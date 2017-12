Kto nevidel Alvina Straighta, nepozná Davida Lyncha

6. dec 2014

Príbeh Alvina Straighta

SFÚ, Archívne kino, Bratislava, 18.00

Všetci režiséri majú k dispozícii to isté, píše David Lynch v knihe Catching The Big Fish. Používajú približne rovnakú techniku, rovnaké filmové postupy, majú pri sebe hercov, kameramanov, zvukárov, osvetľovačov, ktorí vychodili podobné školy s klasickými, všeobecne rozšírenými predmetmi. Aj svet, v ktorom žijú, je v podstate len jeden – a napriek tomu sú ich diela vždy úplne iné.

Lynch si myslí, že za všetko môže intuícia. Intuícia vedie filmárov aj tam, kde ich rozum ani empirická skúsenosť nemajú nad vecami kontrolu, do sfér, o ktorých nevedia nič, len tušia, že by im mohli niečo dôležité a pritom neznáme vyjaviť.

Hovorí, že len vďaka intuícii sa dostal k režírovaniu filmu Príbeh Alvina Straighta. Ten do veľkej miery nemá nič spoločné s tým, čo Lyncha preslávilo a dodnes charakterizuje. Nepohráva sa s temnými prúdmi povedomia, divákov nestraší, neznepokojuje ani nedezorientuje. Rozpráva v ňom len o starom chorom mužovi – Alvinovi Straightovi, ktorý sa chce pred smrťou po dlhých rokoch udobriť s rozhádaným bratom. Keďže Alvin preto potrebuje prejsť z jedného štátu do druhého štátu, je to v zásade roadmovie. Veľmi jednoduchá a priama, taká, na akú odkazuje aj priezvisko hlavného hrdinu.

Davida Lyncha, majstra komplikovaného filmového rozprávania, nikdy nezaujímali také lineárne príbehy. A predsa. Aj v tomto filme sa prejavila jeho osobnosť a jeho skúsenosti. Už niekoľko rokov sa venuje východným myšlienkovým tradíciám a keď potreboval ovládať svoj hnev a veľmi častú zlú náladu, začal meditovať. V Alvinovi Straightovi sa možno trochu spoznal. Ten starý muž už nemal právo na vodičský, dlhú cestu za bratom a zmierením musel absolvovať na pomalej a nespoľahlivej kosačke. Bol pritom zahĺbený do seba a keď náhodou niekoho stretol, nebol veľmi zhovorčivý. Len keď intuitívne vytušil, že ten niekto potrebuje pár rád, niekoľko slov mu povedal. Ale aj to stačilo na to, aby tých ľudí navždy poznamenal.

Vlna naživo - BRaK na Vlne

FESTIVAL ZÁHRADA B. BYSTRICA OD 10. h

Vlna naživo – BraK na Vlne je multimediálny festival súčasného umenia, ktorý po Bratislave má dnes svoju druhú zastávku v Banskej Bystrici. Uskutoční sa v centre súčasného umenia Záhrada od 10. h. Od 14. h nasleduje Literárna Vlna – prúd čítania a diskusií so slovenskými autormi ako Agda Bavi Pain, Marek Vadas, Balla a poetka Eva Tomkuliaková. O 18. h si budú môcť diváci pozrieť víťazné filmy z medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2014. Erik Šimšík predstaví elektro-poetický, postapokalyptický projekt Čudesnosť, na ktorom spolupracuje s hudobným producentom Občanom Baalom a gitaristom Petrom Szalayom.

Na Mikulášsku sobotu je pripravený program aj pre najmenších literátov: pán Mrkvička prečíta z knihy Vianočka udatný, medveď mňau, drak čau a originál princezná Fujara Lopúchová od Juraja Raýmana a potom Dávid Soboň naučí deti, ako sa knižka viaže a Martina Matlovičová, ako sa ilustruje.

Večer uzavrie festival výnimočným koncertom skupiny Talent Transport (na snímke), ktorá je zoskupením troch hudobníkov - Vladislav Slnko Šarišský (klavír, spev), Marián Slávka (bicie), Filip Hittrich (basgitara).

Luca Trevisani

Premiéra a vernisáž Bratislava 18.00 h

„Diela Lucu Trevisaniho interpretujú zákony prírodných vied. Pracuje s organickými i anorganickými materiálmi, ktoré sú v neustálom kolobehu, nezaujíma ho daný stav vecí, ale proces jeho premeny. Provizórium je priestor v ktorom operuje, nestabilita pracovným nástrojom,“ píše kurátorka Lýdia Pribišová. Dnes podvečer máte možnosť vidieť tvorbu tohto talianskeho umelca v Pisztoryho paláci v Bratislave.

Najprv sa o 18.00 h v Kine Film Europe začne premiéra filmu Glaucocamaleo, výstavu na prízemí paláca otvoria po projekcii o 19.00 h. Názov filmu Glaucocamaleo pochádza z knihy kurta Vonneguta z roku 1961, v ktorej istý vedec objaví „ľad deväť“ – mikročasticu, ktorá je schopná kryštalizovať a ktorá dokáže spustiť reťazovú reakciu s katastrofickými následkami: zmraziť všetku vodu na zemi. Luca Trevisani na filme spolupracoval s vedcom Karym Mullisom, ktorý v roku 1993 získal Nobelovu cenu za chémiu a ktorý mnohokrát vyjadril skepsu voči existencii globálneho oteplenia.