarný, B. Geržová, R. Gregor, D. Majdáková a K. Müllerová) vybrali päťdesiat etablovaných umelcov, ale i progresívnych autorov mladej a strednej generácie, ktorých tvorba rezonuje doma i vo svete. „Cieľom knihy nie je podať všeobecnú a definitívne platnú generačnú výpoveď, ale ukázať, ako sa dá v danom momente k umeniu pristupovať a čo máme od jeho aktuálnych podôb očakávať.“

Ján Galanda

Slovart, Photoport

Výpravná edícia Osobnosti slovenskej fotografie sa po Viliamovi Malíkovi a Antonovi Podstraskom rozrastá o ďalšiu monografiu takmer zabudnutého autora. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo odkrývajú tvorbu Jána Galandu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dejín slovenskej fotografie. „Fotografoval to, čo väčšina amatérov – svoje mimopracovné záujmy a aktivity, cestovanie, turistiku, šport. Na rozdiel od väčšiny snímok tohto druhu sa však jeho fotografie vyznačujú precízne budovanou, náročnou, niekedy až rafinovanou kompozíciou.“

Vyzliekanie z kroja

Slovart, VŠVU

Ľubomír Longauer pokračuje v neúnavnej práci – rozsiahla publikácia Vyzliekanie z kroja je pokračovaním príbehu prieniku modernej úžitkovej grafiky a typografie na Slovensku po roku 1918. Modernú, novú typografiu začali na Slovensku šíriť intelektuáli z okruhu kultúrno-politického mesačníka DAV. Na osudoch davistov autor približuje vývoj avantgardy a nakoniec aj tragické osudy jej slovenských, ale i niektorých českých protagonistov, a to v oblasti úžitkovej grafiky, ale i v širšom kultúrnom kontexte.