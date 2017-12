S tebou mě baví svět

Legendárna česká komédia Marie Poledňákovej má už viac ako tridsať rokov. A stále baví svet.

„V Blaníku je stále vypredané na štyri – päť dní vopred, kino praská vo švíkoch a diváci sa bavia a smejú na stále rovnakých miestach,“ referovala prekvapene režisérka jednému z hlavných predstaviteľov krátko po uvedení filmu v roku 1982.

Prekvapene preto, lebo prvé kritiky filmu o šiestich deťoch, vydaných napospas trom otcom, neboli príliš dobré. Mnohým sa zdalo, že celovečerný debut úspešnej televíznej autorky je príliš „nablýskaný, upachtený, páčivý“, ba dokonca, že divákov citovo vydiera.

Dnes tieto komentáre pôsobia viac než úsmevne, no oveľa dôležitejší je fakt, že S tebou mě baví svět zostal rovnako zábavný. Dôvodov je viacero a jeden z nich má meno Július Satinský.

Bola to pre neho prvá veľká sólová úloha, hoci nechýbalo veľa, aby ju nedostal. Marie Poledňáková bola do posledného momentu presvedčená, že Julo je vynikajúci lyžiar. Čo lyžiar – inštruktor horskej služby! Nahovoril jej to Václav Postránecký, filmový Michal, ktorý sa s Julom dlhšie poznal a zrejme už tušil, že rolu Alberta predsa nemôže hrať nikto iný.

Hoci, s tým hraním to tiež bolo trochu inak. „Osobnosť Jula sa s postavou Alberta načisto stretli, pretože to tak bolo napísané, on vôbec nemusel hrať, presne taký v skutočnosti bol,“ povedala Poledňáková pre Českú televíziu.

V tom čase pritom Satinský ešte nemal vlastné deti, až neskôr, keď sa mu narodilo druhé dieťa, napísal režisérke list, či náhodou nebola nejakou dobrou vílou, ktorá mu úlohou Alberta predurčila osud.

Asi to nebude žiadna osudová náhoda, keď si dnes večer opäť raz pustíte tento film, ale môže to byť celkom dobrá zábava.

Kino tip pre deti

Snehová kráľovná

Animovaný príbeh nakrútený na motívy svetoznámej rozprávky Hansa Christiana Andersena. Snehová kráľovná uvalí na zem kliatbu a všade zavládne nekonečná zima. Neutíchajúci polárny vietor ochladí ľudské srdcia a z nich sa vytratí všetka radosť. Dievčatko Gerda spolu s fretkou Lutou a škriatkom Ormom sa vydajú na dlhú cestu do paláca Snehovej kráľovnej, aby zachránili jej bračeka Kaya a navždy vyslobodili krajinu z večného mrazu a snehu. Ide o prvý ruský celovečerný digitálne animovaný film v 3D formáte. Tri roky vznikal v produkcii známeho režiséra Timura Bekmambetova, nakrútili ho vo Voroneži v medzinárodnej rusko-európsko-americkej spolupráci. V Británii už malo premiéru pokračovanie Snehová kráľovná 2, ktoré raz azda dorazí aj k nám.