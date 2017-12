Oslavy sviatku ľudských práv

Oslavy sviatku ľudských práv potrvajú v Banskej Bystrici dva dni

Medzinárodná konferencia s témou Demokracia v ohrození, divadelno-hudobný happening Pocta ľudskosti, premiéra filmu režisérky Zuzany Piussi a koncert skupiny Živé kvety. To je program dvojdňovej akcie, ktorou chce skupina aktivistov a organizácií v Banskej Bystrici osláviť medzinárodný sviatok ľudských práv.

Akcia má názov Nie v našom meste a podľa organizátorov je „zameraná na podporu a rozvoj tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici“ pričom „základným princípom je nevyhnutnosť prelamovania ticha ako reakcie na nenávisť a násilie“.

Dnešný program sa začne celodňovou konferenciou s témou Demokracia v ohrození na pôde Fakulty medzinárodných vzťahov a politických vied, o 19.00 h sa program presúva do Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity. Tam budú koncerty skupín Lola Marsh, Sendreiovcov & Kokavakere Lavutára, Chalani z Chatrče, Martiny Javor, Gonsofus, Schody a projektu Chasidské piesne. Ďalej vystúpia herečka a šansonierka Zuzana Kronerová, herec Richard Stanke a miestne divadlo z Pasáže.

Program zajtra pokračuje v kultúrnom centre Záhrada, kde bude premiéra filmu Priamy prenos, ktorý je „o týraní detí, jeho príčinách a dôsledkoch, a tiež o sociálnom systéme, ktorý je tak trochu asociálny“.

