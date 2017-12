Kam sa asi Rómovia vracajú z luxusných hotelov?

Tie chvíle, keď sa vraciame z roboty alebo zo školy a sme na chvíľu sami, väčšinou využívame na to, aby sme si zameditovali, trochu sa aj zasnívali, nechali cez seba plynúť prúd myšlienok. Mari, Anna, Rió, Ali a ďalší členovia ich rodiny však nemajú s niečím takým skúsenosti. Na ceste domov nemajú čas na príjemné pocity, jediné, čo vtedy poznajú, je strach.

Maďarský režisér Bence Fliegauf nakrútil film Je to len vietor po tom, čo v rokoch 2008 a 2009 niekto vyvražďoval rómske rodiny a vyvolával medzi nimi teror. Dva roky chodil po maďarskom vidieku, žil s miestnymi obyvateľmi a hľadal pritom mechanizmy predsudkov a odkrýval rasistické uvažovanie. Spomedzi všetkých režisérov, čo sa v našom stredoeurópskom regióne venovali Rómom, on zašiel možno najďalej, dosiahol najpresvedčivejší a najautentickejší výsledok a najkrajšiu umeleckú formu zároveň. V jeho filme nie sú tradičné folklórne obrazy, nezneužíva temperament Rómov na vytvorenie exotiky, a ani násilie, ktoré znášali, nepotreboval nijako explicitne ukázať. Teror je v jeho filme prítomný len ako neustála hrozba a ako napätie, v ktorom ohrození ľudia žijú a už pri tom rozoznávajú každý druh zvuku, aj najjemnejší šum.

Je to len vietor mal pred takmer tromi rokmi premiéru na festivale Berlinale. Maďarská vláda sa vtedy snažila jeho vplyvu zabrániť a pred novinárskou projekciou rozdávala na sedadlá letáky, kde písala, že film preháňa a nezobrazuje skutočný stav vecí. Diváci ani porota sa nepotrebovali riadiť jej odporúčaniami a táto dráma celkom zaslúžene získala Grand Prix.

Fliegauf pred festivalom váhal, či má zavolať aj hercov – nikdy predtým predsa taký trblietavý svet nezažili – a bál sa teda, či ich to zbytočne nerozruší. Herečka Katalin Toldi napríklad pekné hotelové izby dovtedy vždy len upratovala, teraz v jednej takej mohla bývať. „Z festivalového luxusu sa vraciam do svojho kresla,“ hovoril po premiére režisér, „ale všetci dobre vieme, kam sa vracajú oni.“

video //www.youtube.com/embed/8QUbNgPDviU

Vianoce pod pyramídou

Slovenský rozhlas 16-21.00



Názov to síce možno naznačuje, ale v skutočnosti nejde o žiadnu rozhlasovú reláciu, ale o zaujímavý adventný projekt Slovenského rozhlasu. Pred jeho sídlom v hlavnom meste vyrástla mestská záhrada. A tá je od 1. do 12. decembra miestom, kde sa v príjemnej atmosfére koncertuje, premietajú filmy a núkajú netradičné jedlá.

Dnešný program začína vystúpením mužskej speváckej skupiny Bátovčan po ktorom nasleduje pestrá znôška najrôznejšej hudby. Od energického džezu formácie GrooveHub pianistu Ľubomíra Šrama cez sofistikované pesničky Korben Dallas po tanečné rytmy v podaní La3no Cubano. Večer uzavrie projekcia krátkych filmov z festivalu Azyl.

Slovenskí Beatles koncertujú

The Backwards, Istropolis, Teatro Wüstenrot, 19.00

Vernejšia interpretácia piesní Beatles, ako je tá na Slovensku, na svete neexistuje. To potvrdila košická kapela The Backwards už dvakrát, keď v rokoch 1998 aj 2003 zvíťazila v bitke kapiel na New York Beatlefeste v konkurencii štyridsiatich kapiel. Odvtedy chlapcov všade chcú počuť, cestujú po svete, pravidelne koncertujú v USA, svojho času sa dokonca stali tvárami veľkého festivalu Abbey road On The River v americkej televízii Tv Fox. Dokonale a do hĺbky naštudované skladby legendárnej liverpoolskej štvorky teraz zahrajú doma. Včerajším bratislavským koncertom v Istropolise odštartovali svoje vianočné turné, dnes hrajú opäť v Bratislave a postupne navštívia zhruba desiatku slovenských a českých miest od Brna cez Martin až po Košice a silvestrovať budú v Humennom.