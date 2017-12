Prečo je Snehová kráľovná najlepšia

Nie je to umelecká interpretácia Andersena ani dokonalý hollywoodsky produkt, ale deti poteší.

18. dec 2014 o 20:47 Miloš Ščepka

Animovaný film Snehová kráľovná (2012) je najlepší vianočný film, aký nám sviatočné slovenské kiná ponúkajú. Lebo jediný.

Keď v roku 2011 Walt Disney Pictures oznámili oživenie projektu podľa Andersenovej rozprávky, v Rusku už boli práce na tamojšom prvom celovečernom digitálne animovanom filme s 3D obrazom v plnom prúde. Disneyovka Ľadové kráľovstvo však ruskú snímku nemilosrdne prevalcovala. Dvadsaťnásobne vyšší rozpočet priniesol miliardové tržby.

Andersenova rozprávka sa od roku 1845 stala súčasťou svetového kultúrneho povedomia. Na Slovensku ju dnešní rodičia a starí rodičia poznajú najmä vďaka dramatizácii ruského autora Jevgenija Švarca. Podobu kresleného dlhometrážneho filmu získala v Rusku už v roku 1957 v réžii Leva Atanasova.

Trollovia a mágia

Novú digitálnu Snehovú kráľovnú dokončili 22. novembra 2012, na deň presne 55 rokov po premiére Atanasovovho filmu. Tvorcovia v základoch ostávajú verní predlohe: zázračné zrkadlo, bezcitná dievčina so zamrznutým srdcom, odvážna Gerda a malý Kai. Je tu i zázračná záhrada sebeckej čarodejnice, stretnutie s mladým princom, zajatie u lúpežníkov. Lenže všetko pozmenené s ohľadom na súčasného detského diváka.

Viac zábavy aj akcie, popkultúrneho odkazovania a žartovania, ale na druhej strane bez pôvabných metafor, mnohovýznamovosti i symbolického vyznenia.

Rozprávačom príbehu a komickým sprievodcom Gerdy na jej púti je utáraný troll Orm, ktorý sa dokáže meniť na čiernu lasicu a chvastá sa, že by zvládol aj premenu na ľadového medveďa. Gerda má bielu lasičku Lutu, čo je v interakciách s Ormom zdrojom zábavy.

Avatar, Potter, Pán prsteňov...

Scény z čarovnej záhrady, rozhádaného kráľovstva či zamrznutej pirátskej lode sú prvoplánovo atraktívne, no formálne aj obsahovo rôznorodé, s mnohými dôverne známymi prevzatými motívmi. Ako zdroj humoru slúžia aj drsnejšie prvky, ktoré by Hansa Christiana Andersena priviedli do hlbokých rozpakov.

Napriek nesúrodosti v obsahu i forme sú výtvarné riešenia zaujímavé a pôsobivé, animácia nezaostáva za európskou, juhoafrickou či juhokórejskou, postavičky si dokážu získať divácke sympatie a rozprávanie sa uberá prijateľným tempom priamočiaro vpred, bez zbytočných zastavení, a vrcholí vo veľkolepom záverečnom súboji. Dočkáme sa i zopár prekvapení

Snehová kráľovná nie je umelecká interpretácia Andersena ani dokonalý hollywoodsky produkt, no deti poteší, dospelých neznechutí a Vianocne nepokazí. Občas sa skrátka treba uskromniť.