Predstaviteľ Ricka Castla: Ja som hlavná postava, nie Beckettová

Vyhrážky herca Nathana Filliona, že odíde zo seriálu Vtierka Castle, ak sa budú scenáristi venovať viac Beckettovej než jemu, pomohli.

18. dec 2014 o 11:02 Alena Štifilová

To nie je život, ale otročina, sťažuje sa predstaviteľ Ricka Castla. Milión dolárov by to asi zmenilo. Tak ako mohli vyhrážky, že odíde zo seriálu, ak sa budú scenáristi venovať viac Beckettovej než jemu.

Netvárte sa, že seriál Vtierka Castle nepozeráte práve kvôli šarmantnému Castlovi. Je tak akurát cynický, nezodpovedný a drzo sebavedomý, aby bolo všetkým jasné, že v skutočnosti je citlivý a milujúci muž.

Spolu s detektívkou Beckettovou im to funguje výborne, patria medzi najobľúbenejšie televízne dvojice a tvorcovia bez ostychu priznávajú, že ide o seriál viac romantický než kriminálny.

„Nemyslím si, že by sa ľudia vedeli stotožniť s vyšetrovateľkou, ktorá naháňa vrahov, a detsky nevyzretým spisovateľom detektívnych príbehov,“ vysvetľuje Nathan Fillion, predstaviteľ Ricka Castla.

„Ale vedia sa stotožniť s večne nefungujúcim vzťahom alebo s príbehom dvoch ľudí, ktorí sú si súdení, no nevedia sa dať dokopy. To je to, prečo ho sledujú.“

Celé sa to začalo v roku 2009, keď americká televízia ABC začala vysielať seriál o úspešnom spisovateľovi Castlovi, ktorý vo svojom poslednom románe zabije obľúbeného hrdinu a nápad na ďalšiu knihu neprichádza. Vtedy sa zjaví detektívka Kate Beckettová a poprosí ho o pomoc. Vyšetruje sériu vrážd a nápadne sa podobajú vraždám z jeho románov. Aký ďalší krok by zabijak urobil, keby príbeh písal on? Spolupráca je užitočná pre obidve strany, Castle potrebuje inšpiráciu, Beckettová pohľad z druhej strany.



Seriál Firefly (2002). FOTO: OUTNOW.CH

Z učiteľa herec

Hystériu okolo charizmatického Castla si Fillion užíva. Keď ho v roku 2010 pozval moderátor Jimmy Kimmel do svojej talkshow, publikum nechcelo prestať tlieskať.

„Neviem, čo mám so sebou robiť,“ žartoval rodák z kanadského Edmontonu. „Ešte nikdy som nenakrúcal druhú sériu čohokoľvek. Nechápem, čo sa to deje.“

Postava spisovateľa Castla je naozaj najväčšou a najdôležitejšou v jeho kariére, no s dlhotrvajúci seriálmi už skúsenosti má. Pôvodne sa chcel stať stredoškolským učiteľom, vysokú školu nedokončil pre ponuku účinkovať v seriáli One Life to Live. Oplatilo sa, v roku 1996 bol za postavu Joeyho Buchanana nominovaný na Daytime Emmy Awards pre vychádzajúcu mladú hviezdu.