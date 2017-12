Meryl Streep a Jeremy Irons vo filme Karla Reisza

Francúzova milenka, Quasars Ensemble, Čau o piatej: Stanislav Rakús

15. dec 2014 o 0:00 Eva Andrejčáková

Francúzova milenka

Film, ktorý vznikol v čase, keď sme ešte nevedeli o príbehu Nicolasa Wintona

KINOTIP

Urobiť chybu a čestne sa k nej priznať sa vo viktoriánskom Anglicku považovalo za hriech. Na vlastnej koži to zažil mladý vážený biológ. Požiadal o ruku dcéru z dobrej rodiny, no jeho srdce vzápätí opantala záhadná Sarah, pred časom odvrhnutá konzervatívnou spoločnosťou pre svoje city k ženatému mužovi. Čoskoro je ochotný vzdať sa pre ňu všetkého, čo mu sľubné manželstvo ponúka. Musí pritom niesť rovnako vysoké riziko spoločenského znemožnenia a prijať fakt, že Sarah chce so svojím životom naložiť po svojom.

Hoci hrany spoločenskej morálky sa medzitým zaoblili aj v Anglicku, takýto scenár je možný aj o sto rokov neskôr. To podstatné je sila lásky, vplyv rodinných väzieb a miera dôstojnosti. Dráma Francúzova milenka takto prelína minulý a súčasný príbeh, pričom ten druhý je príbehom nakrúcania toho prvého. V hlavných úlohách sa stretli zvodní tridsiatnici Meryl Streep a Jeremy Irons, ktorí vtedy mali už za sebou prvé herecké úspechy. Film Karla Reisza im portfólio určite nepokazil. Režisér českého pôvodu žijúci v Londýne ho podľa románu J. R. Fowlesa nakrútil v roku 1981, keď sme ešte netušili nič o tom, ako počas vojny niekoľko stoviek československých židovských detí zachránil anglický maklér sir Nicolas Winton. Vďaka nemu vznikol aj tento film. Karel Reisz bol jedným z jeho detí.

Quasars Ensemble

Košice, Kasárne/Kulturpark 19.00

Klasická hudba na Slovensku sa nevyvíjala sama osebe, jej tvorcovia mali generačných aj štýlových spolupútnikov v okolitých krajinách aj v Európe. To bola základná koncepcia projektu, ktorému sa počas celého roka venoval komorný súbor Quasars Ensemble.

„Kým úvodný februárový koncert mapoval hudbu predvojnovej Bratislavy, posledný koncert súboru nazrie do rovnakého obdobia v paralelne sa rozvíjajúcej metropole Východu,“ uvádza jeho umelecký vedúci, dirigent a skladateľ Ivan Buffa. V Košiciach preto dnes uvedú skladby Morceau II. Jozefa Grešáka, Hommage á B. Bartók od Norberta Bodnára a Hudbu sfér od ďalšieho miestneho autora Oldŕicha Hemerku spoločne s komornými dielami skladateľov Weberna, Dvořáka či Rachmaninova.

Čau o piatej: Stanislav Rakús

AUTOGRAMIÁDA KNÍHKUPECTVO KK BAGALU 17.00

Od 5. decembra funguje na Laurinskej ulici 19 v Bratislave kníhkupectvo Kolomana Kertésza Bagalu, ponúkajúce nielen celú produkciu tohto vydavateľstva, orientovaného na pôvodnú slovenskú tvorbu, ale každý deň aj besedu s niektorým z „jeho“ autorov.

Dnes o 17.00 h sa na podujatí Čau o piatej predstaví Stanislav Rakús, literárny teoretik i úspešný prozaik, ovenčený mnohými oceneniami na čele s Cenou Dominika Tatarku a Cenou Anasoft litera.

V nasledujúcich dňoch až do Vianoc sa v rovnakom čase predstavia Balla, Marek Vadas, Márius Kopcsay, Peter Balko, Laco Kerata, Tomáš Varga, Anna Kiliánová a Kornel Földvári.