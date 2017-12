Polnočná inak

Tretí raz odohrá skupina Slobodná Európa špeciálny koncert – o polnoci na Štedrý deň v bratislavskom klube Randal.

22. dec 2014 o 15:54 Jana Németh, (jem)

„Poznáme veľa ľudí, u ktorých normálne prebehnú všetky vianočné rituály – večera, darčeky, ale potom sa im už nechce dokola pozerať tie isté rozprávky. Napadlo nám preto, že by bolo dobré urobiť nejakú alternatívu k polnočnej omši – a tak sme urobili koncert,“ hovorí Whisky zo Slobodnej Európy.

Tento rok to bude už tretí ročník polnočného koncertu v bratislavskom klube Randal. Pri prvom vraj nemali veľké očakávania. Mysleli si, že príde len zopár ľudí, nakoniec bolo plno. „Potvrdila sa naša teória, že ľudia sa na Vianoce nudia a radi by niekam išli. Napokon, už som počul od viacerých, že keď otvoria na Vianoce podnik, majú plno.“

Klub otvárajú o deviatej večer, koncert sa začne krátko pred polnocou. Nie je to vraj žiadna vzbura proti tradičnému spôsobu trávenia sviatkov.

„Mám rád Vianoce, akurát neznášam to všetko, čo tomu predchádza – všetky tie reklamy od konca októbra. Sčasti som od toho oslobodený, lebo už dvadsať rokov nemám televízor, ale stačí, aby som niekam vyšiel a už sa to na človeka zovšadiaľ valí a vytráca sa podstata,“ hovorí Whisky. „Je to predovšetkým náboženský sviatok pokoja, keď by si ľudia mali uvedomiť dôležité veci v živote. Nepáči sa mi, že namiesto pokoja a mieru je z nich zhon a nervozita."