Čo počúvame: Ben Howard

Ben Howard pôsobí aj na druhom albume rovnako úprimne a uveriteľne, keď hovorí, čo sa deje v jeho svete.

9. dec 2014 o 17:25 Jana Németh, jem

Pred troma rokmi vydal prvý album. Bolo na ňom desať krásne jednoduchých pesničiek, čo sa človeku poľahky vryli hlboko do hlavy. Nebolo to žiadne zvukové novátorstvo, ale podmanivá atmosféra a akási odzbrojujúca ľahkosť stačili na to, aby sa Every Kingdom dostal aj na shortlist prestížnej Mercury Music Prize.

Potom veci nabrali rýchly spád. Ťažko predpokladať taký úspech. Ben Howard, mladý britský hudobník, ošľahaný vlnami ako vášnivý surfer, sa z toho našťastie nezbláznil. Radšej so spoluhráčmi Indiou Bourn a Chrisom Bondom vyrazil na jedno dlhé turné, množstvo festivalov a o to, čo malo prísť, sa vraj veľmi nestaral.

Dnes je opäť na turné, ale staré pesničky z Every Kingdom už nehrá, ani keď diváci veľmi chcú, ako nedávno na viedenskom koncerte. Nečudo, má nové a oveľa lepšie.

V októbri vydal druhý album s názvom I Forget Where We Were a okrem toho, že sa človeku tiež rýchlo vryje hlboko do hlavy, je úplne iný ako ten predošlý. Teda, takmer úplne. Ben Howard totiž pôsobí stále rovnako úprimne a uveriteľne, keď hovorí, čo sa deje v jeho svete. Stále hrá s Indiou Bourn a Chrisom Bondom, no pridali sa Mickey Smith, Bear Bond a najmä naživo vidno, že ich to spolu nesmierne baví.

Už to nie sú iba jednoduché melodické pesničky, ale o trochu temnejšie, zložitejšie skladby, ktoré nemusia osloviť na prvé počutie a dokonca ani fanúšikov prvej platne. A to je dobre. Pre fanúšikov aj pre Howarda.