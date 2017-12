Tri oriešky pre Popolušku

Prečo je niekedy potrebné zaťahovať do rozprávky politiku. Televízne tipy na Vianoce.

23. dec 2014 o 0:00 Miloš Krekovič

Prečo je niekedy potrebné zaťahovať do rozprávky politiku

TV tip / 24. decembra, Markíza, 20.00

Od Anglicka, Nemecka, po Rusko a Spojené arabské emiráty - tam všade ju obdivujú a poznajú diváci. Televízia BBC ju napríklad vysielala s poľským dabingom. Ak náhodou navštívite saský zámok Moritzburg, môžete tu vidieť k filmu špeciálnu výstavu. Že vtedy pri nakrúcaní netrpeli zvieratá, to filmári nemohli dať do titulkov, keďže Václav Vorlíček inštruoval kone na pľaci dosť staromódnym a nie práve empatickým spôsobom – palicou.

Keď sme minule hľadali málo známe fakty o tých úplne najznámejších vianočných rozprávkach, rozhodne sme nečakali také množstvo rozhorčených reakcií pod článkom. Ako sa do nevinných nadčasových príbehov pre deti opovažujeme zaťahovať politiku?

Ako keby článok mohol za to, že film vznikal v roku 1973, keď autor scenára František Pavlíček nemohol byť uvedený v titulkoch. Dramatik, spisovateľ a do sovietskej okupácie člen ústredného výboru Komunistickej strany, bol vtedy zakázaný, texty mohol publikovať len pod cudzím menom. Takisto je historicky doložené, že filmový priemysel nielen za čias normalizácie v Československu nefungoval v spoločenskom vzduchoprázdne. Trojstupňové schvaľovanie filmov (skupina dramaturgov, Umelecko-ideová rada, šéf štátneho filmového podniku alebo štúdií Barrandov) a prísny ideologický dohľad také niečo vylučovali. Áno, aj pri rozprávkach pre deti. Kto do nich tú politiku naťahal? Neboli to dnešné články, ale práve vtedajší normalizátori, už len dbaním, aby boli bez akýchkoľvek narážok na politiku.

Na Štedrý deň sa však týmto nemusíte zaoberať. Pozerajte rozprávky, nie diskusie na webe.

