Müller hrá opäť so Šebanom aj vo filme

Po pätnástich rokoch sa známa dvojica opäť začala stretávať. Tento týždeň odohrajú koncerty v Bratislave a v Trenčíne.

15. dec 2014 o 17:20 Oliver Rehák

Na koncerte v lete bol gitarista Andrej Šeban iba jedným z hostí Richarda Müllera, teraz je jediným. V utorok a v stredu odohrajú dva koncerty, ktoré bude sledovať so svojím tímom aj režisér Miro Remo.

Od platne Druhá doba?! (1988) boli ako dvojičky. Po rozpade skupiny Banket spolu nahrali nadčasovú scénickú hudbu z predstavenia Baal, niekoľko úspešných albumov aj spoločný experimentálny projekt PPF.

Na začiatku 21. storočia sa každý vybral iným smerom – spevák sa posunul k tradičnejšej popovej tvorbe, kým gitarista sa stiahol zo šoubiznisu, začal spievať vlastné pesničky a komponovať náročnejšiu hudbu.

Hlasy aj gitary

Keď sa po dlhej pauze v júni tohto roka stretli opäť na pódiu, vyzeralo to najprv na jednorazovú záležitosť. Na večer do amfiteátra v Pezinku si totiž Richard Müller okrem Andreja Šebana zavolal veľa ďalších hostí, ale aj pár minút stačilo na to, aby sa začali znovu baviť o ďalšej spolupráci.

„Bolo to presne také, ako som dúfal. Fungovalo to rovnako ako pred pätnástimi rokmi, keď sme pravidelne hrávali. Hlavne tá energia, ktorá medzi nami zostala nezmenená. A potom som ho pozval na predvianočné koncerty ako hosťa. On to bez váhania prijal, za čo mu ďakujem,“ vraví Richard Müller.

video //www.youtube.com/embed/wok0DuaUcZ0

Spevák väčšinu roka venoval projektu Hlasy so skupinou Fragile, no rozhodol sa skúsiť to opäť aj s gitarami. Dnes večer v bratislavskom Ateliéri Babylon a zajtra v trenčianskom Piano clube ho bude sprevádzať jeho aktuálna kapela rozšírená o Andreja Šebana.

„Zahráme náš festivalový program s tým, že pridáme niektoré skladby, na ktorých sme sa s Andrejom dohodli. Skúšali sme veľmi intenzívne.“

33, 44, 55?

Čo bude ďalej a či počas stretávania sa v skúšobni už, nebodaj, prišla reč aj na nové pesničky, takéto otázky považuje dvojica za predčasné. Odpoveď je jednoduchá: „Uvidíme.“

Kto z fanúšikov sa nedostane na koncerty do Bratislavy a do Trenčína, ich atmosféru by mal uvidieť vo filme. Ten začal nakrúcať Miro Remo.

„Zatiaľ sme mapovali turné s Fragile a robíme aj koncerty s Andrejom Šebanom. Bude to viac než len koncertný film. Nešiel by som do niečoho, čo nemá ponor do témy či osobnosti,“ vysvetľuje o generáciu mladší režisér, ktorý sa zviditeľnil filmami Arsy versy a Comeback. „Na Richardovi som odrástol, mrzela by ma povrchnosť v tomto prípade. Myslím, že máme zaujímavý materiál, ale v súčasnosti nebudem viac prezrádzať. Film vyjde na Richardovu 55.“

Toto jubileum spevák oslávi až na jeseň 2016. K narodeninám s číslami 33 a 44 vydal štúdiové albumy, uvidíme, či bude v tejto tradícii pokračovať.