Katarzia s Rolandom Kánikom vystúpia v synagóge, Pod pyramídou

10. dec 2014 o 0:00 Jana Németh

Dnes v žilinskej Novej synagóge v rámci adventných koncertov vystúpi Katarzia s Rolandom Kánikom

Koncert Žilina 20.00

Na škole ju mali za divného exota a klauna, čo sa čudne oblieka. Navyše, jej mama bola herečka, veľmi známa herečka. Detstvo strávila v zákulisí, medzi kostýmami a divadelnými hrami. Keď mala šestnásť, začalo ju otravovať, že ju s menom jej mamy Evy Pavlíkovej spájajú až pričasto. To síce nebol dôvod, pre ktorý začala pred dvoma rokmi písať smutno-smiešne pesničky o tom „ako žiť“, ale nech to už bolo čokoľvek iné, je dobre, že s tým začala. Na slovenskej hudobnej scéne zažiarila s bezprostrednosťou, aká sa len tak nevidí. A ešte pesničkami. Lebo tie sú to hlavné. Bez Katarzie by to už u nás bola nuda.

Príbeh žilinskej Novej synagógy je tiež niečo, čo sa u nás len tak nevidí. Malá skupina zanietených ľudí prišla pred dvoma rokmi s nápadom, ako zachrániť výnimočnú stavbu Petra Behrensa a urobiť z nej (nielen) galériu súčasného umenia. Dnes je to výnimočné miesto, ktoré nielenže prináša kvalitný program, ale najmä spája ľudí, ktorí chcú a vedia veci robiť dobre a v ktorých slovnej zásobe nenájdete vety typu „to sa nedá“. Keby tu neboli, nielenže by to tu bola nuda, bola by to čistá beznádej.

Dnes večer sa práve na tomto mieste koná ďalší z adventných koncertov RTVS. Môžete prísť do Žiliny, alebo si zapnúť Dvojku, kde sa o 20.00 h začne priamy prenos. Katarziu bude na klavíri sprevádzať Roland Kánik (Modré hory), v diskusii sa predstavia Soňa Holúbková z Nadácie Krajina harmónie a herečka Anna Šišková. Nie je dôvod, prečo by to nemal byť skvelý večer.

Enem klasika

Koncert / Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ulica 19.00

Dva súbory a tri premiéry počas jedného večera. Tak sa dá zhrnúť dnešný koncert, na ktorom bude znieť komorná klasická hudba od baroka po súčasnosť. Štyria violončelisti z projektu Cellománia a Moyzesovo kvarteto doplnia diela Bacha s Janáčkom skladbou Nachtigalls Frühlingslied od Ľubice Čekovskej a novinkami Mareka Piačeka. Tie majú nezvyčajné názvy: „Enem A, Enem B a Enem Synergia je skladateľský hlavolam. Napísať jednu skladbu pre jedno zoskupenie, potom ďalšiu pre iné zoskupenie a napokon aby obe zazneli naraz v jednom čase a na jednom koncerte,“ vysvetľuje autor. „Enem sa to volá aj vďaka mestu Skalica. Enem pre nás a pro naše ďeti. Tak na zdraví. A aj keď hrajú väčšinou čelisti, nejde v žiadnom prípade o hudbu k Spielbergovým filmom.“

Pod pyramídou

Koncerty / Bratislava, Mýtna 1, 18.00 – 21.00

Všade dokola vône mastných jedál, tlačenica, zvukový smog. Tak to obvykle vyzerá na v týchto dňoch na Hlavnom a na Hviezdoslavovom námestí v centre hlavného mesta. Že vianočné trhy môžu mať aj komornejšiu a kultúrnejšiu atmosféru sa môžete presvedčiť, keď počas adventných dní niekedy podvečer zavítate na terasu budovy Slovenského rozhlasu, kde vznikol priestor pre niekoľko stánkov so zdravším jedlom a koncertná sála. V nej sa o dnešný program postupne postarajú: speváčky Jana Andevská a Anabela Mollová, po nich ešte skupina Bloom s harfistkou Máriou Kmeťkovou a trio Nvmeri (na snímke), ktoré patrí medzi „najexportnejšie“ mladé slovenské zoskupenia.