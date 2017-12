Hana Lasicová: V tejto rodine nikto nebol komunista

Milana Lasicu vyspovedala v knihe. Nie je to len zbierka klebiet zo známej rodiny.

18. dec 2014 o 0:00 Miloš Krekovič

Odkedy Milan Lasica obľubuje Vianoce? Ako sa vyrovnával s komplikovaným detstvom? Prečo má v rodnom liste meno v tvare Lipcsei? Čo si spieva v sprche? Odpovede ponúka skvelá kniha rozhovorov HANY LASICOVEJ Všetko o mojom otcovi a nie je to len obyčajná zbierka klebiet zo známej rodiny.

Pri našom minulom rozhovore sme dlho rozmýšľali, čo vám písať k menu. „Spisovateľka“ znelo nadnesene, „autorka“ neurčito, „personalistka“ bol prívlastok, ktorý ladil s povolaním, no už menej s rozhovorom.

Pamätám sa, ako ste to vyriešili - prívlastok ste radšej vynechali (smiech).

Teraz by ste chceli aký?

Nemám príliš v láske škatuľkovanie. Prečo by sa človek musel jednoznačne rozhodnúť? Páči sa mi, čo povedal Gérard Depardieu, keď som bola hosteskou na festivale Art Film a bola reč o tomto. V prvom rade rob to, čo chceš a môžeš byť hocikto – hovoril mi rozšafne.

Čo teraz robíte?

Som a nejaký čas ešte budem na svojej druhej materskej. Malá má deväť mesiacov.

Aký je Milan Lasica dedo?

Pre naše deti je dedo opapa. A aký je? Veľmi starostlivý. Dievčatám vždy nakupuje po obchodoch oblečenie, topánočky. Baví ho to.

Nikto si nič nepamätá rovnako

Nápad s knihou rozhovorov vznikol, keď vám to sám navrhol. Čo ho k tomu viedlo?

Otec dnes, samozrejme, tvrdí, že nič také nenavrhol. Nemôžem to dokázať, nemám to nahraté. Ja si to pamätám tak, že on vlastne nenavrhol knihu, mal len nápad, že by bolo celkom fajn, keby si otec s dcérou vymieňali otázky. Netušil, čo sa z toho vyvinie.

Ktorá historka najlepšie vystihuje lasicovskú famíliu?

Keď dala mama otcovi vyplieť záhon reďkoviek a pri kontrole zistila, že namiesto buriny vyplel reďkovky. Samozrejme, otec tvrdí, že si na to nepamätá, ale zase dodal príbeh, ako mamu rozplakal, keď omylom skosil malý smriečok.

Pre našu rodinu je príbeh výpovedný vo viacerých rovinách: spoluúčasť na domácich prácach, výchova detí, náznaky hystérie. A k tomu metarovina, keď sa historka podáva, nikto si ju nepamätá, alebo si ju pamätá úplne inak.

Čiže samé mýty?

Presne tak. Napríklad mama spomína, ako jej starý otec pri obedoch, keď bola polievka príliš horúca, zobral tanier a vyšmaril ho oknom von. Podľa jej sestry sa nič také nestalo, ale vraj raz videla, ako starý otec vyhadzuje z okna buchty. A teraz pátrajte po pravde!

Mňa zaujal osud vašej vzdialenej príbuznej, ktorá sa zaťala a dvadsať rokov nevstala z postele. To znie ako z Márqueza či Kusturicu.