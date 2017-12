Nové CD

Dežo Ursiny: Do tla + Hra je hra, Sima Martausová: Na pravom poludní, Szidi Tobias: Jolanka, Nikolaj Nikitin: Tales from my diary.

9. dec 2014 o 17:42 Oliver Rehák, her

Dežo Ursiny: Do tla, Hra je hra Opus/Forza music Krátko po prvom oficiálnom vydaní koncertu na festivale Valašský špalíček 1989 je tu ďalší bonus pre fanúšikov Deža Ursinyho. Kompletizácia jeho diela na dvojalbumoch dospela totiž k číslu šesť a okrem nahrávky Do tla (1991) je tu druhý disk, ktorý obsahuje Dežove pesničky pozbierané z rôznych projektov, ktoré neotextoval Ivan Štrpka, ale Ján Štrasser a Milan Lasica. Sima Martausová: Na pravom poludní Joma „Spať len tak pod nebom / svietiť len ohníkom / nebáť sa usmievať a nevisieť na nikom". Sima Martausová stále spieva obyčajné folkpopové pesničky o jednoduchých veciach a témach. Oproti predchádzajúcej nahrávke žiadny výrazný posun, ale načo? Partia zohratých piatich muzikantov hrá „pansky" a je stále viac ľudí, ktorým sa civilnosť mladej hudobníčky páči. Szidi Tobias: Jolanka Pavian records Opäť trojjazyčná a podľa Szidi Tobias najosobnejšia je jej nová nahrávka. „Chcela som urobiť bláznivý album s trúbami, cimbalom a husľami, taký, aby z neho išiel temperament a radosť," vraví speváčka a herečka. S jeho nahrávaním pomohli známi muzikanti ako Martin Gašpar či Stano Palúch, na koncertnom krste v Bratislave 14. decembra ho predstavia aj Emília Vášáryová a Milan Lasica. Nikolaj Nikitin: Tales from my diary Hudobný fond Svet džezu a klasickej hudby už skúšali prepájať mnohí, najnovšie saxofonista a skladateľ Nikolaj Nikitin. Ešte na VŠMU si obľúbil tvorbu Leoša Janáčka a pár diel sa rozhodol upraviť pre špeciálnu zostavu renomovaných inštrumentalistov na čele s hviezdnym kontrabasistom Miroslavom Vitoušom, je tu aj sláčikové kvarteto, aj speváci Eva Šušková a Róbert Pospiš.