IMT Smile a Lúčnica

Made in Slovakia, Stratený raj aj Mozart a Fauré, Adrian Kiss: Man

18. dec 2014 o 0:00 Jana Németh, (kul, jem)

Made in Slovakia

IMT Smile a Lúčnica sa stretnú ešte dvakrát

Košice, Steel aréna 19.00

Po spoločných predstaveniach Elánu s Lúčnicou a Slovenského divadla tanca so skupinou IMT Smile vznikol ďalší podobný projekt, v ktorom sa stretli dva zo spomínaných súborov.

Autorom scenára, choreografom a režisérom je Ján Ďurovčík, hlavnými hrdinami IMT Smile a Lúčnica.

Predstavenie Made in Slovakia už má za sebou tri večery v bratislavskej Inchebe, dnes a zajtra sa usadí v košickej Steel aréne. Čo sa dá čakať? Dve hodiny ľudovej hudby a tanca v kombinácii s poprockovými pesničkami. Pódium bolo špeciálne škonštruované pre tento projekt, v prvej časti sa striedajú najlepšie tanečné čísla Lúčnice, v strede je poschodová konštrukcia, na ktorej hrá kapela vedená Ivanom Táslerom svoje najväčšie hity.

Ján Ďurovčík pripravil dve nové choreografie a okrem IMT Smile hrá aj orchester Lúčnice (v troch samostatných číslach). „Prišli za mnou jedni aj druhí, aby som spojil toto. Od začiatku som si vedel predstaviť, že sa to spojiť dá, ale chceli sme urobiť kultivovanú šou, čo bolo najpodstatnejšie, a myslím, že sme ju urobili," povedal autor scenára a režisér pre TASR.

S bratislavskou premiérou bol spokojný aj umelecký šéf a choreograf Lúčnice, profesor Štefan Nosáľ: „Chvalabohu, všetko dopadlo dobre. Mal som malé obavy, ale predpokladal som, že to bude dobré. Vyšlo to výborne a obecenstvo to veľmi dobre prijalo."

Stratený raj aj Mozart a Fauré

Slovenská filharmónia 19.00

Séria decembrových večerov, v ktorých orchester Slovenskej filharmónie viedol šéfdirigent Emmanuel Villaume, vyvrcholí dnes a zajtra so zaujímavým programom.

Koncerty otvorí Adagietto z opery Stratený raj Krzystofa Pendereckého. Poľský klasik 20. storočia spracoval rovnomennú poému britského básnika Johna Miltona z roku 1667. Druhou skladbou bude Mozartov Koncert pre klavír a orchester c mol. Sólistom je mladý virtuóz Andrew von Oeyen, odchovanec prestížnej Juilliard School of Music.

V druhej časti večera cestu storočiami dejín hudby uzavrie intímne a poetické Rekviem (1900) od francúzskeho skladateľa Gabriela Faurého. Slovenskú filharmóniu v tejto skladbe doplní zbor, sopranistka Adriana Kohútková a basbarytonista Martin Malachovský.

Adrian Kiss: Man

Výstava Košice do 18. 1. 2015

Košická Make Up Gallery predstavuje tvorbu Adriana Kissa, mladého súčasného umelca s maďarsko-rumunskými koreňmi. Projekt „Man“ v kurátorskej koncepcii Árona Fenyvesiho je zameraný na zobrazenie rôznych tvarov vyznačujúcich sa ľudskými a hlavne mužskými črtami. Je to projekt o forme, ktorá skúma zobrazovanie objektov s antropomorfnými atribútmi. Adrian je presvedčený, že tvorca pri tvorbe a zobrazovaní váz a podobných nádob, podvedome alebo inštinktívnym spôsobom uplatňuje princíp rodového vtelenia i napriek skutočnosti, že rodová identita je sociálny konštrukt. Práve tieto charakteristiky v ňom vyvolali záujem o "rodovú identitu predmetov" a o to, ako tento spôsob nazerania mení naše vnímanie vecí. Výstavu si môžete pozrieť do 18. januára 2015. (kul)