Meryl Streep a Alec Baldwin hrajú v neskororomantickej komédii

27. dec 2014

JOJ 20.30

Status „It´s complicated“ majú na Facebooku tí, ktorí si nie sú istí, či sú ešte vo vzťahu, alebo už nie. Adlerovci vedia veľmi dobre, že sa rozviedli už pred desiatimi rokmi, ale to, že sú stále vo vzťahu, sa ukáže veľmi jasne pri stretnutí pôvodnej rodinnej päťky na synovej promócii.

„Možno by sme mali spolu zostarnúť,“ hovorí s dávkou nostalgie exmanžel Alec Baldwin (Jake) svojej exmanželke Meryl Streep (Jane), ktorá sa v tej chvíli hedonisticky kúpe vo vani. „Niečo ti poviem. My sme už zostarli. Oddelene,“ reaguje nonšalantne na túto neskororomantickú manželskú frázu. A ten suchý smiech, ktorým svoju iróniu okorení, si skutočne netreba nechať ujsť.

V tomto type „romcomu“ je obsadenie hlavných postáv oveľa dôležitejšie ako osoby. Na akúsi majiteľku pekárne zo Santa Barbary, ktorá si z pečenia mafiniek žije podozrivo dobre, zabudnete po vypnutí televízora. Casting menších postáv je vhodný svojou nehviezdnosťou, výnimkou je postava architekta/nápadníka Adama, ktorú zverili dramatikovi Stevovi Martinovi, ktorý je typologicky v dobrom kontraste k mužnému Baldwinovi.

Film uvádzaný pod slovenským názvom Nejako sa to komplikuje mal premiéru na Vianoce presne pred piatimi rokmi, herecké výkony protagonistov boli odmenené nomináciami na cenu BAFTA aj slušným počtom návštevníkov. Režisérkou aj autorkou je Nancy Meyers, ktorá sa o rok neskôr podpísala aj pod ďalší divácky hit Po čom ženy túžia. Ak nečakáme viac, ako príjemnú rodinnú komédiu, tak sa aj zabavíme, navyše s dobrým soundtrackom Hansa Zimmera a Heitora Pereiru.

Deň zrady

Sobota 17.10 Film+

Americký film The Interview sa napriek vyhrážkam hackerov dostal do (vybraných) kín. Presne na Vianoce, tak ako to spoločnosť Sony pôvodne plánoval. Istú zásluhu má na tom prezident Obama, ktorý vystúpil s nahnevaným prejavom, keď sa dozvedel, že strach z teroristických útokov na kiná donútil Sony od premiéry odstúpiť a tak vlastne ohrozil slobodu prejavu.

V Spojených štátoch je dlhá a neohrozená tradícia nakrúcať politické filmy, film Georgea Clooneyho Deň zrady je jedným z nich. Nie je možno taký provokujúci a drzý ako The Interview, ktorý sa pohráva s myšlienkou falošného atentátu na skutočného (severokórejského) vodcu a nie je namierený proti konkrétnemu politikovi. Skôr výborne vystihol to, ako moc alebo už len blízka prítomnosť moci ovplyvňuje a mení charaktery ľudí, ktorí sa uchádzajú o dôveru a hlasy voličov. Napriek fiktívnosti príbehu však odvážne opisuje zákulisie americkej politiky. Režiséra Clooneyho ani Ryana Goslinga v hlavnej úlohe žiadny trest v USA nepostihol, naopak, ich film získal jednu nomináciu na Oscara a štyri na Zlatý glóbus.

Kino tip Interstellar

Kino tip

Ku koncu roka filmári pritvrdili, tvrdia, že na Zemi nás už nečaká žiadna budúcnosť a že čím skôr treba nájsť nejaké nové miesto na život. Nejakú novú galaxiu, nejakú novú planétu.

Christopher Nolan vo svojom filme Interstellar vychádza práve z predstavy, že ľudstvo stojí pred takouto úlohou. Respektíve, nie celé ľudstvo, len niekoľko jednotlivcov, ktorí si musia zvážiť, či je dôležitejšia budúcnosť celého ľudského rodu, alebo ich rodiny, ich najbližších.

Interstellar nepatrí medzi inovatívne a myšlienkovo originálne sci-fi, niektoré veci sú v ňom dokonca na prvý pohľad nelogické a odflinkané. Má však aj silné a zaujímavé stránky – jednou z nich je sugestívnosť, ktorú v sebe nesie. Každý divák je pri príchode do kina vystavený riziku, že ho počas filmu prepadne úzkosť a existenciálny strach z budúcnosti.