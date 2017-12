Vrhla sa do horiaceho domu, prišla pomôcť v SNP. Nakoniec ju umučili

Banskobystričanku a izraelskú národnú hrdinku Chavivu Reickovú zabili v Kremničke presne pred sedemdesiatimi rokmi.

5. dec 2014 o 23:36 Zuzana Uličianska

Chaviva Reick (zozadu) so skupinou palestínskych parašutistov 7. októbra 1944 na letisku Sliač.(Zdroj: Anzio)

Chcem sa vrátiť do Európy ako matka, ktorá sa vrhá do horiaceho domu po svoje deti, povedala svojmu palestínskemu spolubojovníkovi Chaviva Reicková pred odchodom do Slovenského národného povstania. Verila, že jej parašutistická misia na Slovensko bude pod britským velením úspešná.

Bola vždy jedinečná. Narodila sa ako Marta Reicková 22. 6. 1914 pri Rožňave, vyrastala v Radvani, ktorá je dnes už súčasťou Banskej Bystrice.

Jej detským hrdinom bol Milan Rastislav Štefánik. Už ako mladá pomáhala miestnemu požiarnemu zboru a ako jedna z prvých žien jazdila po meste na motorke.



Chaviva Reick na členskej legitimácii ilegálneho palestínskeho vojenského hnutia.

Foto: Anzio



Ľúbezná agentka

V mládežníckom hnutí Hašomer Hacair, do ktorého vstúpila v roku 1930, sa zapálila za myšlienky sionizmu, tam aj prijala meno Chaviva, ktoré v hebrejčine znamená „ľúbezná“.

V roku 1939 sa vydala a odišla s manželom do Palestíny, aby sa podieľala na výstavbe kibucu Maanit. Keď vypukla vojna v Európe, vstúpila do pomocného ženského oddielu RAF, neskôr do britských tajných spravodajských jednotiek SOE, kde získala hodnosť seržantky.

Prešla neortodoxným výcvikom špeciálnych jednotiek ako z Jamesa Bonda. Pod krycím menom Ada Robinson sa ako dobrovoľníčka a jediná žena stala súčasťou výsadku AMSTERDAM, ktorá prišla na pomoc na nacistami okupované Slovensko, kde však už svoju rodinu - medzičasom deportovanú - nenašla.

Dňa 17. septembra priletela americkým lietadlom na letisko Tri duby. Príkaz bol jednoduchý: v slovenských horách sú dezorientovaní britskí piloti, nájdite ich.