Zomrel anglický spevák Joe Cocker

22. dec 2014 o 19:48 tasr, sme.sk

Spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom sa okrem iného preslávil cover verziou pesničky With A Little Help From my Friends od Beatles.

LONDÝN. Anglický rockový a bluesový spevák a autor veľkých hitov Joe Cocker zomrel v pondelok vo veku 70 rokov.

Príčinou smrti bola rakovina pľúc, stanici BBC to oznámil jeho agent.

Hudobník skonal vo svojom dome v americkom štáte Colorado, kde dlhodobo žil, napísal britský denník The Yorkshire Post.

Cocker sa narodil v anglickom meste Sheffield a až do roku 1961 viedol dvojitý život - cez deň pracoval ako inštalatér a po večeroch spieval v kluboch.

Jeho vyše 40-ročné pôsobenie charakterizoval drsný spevácky výraz. V roku 2007 mu udelili Rad Britského impéria.

Jednou z jeho najznámejších skladieb je cover verzia skladby "With a Little Help from My Friends" od skupiny The Beatles, ktorá lámala rebríčky hitparád.

Dueto s Jennifer Warnesovou "Up Where We Belong" získalo cenu Grammy, ako aj filmového Oscara.

Joe Cocker počas kariéry vydal 22 štúdiových albumov, z ktorých posledným je titul "Fire It Up" z roku 2012.

Žánrovo sa vyhranil na poli rocku, bluesu a popu.

Cocker viackrát vystúpil aj na Slovensku.