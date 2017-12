S Belmondom by aj Martin Scorsese musel nakrúcať inak

17. dec 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Policajt alebo darebák

S Belmondom by aj Martin Scorsese musel nakrúcať inak

TV Tip

Jednotka 20.20

Policajt alebo darebák? Pri pohľade na Jeana-Paula Belmonda je naozaj ťažko rozhodnúť sa. To, že sa zjavil na scéne a v prvej polovici 60. rokov na nej aj prerazil, veľmi prospelo francúzskej kinematografii. Zrevolučnil ju, rozhýbal, uvoľnil, oslobodil. Keď diváci zvládli šok a rozdýchali, že to nie je žiadny krásavec ani poslušný chlapec, ocenili, že s ním môžu prežiť dobrodružstvo na hranici dovoleného, zasmiať sa pri tom a užívať si ľahký vietor bonvivánstva.

Vo filme Georgesa Lautnera hrá komisára Borowitza, ktorý má zistiť, či je polícia na juhu Francúzska prepojená na miestnu mafiu, kto korumpuje, kto sa korumpovať nechá a koľko takých ľudí v gangoch vôbec je. Misia si vyžadovala, aby sa medzi možných podvodníkov najprv infiltroval, takže dvojakú identitu bolo treba v jeho prípade považovať za nevyhnutnosť.

Nemal s tým žiadny problém – akoby sa s ňou narodil. Predtým, ako vytiahne zbraň, sa pri vstupe do miestnosti pozdraví a naširoko usmeje. Kým niečo podpáli, starostlivo si pripraví nonšalantnú choreografiu. Aj keď sa k niekomu vláme do auta, slušne sa predstaví. Keď to ženám, ktorým pri tom stihne kurizovať, nejde do hlavy, vysvetlí: Som na polovičný úväzok darebák, na polovičný úväzok policajt.

Francúzska kinematografia mala dlhú tradíciu v policajných, kriminálnych filmoch, ale vďaka Belmondovi sa z toho mohol stať tak trochu uletený žáner, komédia aj akčný film v jednom. A že herec v hlavnej úlohe nepotreboval vo väčšine scén ani kaskadéra, bolo špeciálnym bonusom. To, z čoho by Američan Martin Scorsese urobil mrazivý triler, vyzeralo vďaka nemu ako dobrá šou.

S Georgesom Lautnerom potom ešte Belmondo v podobnom duchu nakrútil Gašparka a legendárny film Profesionál, pri ktorom snívali asi všetci malí francúzski chlapci, budúci policajti aj budúci režiséri. Dnes sa vo Francúzsku hľadá nový Belmondo. Pri pohľade na nedávnu komédiu Nepoužiteľní (tá Profesionála jednoznačne cituje) sa zdá, že ním bude Omar Sy z komédie Nedotknuteľní.

Pr(a)vá dáma

TALK SHOW PANTA RHEI 17.00

V bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici bude dnes o 17.00 h talk show Dada Nagya, v ktorej slovenská herečka Emília Vášáryová a spisovateľ Ján Štrasser budú prezentovať svoju spoločnú knihu Pr(a)vá dáma.

Prvé rozhovory s umelkyňou nahral Ján Štrasser už pred tromi rokmi a kniha mala vyjsť v roku jej jubilea. Ťažká choroba a smrť jej manžela, scénografa Milana Čorbu prerušili práce na knihe a v začatom dialógu pokračovali až na jar tohto roku.

Emília Vášáryová patrí k tomu vzácnemu hereckému druhu, ktorého umenie vekom nielenže nestráca nič zo svojich kvalít, ale je stále príťažlivé pre divákov i tvorcov. V roku 2004 za svoj výkon vo filme Horem pádem získala prestížne ocenenie Český lev.

Emília Vášáryová hrá v divadle, nakrúca filmy a sem-tam sa objaví aj v televíznych seriáloch. Popritom učí na VŠMU a žije aktívny život, aký vedie od svojej útlej mladosti, ktorú prežila v milovanej Banskej Štiavnici.

Dizajnér-kritik-editor-komentátor

Vernisáž / Bratislava, Satelit 18.00

Ak dizajnér obsah pochopí, začína byť zaň hneď zodpovedný. Grafický dizajn by mal rozprávať príbehy... O čo tu vlastne ide? O slogany spojené so špeciálnou výstavou k 15. výročiu založenia Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej školy výtvarných umení. Kurátorka Katarína Lukić Balážiková sa v bratislavskej galérii Satelit rozhodla predstaviť komunitu grafických dizajnérov zvnútra, v podobe tvorcov, ktorí vnímajú neustále premeny svojej profesie a chcú „kriticky reagovať na ňu samu, a aj na aktuálne témy či vlastnú tvorbu“.

Zoznam vystavujúcich autorov tvorí niekoľko desiatok mien, z najznámejších sú tu napríklad Ľubomír Longauer, Emil Drličiak, Pavol Bálik, Ján Šicko alebo Martina Rozinajová. Výstava potrvá do 25. januára.

Ďalšie pozvánky

Fotografie 19. storočia

V Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave otvoria dnes o 18.00 h výstavu Renesancia fotografie 19. storočia – výskum, vzdelávanie, experiment. Kurátorkou je Jana Hojstričová, výstava trvá do 25. januára.

Tretia trojhlava

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií na Grösslingovej ulici 24 pozýva na odhalenie trvalej sochy Jozefa Bartu Tretia trojhlava o 15.00 h. Súčasťou bude aj predstavenie knihy Maňa Hubu Ekoblogy a kalendára Exody, výstavu uvedie Eva Trilecová. O 17.00 h nasleduje debata Tradičné Slovensko vs. nové trendy (Anton Srholec, František Mikloško, Mária Kolíková a Miro Kocúr).

Panto

Predvianočné veselé divadlo v britskom štýle Panto ponúka predstavenie v podaní žiakov a pedagógov The English International School of Bratislava dnes

o 18.00 h v Radošinskom naivnom divadle, vstup je voľný.