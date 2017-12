Bábkar a herec Martinka: Zišiel by sa mi servomotor z vlčej hlavy

Uhorčík z filmu Agniezsky Holland vytvoril animatronickú bábku strašidelného vlka do filmu Jana Svěráka.

4. dec 2014 o 11:24 Eva Andrejčáková

Ak treba pripomenúť, o koho ide, stačí si vybaviť Uhorčíka z filmu Agniezsky Holland o Jánošíkovi. Okrem toho je však Ivan Martinka vášnivým divadelným hercom a bábkarom. K bábkam má výnimočný vzťah, sám ich vytvára a manažuje ich výrobu. Do najnovšieho filmu Jana Svěráka zostrojil bábku strašidelného vlka. Zastaviť ho čo len na hodinku je problém. Má rozbehnutých toľko vecí, že si ledva stihne dať cez deň kávu. Na stres mu vraj celkom dobre funguje predstava, čo musí znášať taký chirurg pri operácii srdca. Najradšej by žil pokojne, ale na to, ako vraví, asi nemá talent.

Viacerí herci idú študovať bábkoherectvo preto, lebo ich neprijali na činohru. Aj vy ste tento prípad?

Vôbec nie, hoci ma svojho času veľmi lákal aj animovaný film. Ten sa vtedy študovať nedal. Mal som rád filmy Karla Zemana, Jiřího Trnku – starú českú školu. Popri tom ma bavila opera a veľa som chodil do bábkových divadiel, mal som rád štylizované prejavy, v ktorých je koncentrovaná veľká emócia. Vzťah k činohre som si vypestoval až neskôr, počas vysokej školy a mám pocit, že ma to posunulo, obohatilo. Pre vnútornú hygienu je dobré skúsiť toho čo najviac. Čokoľvek do seba pojmem – či psychologické herectvo, alebo „nový cirkus“, všetko sa to napokon, aj keď nie zjavne, nejako odrazí v bábkarskej tvorbe.

Inscenácia z Bratislavského bábkového divadla aj vo vašej réžii si práve minulý mesiac priviezla cenu za najoriginálnejšie dielo z festivalu v Bangkoku. Konkurencia tam vraj prišla zo sedemdesiatich krajín. Čo podľa vás zabralo?

Nebol som tam, takže to neviem posúdiť. Ale počul som, že sme mali dokonca tri nominácie! Taký úspech sme nečakali. Hru sme režírovali s hudobným skladateľom Andrejom Kalinkom, fungujeme spolu aj s ďalšími priateľmi-kolegami v našom voľnom zoskupení Med a prach. Dosť sme toho na deti naváľali (smiech). Divadlo nás oslovilo s návrhom, aby sme u nich vytvorili inscenáciu hry Aaahr! Je to o akomsi exotickom vtáčikovi s krásnym perím, ktorý si hľadá kamaráta a každý iný vták, s ktorým sa stretne, ho len využije. Exotický vták prichádza postupne o všetky krásne pierka a takmer aj o život. Hľadali sme si k príbehu osobný vzťah. Vždy chceme tému, ktorá nás zaujíma. Na začiatku procesu nikdy nevieme, či na konci vznikne pantomíma, klaunská opera alebo napríklad kinetická expozícia so zvukmi. Až tým, ako sa do témy zahlbujeme, začne dielo nadobúdať konkrétny tvar a čoskoro sa ukáže, čo to bude.

Takže čo nakoniec vzniklo?

Z vyslovene dialógovej hry vznikla klaunská impresia o chlapcovi, ktorý si rád kreslí, žije vo svojom meste, považuje sa spolovice za vtáka, ale zároveň si hľadá svoje miesto v živote, pričom sa snaží vyhovieť rodičom, ktorí ho chcú dobre pripraviť pre život, každý, pravdaže, tým svojím spôsobom. Chlapec si prestáva s rodičmi rozumieť a pretvára si ich vo svojej fantázii na vtákov, aby s nimi mohol komunikovať. Nemôže byť ako oni, musí nájsť seba – originál. Nazvali sme to Naozaj alebo O chlapcovi, ktorý kreslil.



Voľné združenie Med a prach na októbrovom Festivale bábkových divadiel a filmovej animácie

pre dospelých vo Varšave.

Čím je bábka pre dospelého človeka?

Bábka kumuluje v sebe skúsenosť ľudstva. Kus hmoty vo vás zrazu dokáže vyvolať triašku, rozplakať vás, hoci len jediným pomalým pohybom. Proces, pri ktorom sa myšlienky a predstavy pretransformujú do bábky, je človeku vlastne veľmi blízky. V istom zmysle ide o niečo animálne a súčasne spirituálne. Mám pocit, že práve to treba v človeku oživovať. Veľmi rád by som všetko, čo bábka v sebe nesie, dospelým divákom vrátil.

Ako sa im to dá vrátiť?