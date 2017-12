Bratislavské koncerty na Hrade i v rozhlase a výstava sôch v Nových Zámkoch

Tante Elze, Vianočný Pstruh, Jozef Kliský: Reč sochy

16. dec 2014 o 0:00 Jana Németh, (jem, kul)

Tante Elze

V Slovenskom rozhlase dnes zahrá jeden z najpríjemnejších objavov domácej hudobnej scény

Koncert Bratislava 20.00

Volá sa Veronika Seppová a pesničky robí od detstva. Až vďaka Demovnici Rádia_FM ich však začali počúvať aj iné uši než jej a skupiny najbližších kamarátov. Hovorí si Tante Elze a jej pesničky sú krásne. Je v nich melanchólia aj čosi zničujúco temné, no nie patetické. Dnes večer zahrá v rámci programu Pohoda_FM Live v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave so sláčikovým triom – Matúš Kyseľ (husle), Jany Hanušovský (viola), Marta Laurincová (violončelo) a s Tomášom Prištiakom, ktorý sa stará o elektroniku. Vstup je voľný až do zaplnenia sály, ak sa však nezmestíte alebo je to príliš ďaleko, stačí si o 20.00 h naladiť Rádio FM.

Tante Elze predstaví skladby z práve vydaného EP Keď nevieš kam z konopí, ktoré sú vraj spomienkou na „ťažšie obdobie“. Kedysi vraj práve preto písala texty v angličtine – lebo rozprávať o svojich smútkoch v slovenčine sa jej zdalo až príliš odhaľujúce. „Riešila som zložité témy, ktoré som nevedela po slovensky spracovať. Bolo to príliš osobné, príliš ťaživé. Tak som začala písať po anglicky, čo mi veľmi pomohlo – ako keby som sa z toho všetkého vypísala,“ povedala Veronika pre časopis .týždeň. A hoci si poslucháčov Demovnice, ktorá hľadá novú slovenskú hudbu, získala najmä skladbou When The Days, dnes už píše aj v slovenčine a anglické obdobie je vraj za ňou.

S prvým oficiálne vydaným EP Keď nevieš kam z konopí sa vracia k pesničkám zo svojej ranej tvorby, najstaršia z nich Bandmaster vznikla pred piatimi rokmi. Hudobný základ ostal rovnaký – klavír, sláčiky, elektronika a Veronikin podmanivý hlas, ktorý uprostred búrok hľadá pevné brehy. Oplatí sa hľadať s ňou.

Vianočný Pstruh

Koncert/ Bratislavský hrad, 19.00

Na ďalšom pokračovaní z nového koncertného cyklu Hudobné večery na Bratislavskom hrade zaznie jedno z najkrajších diel komornej hudby - Klavírne kvinteto A dur známe pod menom Pstruh od Franza Schuberta.

Skladbu z roku 1819, ktorá v sebe očarujúcim spôsobom spája viedenskú eleganciu, typickú schubertovskú lyrickosť a efektnú virtuozitu, uvedie zostava renomovaných slovenských a zahraničných interpretov, rešpektovaných sólistov a vyhľadávaných komorných hráčov. Huslista Milan Paľa, britský violista Simon Tandree, violončelista Jozef Lupták, vynikajúci slovinský kontrabasista Zoran Markovič a známy slovenský klavirista Miki Škuta. Hosť večera Zoran Markovič sa predstaví aj v sólovej skladbe Motívy Emila Tabakova i v Rossiniho Duete pre violončelo a kontrabas.

Jozef Kliský: Reč sochy

Výstava Galéria umenia Ernesta Zmetáka

V Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch je do 15. januára výstava Jozefa Kliského Reč sochy. Jozef Kliský (1964) študoval na Vysokej škole výtvarných umení, na odbore reliéfneho a figurálneho sochárstva v Bratislave (1984 – 1990). Kliského dráha sa začala v posttotalitnom období, v čase výraznej expanzie iných médií, objektu a inštalácie. Hoci medzi jeho prácami sa objavujú viaceré „sochárske“ objekty, zostáva verný chápaniu sochy ako plastiky alebo skulptúry.

Aktuálna výstava poskytuje pohľad na tri desaťročia jeho výtvarnej činnosti. Po niekoľkých samostatných výstavách prvýkrát predstavuje rozsiahlejší výber z tvorby autora v rámci retrospektívy: od čias štúdií po najnovšie práce (1984 – 2014). Mapuje premeny reči sôch, výtvarného jazyka, tematickej bázy a názoru umelca, od prvotného očarenia tvárnosťou materiálu a artikulácie myšlienky – až po súčasné úvahy o soche. Kurátorkou je Helena Markusková.