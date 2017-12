Komédia o stvorení sveta a o tom, čo bolo potom

Kultúrne tipy na piatok

19. dec 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska

SĽUK sa spojil s Jurajom Nvotom

Premiéra / Divadlo SĽUK v Rusovciach, 19.00

Nový program SĽUK-u pozostáva z dvoch odlišných častí. Choreografom prvej je Laco Cmorej, ide o súčasné fyzické divadlo s prvkami folklóru, ktoré sa inšpirovalo príbehom o stvorení sveta. Videoprojekcie sú dielom grafického dizajnéra a vizuálneho umelca Jána Šicka.

Druhá časť vychádza z tradícií pochôdzkového divadla, ktoré sa odohrávalo prevažne okolo Troch kráľov. Jej súčasťou sú krátke scénky ako Chodenie s hadom, Betlehemci, Hra o Herodesovi, Hľadanie nocľahu či Traja králi. Okrem štylizovanej choreografie Stanislava Marišlera a Jána Blaha, sa v nej objavuje aj hovorené slovo.

Režisér Juraj Nvota so SĽUK-om pravidelne nespolupracuje, vzťah k folklóru má však silný. „Patrím do generácie, ktorá sa folklórom zaoberala, cestovali sme na festivaly i za individuálnymi ľudovými výrobcami, dokonca som mal doma aj gajdy,“ spomína Nvota. Spolupracujúci scénograf Marek Hollý i kostýmová výtvarníčka Katarína Holková patria medzi špičkových divadelných výtvarníkov.

Generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar sa pri tvorbe scenára spoliehal na skúsenosť svojich tanečníkov. Práve tá umožnila tvorcom experimentovať aj s inou tanečnou kultúrou či s univerzálnejšími témami.

Thomas Bernhard: Zmrzlina



Divadlo LAB, Bratislava 19.00

Štyri z menej známych jednoaktoviek Thomasa Bernharda s pôvodným titulom Nemecký obed dnes v druhej premiére uvádza študentské divadlo LAB pod názvom Zmrzlina. S typickým sarkazmom sa v nich autor vyjadruje k rasovej, etnickej i národnostnej neznášanlivosti. Bernhard nikdy nebol k spoločnosti prehnane zdvorilý, nikdy sa ani netajil pocitom, že dnešná doba je tou najodpornejšou najnemilosrdnejšou, aká sa dá zažiť. Tento rakúsky škandalista je celkom neobjektívne zameraný na všetko zlé, robí to však s veľkým vtipom. Vo svojich dramoletoch doviedol do dokonalosti aj svoje umenie preháňať. Ako sa vyjadril, bez preháňania by sme boli odsúdení na veľmi nudný život.

Režisér Lukáš Brutovský a dramaturg Miro Dacho Bernhardove texty upravili na slovenské reálie. Výsledkom je štylizovaná groteska xenofóbie nášho ľudu.

Zbierajú

VERNISÁŽ PGU 18.00

V žilinskej Považskej galérii umenia otvoria dnes o 18.00 h výstavu šperkárky Lucie Gašparovičovej a grafického dizajnéra Marcela Benčíka nazvanú Zbierajú.

Práca oboch umelcov, dizajnérov, často balansuje medzi „typickou“ úžitkovou tvorbou a tvorbou viac konceptuálnou, výstavnou. Pre Považskú galériu umenia spoločne vytvorili autorskú inštaláciu, kolekciu, v ktorej tematicky spracúvajú fenomén zbierania a zberateľstva. Obaja tu pracujú s materiálmi pre nich typickými, ktoré využívajú bežne vo svojej dizajnérskej praxi. Lucia analyzuje a reinterpretuje vlastnú šperkársku tvorbu, kolekcie/zbierky, ktoré vytvorila počas svojho štúdia a umeleckej/dizajnérskej praxe. Marcel,

vášnivý zberateľ, transformuje svoje osobné zbierky predmetov (bankovky, gule, angličáky, lego, knihy a dizajnérske diela, ktoré vytvoril pre iných výtvarníkov). Štatisticky s maximálnou dôslednosťou ich premieňa na nové veľkoplošné, ale tiež komorné inštalácie či polygraficky vytvára nové dizajnérske produkty.

Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 1. februára, je Mira Sikorová-Putišová.