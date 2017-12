Star Wars 7: kto je ešte zvedavý

George Lucas ešte ukážku nových Hviezdnych vojen nevidel. Ale je dosť osamotený

15. dec 2014 o 17:54 Kristína Kúdelová

Filmová revolúcia je znovu vo hviezdach. Príde o rok? Do slávnej série by sa mal vrátiť humor aj ľahkosť, sľubuje jej nový režisér.

Bláznivé číslo bolo už to, že päťdesiatpäť miliónov ľudí videlo upútavku na Jurský park. Keď ohlasovali, že do kín príde film Avengers: Pomstitelia, na to bolo zvedavých päťdesiat miliónov a podobne rekordný stav dosiahla upútavka na zadaptovaný knižný bestseller 50 odtieňov sivej.

Zrazu však tieto záznamy vybledli aj zožltli, lebo na web sa dostal 88-sekundový zostrih z nových Hviezdnych vojen. Ako asi bude vyzerať ich siedma epizóda, to bola teraz tá najvážnejšia otázka a po odpoveď si diváci zašli už miliónkrát. Pozreli sa na to minulí fanúšikovia, budúci fanúšikovia – len George Lucas hovorí, že zostrih nevidel, že ho nezaujíma.

Je nahnevaný?

Svetelné roky pred ostatnými

Zbytočne dávala americká akadémia za rok 1977 Oscara v hlavnej kategórii konverzačke Woodyho Allena Annie Hall. V tom istom čase prišla do kín prvá časť Hviezdnych vojen – riadne avantgardne, keďže bola nazvaná ako Epizóda IV: Nová nádej – a hoci pri jej nakrúcaní George Lucas ošedivel, filmová revolúcia sa už zastaviť nedala.

Nielen diváci, aj kritici boli nadšení: „Lucas vynikajúco nakombinoval drámu s komikou, čo ešte zvýraznil vzrušujúcou akciou pri strašne dobre nakrútených vesmírnych súbojoch,“ napísali napríklad v časopise Hollywood Reporter.

Prvá trilógia (s epizódami IV, V a VI) sa skončila v roku 1983 a tá druhá (s epizódami I, II, III) prišla už v trochu iných časoch.

Epizódu I: Skrytá hrozba sprevádzali pred premiérou v roku 1999 milióny predmetov a suvenírov, obchody (vo svete, u nás ešte celkom nie) nimi boli zaplnené.

Zo Star Wars sa stala spoločenská aj obchodná udalosť, len v tom filmovom svete nadšenie trochu opadlo. „Lucas zase predviedol brilantnú techniku, v počítačových špeciálnych efektoch je svetelné roky pred ostatnými,“ písali v Hollywood Reporteri s upozornením, že nový film je emočne plytší a aj trochu menej zmysluplný. „Najväčší fanúšikovia budú asi sklamaní, aj tak sa však do kina pôjdu pozrieť.“

Aj keď neskôr Lucas prerobil druhú trilógiu aj do 3D, mnohí si mysleli, že to film nezachráni, a dokonca vznikol aj dokument s názvom Ľud versus George Lucas, s jasným odkazom, aby sa už radšej Star Wars nechytal a nekazil vlastné dedičstvo.

Nahnevaný a sklamaný režisér poslúchol, tretiu trilógiu, jej začiatok ohlasuje ten 88-sekundový zostrih, už nakrúca J. J. Abrams, a on zostal len ako konzultant.

Han Solo býval cool

J. J. Abrams hovorí, že na Lucasových filmoch vyrastal aj sa učil. Ako filmár už vo vesmíre bol, v roku 2009 mal napríklad v kinách Star Trek, ale čo urobí s Hviezdnymi vojnami, to ešte krátky teaser neukázal.

Vlastne z neho nie je jasné vôbec nič. Kedysi sa písalo o tom, že v epizóde VII sa vesmírny súboj medzi dobrom a zlom presunie na mladšiu generáciu, Han Solo (znovu ho bude hrať Harrison Ford) bude mať dvojičky Jainu a Jacena a Temná strana Sily bude tentoraz lákať jedného z nich.

Dnes Abrams hovorí, že nadviaže na Fordovo herectvo z prvej trilógie, využije, aký bol „cool“ a príbehu znovu vráti humor a istú ľahkosť. A na ten výsledok by sa už mal pozrieť aj George Lucas. Povedal, že keď Star Wars budú hotové a na plátne, do kina pôjde.

Ale až o rok, lebo Epizóda VII: Sila sa prebúdza bude mať premiéru 18. decembra 2015. Akurát, že už dnes je z ohlasov na sociálnych sieťach jasné, že to bude jedna z najväčších udalostí, aké tu vo filme budeme mať.