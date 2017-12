Filmové premiéry týždňa

Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky, Snehová kráľovná

17. dec 2014 o 17:24 Miloš Ščepka

Neklamným znakom toho, že Vianoce sú zarohom, nie je ani tak počasie, ako skôr stúpajúci počet rozprávkových a rodinných filmoch v slovenských kinách.

Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky

Night at the Museum: Secret of the Tomb. USA-Veľká Británia 2014. 89 minút. Scenár: Mark Friedman, David Guion, Michael Handelman, Thomas Lennon, Robert Ben Garant. Réžia: Shawn Levy. Kamera: Guillermo Navarro. Strih: Dean Zimmerman. Hudba: Alan Silvestri. Účinkujú: Robin Williams, Ben Stiller, Dan Stevens, Rebel Wilson, Ben Kingsley, Owen Wilson, Mickey Rooney, Rami Malek, Neve Gachev, Dick Van Dyke, Ricky Gervais, Steve Coogan a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/x1yxJs9QMXc

Kanadského režiséra Shawna Levyho, tvorcu komédií Ružový panter, Noc v múzeu 1 a 2 či Stážisti, kritici právom nemajú radi. Podstatné však je, že hviezdne obsadené filmy s vysokými rozpočtami a drahou reklamou prinášajú producentom veľké zisky. Tretia časť série o nočnom vartášovi z Amerického prírodovedného múzea Larrym (Ben Stiller) a exponátoch, ktoré po nociach ožívajú, nás na ceste za záchranou zavedie aj do Londýna. Herci Robin Williams a Mickey Rooney sa premiéry filmu nedožili.

Foto: Barracuda Movie

Snehová kráľovná

Снежная королева. Rusko 2012. 80 minút. Scenár: Vladlen Barbe, Vadim Svešnikov. Réžia: Vladlen Barbe, Maxim Svešnikov. Kamera: Alexej Cicilin. Výtvarníci: Alexej Zamyslov, Alexej Ljamkin. Hudba: Mark Willott. V slovenskom znení účinkujú: Táňa Pauhofová, Szidi Tobias, Peter Marcin, Marek Suchtira, Zuzana Kronerová, Juraj Predmerský, Matej Landl, Eva Matejková a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/vJTH0aF2zuM

V roku 2012 mal premiéru prvý ruský celovečerný digitálne animovaný film v 3D. K nám sa dostáva s dvojročným odstupom. Vznikol v produkcii známeho režiséra Timura Bekmambetova, za tri roky, s rozpočtom 7 miliónov dolárov. Nakrútili ho v ruských štúdiách Wizart Animation vo Voroneži, avšak v medzinárodnej rusko-európsko-americkej spolupráci. Ako námet poslúžila rovnomenná klasická rozprávka H. Ch. Andersena, upravená tak, aby bola atraktívna pre súčasné deti. Dvanásteho decembra tohto roku malo vo Veľkej Británii medzinárodnú premiéru pokračovanie Snehová kráľovná 2, ktoré začne púť ruskými kinami 1. januára 2015... a o niekoľko rokov možno dorazí až k nám.

Foto: ITAFilm