Zavriete oči, počujete Beatles. Otvoríte oči, vidíte Beatles

Môžete o hudbe rozchyrovať to najhoršie, ale to je asi tak všetko - hovorí Dalibor Štroncer alias John Lennon.

27. dec 2014 o 0:00 Eva Andrejčáková

Mať koncert na Silvestra v Humennom, ešte k tomu vonku, na zime, to chce špeciálny kus manažérskej aj umeleckej zručnosti. No pre Backwards nie je žiadna výzva priveľká.

Sú ich vernou ilúziou. Hity legendárnych Chrobákov hrajú naživo už takmer dvadsať rokov pod značkou The Backwards a sú známi doma aj vo svete. Revivalová kapela zo Slovenska vypredáva veľké sály, roztancúva plné kluby. Mladým brnkne na romantickú strunu, starších provokuje k nostalgii, dôchodcov stavia zo stoličiek. Jej líder DALIBOR ŠTRONCER alias John Lennon niektorých aj vystraší.

Necítite sa len ako platňa, ktorú si ľudia dokola púšťajú?

Sme ilúziou minulej reality. Ako orchester hráme živé vystúpenie, ktoré treba do poslednej noty pripraviť. Šou sme projektovali osemnásť mesiacov, všetko sme museli vyladiť, zocvičiť. Potom sa skladby musia usadiť a môžeme sa rozprávať o úplných nuansách, desatinách decibelov a najjemnejších zvukových odtieňoch, ktoré vzhľadom na rôzne podmienky v sálach musíme vždy optimalizovať. Dobrý zvukár je polovica úspechu. Môžeme sa na pódiu aj na hlavu postaviť, keď to zvukár domrví, tak sme v keli a všetci môžu povedať, kapela hrala zle. Máme šikovného zvukára, spolupracoval aj s Mekym.

Keď to domrví kapela, môže to zvaliť na zvukára.

Pristupujeme k tomu tak, že si nemôžeme dovoliť domrviť nič. Na naše koncerty chodia fanúšikovia Beatles a majú ich skladby v uchu, roky ich počúvajú a poznajú každý detail. Sem-tam sa aj môže stať, že príde za nami niekto znalý a povie, že tu treba menej gitarky, lebo v origináli je to inak. Ak má jasnú pripomienku, berieme ju a snažíme sa zvuk presne nastaviť. Živé hranie znie však vždy trochu inak ako platňa.

Živíte kult Beatles už takmer dvadsať rokov. Čo vás drží?

Je to neustále štúdium v akomsi laboratóriu zvukov. Kapela začala pred dvadsiatimi rokmi v pivnici a prvýkrát sa odvážila verejne vystúpiť až po roku cvičenia, keď to už aj znelo. Boli sme mladí sedemnásťroční fagani, košický džezklub bol plný, zvedaví ľudia prišli. Koncert sa nakoniec vydaril, boli sme nadšení. Vtedy prišla za nami aj jedna novinárka a jej úplne prvá otázka bola – dokedy vás to bude baviť? Dnes jej je to dúfam jasné. Baví nás to stále a bude nás to baviť, kým to bude baviť ľudí. Máme nacvičených okolo osemdesiat skladieb, tvorba Beatles ich oficiálne zahŕňa 220. Ľudia však poznajú hlavne hity číslo jeden a tie menej známe pesničky im chceme vo vhodnej dramaturgii priblížiť.

Ako sa testuje dobrá dramaturgia?

Najnovšia šou, s ktorou sme mali teraz turné, trvá dokopy asi tri hodiny a ponúka celý prierez tvorbou. V prvej časti mapujeme obdobie beatlemánie, teda roky 1962 až 1965, potom sa prezliekame a vhupneme do čias Rubber Soul a Revolver a v tretej časti sme v kostýmoch z albumu Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club band. Tam sa už naplno rozbehne svetelná šou. Potom príde scéna, keď vystupujem z lúčov svetla a prichádzam ako John Lennon. Predstavte si Patricka Swayzeho, keď sa ako duch vracia na zem.

Trochu gýčová predstava.

Ale známa, nie? Do toho sa zapnú svetlá predného štichu, ľudia sú ohromení, lebo fakt vyzerám ako on. Malá dcéra Mekyho Žbirku sa vraj zľakla. Prišiel za nami po koncerte a hovorí – Dalibor, ty si ju normálne vystrašil, ale dobré, dobré to je! Všetci sme počas koncertu verne ´nastajlovaní´, dokonca v Česku v časti Abbey road a Let it be prišla na javisko aj Yoko. Prezliekli sme za ňu jednu moderátorku z ČT. Je to plnohodnotné prepracované koncertné predstavenie, v ktorom je kus divadla. Ide o to, aby sme boli čo najdokonalejší revival, žiadna lacná kópia. Zážitok býva skutočne sugestívny – zavriete oči, počujete Beatles, otvoríte oči, vidíte Beatles.



Dalibor Štroncer (John Lennon), Miroslav Džunko (Paul McCartney), František Suchanský

(George Harrison), Daniel Škorvaga (Ringo Starr)