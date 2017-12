Čau o piatej

Koloman Kertész Bagala otvára na Laurinskej ulici v Bratislave kníhkupectvo, kde bude predstavovať svoje knihy a svojich autorov. Prvým je Tomáš Horváth.

Autogramiáda / 17.00

Program 5. 12. - Tomáš Horváth

6. 12. - Zuska Kepplová

7. 12. - Ivan Štrpka

8. 12. - Agda Bavi Pain

9. 12. - Víťo Staviarsky

10. 12. - Tomáš Ulej

11. 12. - Václav Kostelanski

12. 12. - Vlado Janček

13. 12. - Mila Haugová

14. 12. - Zuzana Šmatláková

15. 12. - Stanislav Rakús

16. 12. - Balla

17. 12. - Marek Vadas

18. 12. - Márius Kopcsay

19. 12. - Peter Balko

20. 12. - Laco Kerata

21. 12. - Tomáš Varga

22. 12. - Anna Kiliánová

23. 12.- Kornel Földvári

V piatok piateho o piatej otvára Koloman Kertész Bagala kníhkupectvo so svojimi knihami na Laurinskej 19 v Bratislave. Ponúka jedinečnú príležitosť stretnúť sa s autormi vydavateľstva KK BAGALA, porozprávať sa pri čaji a dať si podpísať knihu. V decembri sú autogramiády nazvané Čau o piatej naplánaované na každý deň a začínajú sa vždy, ako inak, o piatej.

Nový kultúrny priestor je na známom mieste, v areáli, kde kedysi sídlila kultová kaviareň U anjelov. „Potreboval som v centre mesta výklad, miesto na prezentáciu svojich kníh,“ hovorí Kali Bagala. Presťahuje tam aj svoju kanceláriu z KC Dunaj, no kontinuitu literárnych štvrtkov v Dunaji zachová. „Tu na Laurinskej to budú komorné stretnutia, avšak s vysokou frekvenciou, v decembri oddnes až do Vianoc denne vrátane víkendov, v januári potom dva-trikrát do týždňa.“

Prvým spisovateľom, ktorého uvedie, bude Tomáš Horváth. „Nie je to náhoda,“ pokračuje Bagala, „s jeho debutovou knihou Akozmia som začínal svoju vydavateľskú činnosť a teraz spolu otvárame nový priestor. Takže debut do tretice.“

Dve výstavy v jednom

Vernisáž Bratislava 18.00 h

Bratislavská galéria Gagarinka otvára dnes večer dve výstavy. Prvá nesie názov Hrdinovia, Idoly a Ľudia a predstavuje tvorbu mladého grafika Matúša Maťátka. Venuje sa najmä veľkoformátovému linorytu. Jeho tlače predstavujú jedinečné autorské diela, ironizujúce súčasný svet a jeho starosti. Nevyhýba sa však ani politickej symbolike, ako práve v hlavnom súbore výstavy s názvom Idoly. Na výstave v Gagarinke okrem grafík predstaví aj úplne nové reliéfy z dreva.

Druhá z výstav, ktoré dnes otvoria, sa volá jednoducho Autorská serigrafia a predstavuje výber diel od viacerých umelcov, grafikov aj maliarov. Serigrafia ako ručná grafická technika bola istý čas zabudnutá, dnes však slávi návrat, o čom svedčí aj množstvo prác od autorov rôznych generácií – Marián Mudroch, Klára Bočkayová, Ivan Csudai, Laco Teren a Jozef Jankovič, Michal Czinege, Mira Gáberová, Daniela Olejníková a ďalších.

Opití v Žiline

Premiéra 5. decembra

Vypime si a povedzme si pravdu. Rozhodol sa Ivan Vyrypajev a napísal divadelnú hru Opití, v ktorej sú všetky postavy počas celej hry v značnom alkoholickom opojení. Zaujala ho myšlienka, že Boh sa prihovára svetu cez opitých ľudí. To oni sú, tí proroci, schopní vidieť pravdu a aspoň na chvíľu sa dotknúť skutočnosti. Chce im rozviazať jazyk.

Hra jedného z najväčších zjavov ruského súčasného divadla zaujala dramaturgiu Mestského divadla v Žiline. Dnes ju uvádza v premiére. Réžie sa po skúsenostiach s Vyrypajevovou hrou Ilúzie v SND ujal režisér Eduard Kudláč. Je podľa neho veľmi zaujímavé dostať sa priamo do myslenia a dialógov ľudí, ktorí strácajú nielen zábrany, ale aj existenciálny kontext, teda zodpovednosť za svoje činy a slová. V hlavných úlohách sa predstavia Erika Havasi, Boris Zachar, Barbora Švidraňová, Matúš Kvietik, Ivana Kubáčková a ďalší mladí členovia súboru.