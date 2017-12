Nechal by sa zožrať anakondou. Chceli spraviť hit, je z toho škandál

Televízia Discovery Channel neodvysiela v nedeľu dokument, v ktorom sa filmár nechá zožrať za živa anakondou.

6. dec 2014 o 10:50 Alena Štifilová

Povesť televíznej stanice Discovery Channel sa zhoršuje. Po aférach so pseudodokumentmi pobúrila verejnosť chystaným programom Eating Alive.

Mal to byť hit, nakoniec je z toho ďalší škandál. Televízia Discovery Channel pravdepodobne túto nedeľu neodvysiela šou Eating Alive, v ktorej by sa filmár a ochranca prírody Paul Rosolie nechal zožrať anakondou veľkou.

Avizovaný experiment pobúril verejnosť a petíciu proti zaradeniu programu podpísalo už 36-tisíc ľudí.

Ide podľa nej o „zneužívanie a týranie zvierat za účelom zábavy, absolútne nechutnú šou a ohrozenie života anakondy“.

video //www.youtube.com/embed/5rrM3zl4J_g

Had je živý a zdravý

Televízna stanica podrobnosti nezverejnila, iba potvrdila, že nejde o hoax – experiment skutočne nakrútila cez leto v amazonských pralesoch, trvalo jej to dva mesiace a had je živý a zdravý.

Trailer ukazuje, ako sa Paul Rosolie oblieka do špeciálneho odevu, ktorý ho má ochrániť pred smrteľným zovretím hada a umožní mu vnútri jeho tela dýchať, prežiť a hlavne sa dostať von. Ako, bez rozrezania brucha, nie je jasné. Vidieť len lano priviazané k jeho telu.

Oblek je skonštruovaný z uhlíkových vláken a odolá tlaku 90 PSI (6,3 baru), čo je najväčší nameraný tlak zovretia anakondy, prirovnať sa dá k autobusu, ktorý by cez vás prešiel.

„Hady často vyvrhnú svoju korisť, dôvodom je obyčajne stres alebo vonkajšie okolnosti,“ hovorí ekológ David Steen z Auburn University v Alabame.

„Ak to neprebehne správne, je veľmi pravdepodobné, že had utrpí vnútorné poranenia. Napríklad, ak korisť nebude chcieť vyvrhnúť a filmári ju budú ťahať von násilím.“

Aj keby všetko dopadlo dobre a had by Paula Rosolieho vyvrátil, hrozí, že ho to príliš vyčerpá a bude mať problém uloviť ďalšiu korisť.