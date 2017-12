Erwin Wurm v Bratislave

Všetko je inak

Vernisáž Bratislava 18.00 h

Svetoznámy rakúsky sochár Erwin Wurm dnes otvára výstavu v Bratislave

Pôvodne chcel študovať maľbu, ale preložili ho do ateliéru sochy. Možno to bola tá „osudová“ náhoda, ktorá dobre vyzerá v životopisnom filme, ale to je už dnes jedno. Pre Erwina Wurma bola vraj v tom čase socha úplne cudzím svetom, priznáva v magazíne Artand. Ale namiesto toho, aby sa na ňu začal pozerať ako na čosi „normálne“ a pracoval s ňou ako stovky umelcov pred ním, zvolil si vlastnú cestu.

Tradičný obraz sochárstva rozobral a poskladal svoj vlastný. Provokujúci, sarkastický, kritický, originálny a oveľa bližší všednému, každodennému životu odohrávajúcemu sa mimo umeleckej scény. „Všetko je otázka reality – žijeme v rovnakom čase, ale každý z nás zažíva inú realitu,“ hovorí Erwin Wurm pre Artand. A práve vnímanie reality je kľúčovým prvkom jeho diel.

„Wurma zaujíma svet, ktorý sa projektuje ako možná fikcia našej predstavivosti, analyzuje prchavý okamih pominuteľnosti, každodennosti, ktoré sa snaží prostredníctvom nich uchopiť a presnejšie pomenovať. Erwin Wurm nám nastavuje zrkadlo, v ktorom sa neuvidíme. Ak sa nám však podarí pozrieť sa hlbšie, uvidíme iný – nový svet, ktorý sa na ten náš nápadne podobá a umožňuje nám pochopiť naše vnímanie reality v inej perspektíve,“ hovorí kurátor výstavy Juraj Čarný.

Výstavu za osobnej účasti autora otvoria dnes v LABe Domu umenia / Kunsthalle Bratislava, potrvá do 26. februára 2015. Jej názov je celkom príznačný: Všetko je inak / Alles ist anders / Everything Is Different.

Putovanie krajinou

Vernisáž / Košice 18.00 h

Košická Hala umenia otvára dnes o 18.00 h výstavu, na ktorej sa predstavia mladí slovenskí sochári Štefan Papčo a Ján Zelinka, ruský maliar Viktor Pivovarov a český umelec Pavel Korbička.

Najznámejšie v našom prostredí sú najmä diela Štefana Papča, ktorý pracuje s témou horolezectva. Prostredníctvom sôch a objektov prenáša vlastnú skúsenosť, zážitok a prežívanie človeka v prírode, keď sa musí spoľahnúť iba sám na seba a bojovať so svojou fyzickou i psychickou silou. Na košickej výstave sa predstaví projektom Mohutnosti v kurátorskej koncepcii Michala Štofu. Budú tu figurálne diela – bivakujúci horolezci, ktorým sa Papčo venuje už dlhšie, druhú skupinu diel zastupujú abstraktné objekty, drevené a silikónové inštalácie, konštrukcie a objekty odkazujúce do priestoru hôr.

Džezová kráľovná je späť

Koncert / Bratislava, Nová scéna 20.00

Časopis Time ju vyhlásil za najlepšiu speváčku sveta. Jej hlas podľa hudobných kritikov zastavuje čas a berie dych, jej hudba vychádza z blues a džezu, ale nepohrdne ani coververziami U2, Boba Dylana či Stinga. Má dve Grammy, volá sa Cassandra Wilson a dnes opäť koncertuje na Slovensku.

Premiéru mala pred 25 rokmi, na Bratislavských jazzových dňoch. „Prišla ako vychádzajúca hviezda, už začínala byť uznávaná aj mimo Ameriky a nepriniesla žiadny mainstream, ale veľmi originálnu hudbu aj sprievodnú skupinu,” spomína Peter Lipa. Na jeseň 1989 sa ju podarilo dostať za železnú oponu aj preto, lebo komunistické orgány považovali džez za „hudbu utláčaných černochov”.

To je, našťastie, minulosť, ale Cassandra Wilson žiari stále. Tentoraz privezie päťčlennú zostavu a na úvod jej večera vystúpi speváčka Hanka Gregušová v duu s pianistom Gabom Jonášom.

Ďalšie pozvánky

Poviedka 2014

V Literárnom klube KC Dunaj v Bratislave na Nedbalovej ulici o 18.00 h vyhlásia výsledky 18. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2014.

Od A ........ po Ž

Oddnes do 25. januára je v bratislavskej Galérii Z v Zichyho paláci výstava Od A ........ po Ž. Vystavujú: Bočkay, Fila, Jankovič, Bartusz, Chatrný, Meško, Sikora, Hulík, Želibská a mnohí ďalší.

Prvý človek bol umelec

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na vernisáž výstav Prvý človek bol umelec a PUB ART. Vernisáž je v Praetóriu na Námestí Štefana Moyzesa o 17.00 h, kurátorkou je Mira Keratová, trvanie do 15. marca.

Britten, Offenbach, Schumann

Matinées musicales Benjamina Brittena, Concerto militaire pre violončelo a orchester G dur Jacqua Offenbacha a Symfónia č. 3 Es dur Rýnska Roberta Schumanna. To je program dnešného a zajtrajšieho večera v Slovenskej filharmónii. Diriguje Emmanuel Villaume, sólistom je Jerôme Pernoo, začína sa o 19.00 h.

Anna Horčinová

V bratislavskej Drink in Gallery na Beblavého ulici otvoria o 18.00 h predajnú výstavu fotografky Anny Horčinovej.

Eduard Ovčáček

Výstavu Eduarda Ovčáčka Archív & nové práce otvoria dnes o 18.00 h v bratislavskej Galérii 19. Kurátorom výstavy, ktorá potrvá do 25. januára, je Marian Meško.

Peter Pišťanek

V cykle besied 4–3–2–1... v Nitrianskej galérii uvedie dnes o 18.00 h Dado Nagy spisovateľa Petra Pišťanka. Hlavnou témou bude jeho nedávno vydaná kniha Rukojemník.

Freshmen's

V bratislavskej galérii Freshmen's otvoria o 19.00 h výstavu sumarizujúcu tohtoročný program výberom z doteraz vystavených diel najmladších autorov. Výstava bude výnimočne v priestoroch Keglevichovho paláca na Panskej ulici 27.

Ján Berger

Pri príležitosti životného jubilea vychádza monografická publikácia, ktorá mapuje dielo maliara Jána Bergera – dlhoročného profesora Ateliéru maľby na VŠVU. Slávnostné uvedenie bude o 18.00 h v priestoroch Berlinky SNG.

Odveci_FM

Do Komorného štúdia Slovenského rozhlasu príde v rámci cyklu Odveci_FM jeden z najpopulárnejších divadelných a televíznych hercov a komikov Michal Kubovčík. Vstup je voľný, do naplnenia sály, začína sa o 20.00 h.