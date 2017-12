Osem choreografov v jednom diele

Slovenské národné divadlo uvádza špeciálny projekt, v Žiline bude špeciálny koncert detského zboru, v Bratislave vianočný Dobrý trh.

20. dec 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, jem

Sobota / Bratislava, SND, 19.00 h

Mladí interpreti, nové choreografické talenty a zaujímavé témy – to všetko sa spojí do jedného tanečného večera určeného nielen pre odborníkov. Večer pôvodnej choreografie s názvom The Pieces je výsledkom choreografickej dielne členov Baletu SND a študentov Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU. Pod jednotlivými choreografiami sú podpísaní ôsmi choreografi. Výnimočný tanečník Peter Dedinský dal svojej kompozícii názov Panta rhei.

„Každý chce niekde patriť, nájsť to svoje pravé miesto na zemi. No niekedy je lepšie, keď necháme všetko plynúť a nehľadáme. Plynutie nezastavíme, no môžeme ho ovplyvniť,“ chce vyjadriť. Spojenie mužského a ženského elementu vo vzácnej chvíli ticha sa zase pokúsi pomenovať svojou choreografiou na hudbu Arvo Pärta Michaela Nezvalová.

Anton Ľahký, tanečník známy zo zoskupenia Les SlovaKs pracoval s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta a Štefana Okuldoka. S humorom jemu vlastným pretvoril študentov VŠMU na animované postavičky. Moldavčan Adrian Ducin, ktorý je už 12 rokov sólistom nášho národného baletu, si za svoju tému vybral ustavične sa meniace podoby vzťahov. V tejto sekcii budú tancovať špičkoví členovia Baletu SND Silvia Najdená, Katarína Kaanová, Dominic Ballard a Damián Šimko.

Koncert Žilina Nedeľa 16.00

Vianočný koncert detského zboru

Tento rok spievali na všelijakých pódiách po celom Slovensku, v poslednú adventnú nedeľu príde zbor Superar ukázať, čo vie, na žilinskú Stanicu. Superar je zbor prepájajúci umeleckú kvalitu a rovnosť šancí pre všetkých – tvoria ho totiž deti z rozličných prostredí, etník i rôznych schopností. Ambíciou jeho tvorcov je poskytnúť každému príležitosť spievať, robiť hudbu a vystupovať. Nie je to ojedinelá iniciatíva – slovenský Superar je totiž súčasťou medzinárodnej siete príbuzných zborov, ktoré podporujú sociálne zmeny prostredníctvom hudobného vzdelávania detí. U nás pôsobí v Banskej Štiavnici a deti nacvičujú pesničky z rôznych žánrov – od klasiky až po ľudovky. Tento rok vystúpili na trenčianskej Pohode, na turné Romano Drom s Idou Kelarovou a Českou filharmóniou aj v Salzburgu, Krakove či v Srebrenici. V nedeľu o 16.00 h máte možnosť vidieť ich v Žiline.

Koncerty, trh Bratislava sobota od 10.00 h

Vianočný Dobrý trh

Nie náhodou sa prvý pouličný trh na Slovensku volá Dobrý trh. Už niekoľko sezón ukazuje, že aj u nás sa robia dobré veci a mesto môže byť súčasťou nášho života, nielen jeho kulisou. V sobotu sa Dobrý trh rozšíri zo Starej tržnice na priľahlú Nedbalovu ulicu, kde nájdete tridsať organizácií neziskového sektora, do Central Pasáže, ktorá ponúkne detskú burzu, a na Laurinskú ulicu. Spolu tu bude až päť hudobných a kultúrnych stageov, takže okrem možnosti dokúpiť originálne darčeky, dizajnérske kúsky, kvalitné knihy, starožitností a lokálne potraviny, bude čas aj na zábavu. Pripravené sú tvorivé dielne pre deti, divadelné vstupy, workshopy žonglérov Jugglair, hrať bude Saxofónové kvarteto, Funny Fellows, Andrea Bučko & Daniel Fischer a viacerí dídžeji, po zotmení bude na Nedbalovej ulici ohňová a svetelná šou. Bude to dobrý Dobrý trh!

FOTO TASR - Vladimír Gabčo