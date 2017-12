Nedotknuteľní sú najlepší

Jeden z najlepších európskych filmov poslednej dekády, klasika sci-fi a televízne tipy. Kultúrne tipy na pondelok.

29. dec 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, Kristína Kúdelová

Nedotknuteľní

Jeden z najlepších európskych filmov poslednej dekády

TV tip / Jednotka 20.30

O ľuďoch na vozíku a o prisťahovalcoch sa nevtipkuje. Alebo aj áno? Film Nedotknuteľní si dovolil s láskavosťou a porozumením porušiť nejedno tabu. Je natočený podľa skutočného príbehu bývalého obchodníka so šampanských Philippa Pozzo di Borgoa, ktorý si pri paraglajdingu zlomil chrbticu a ochrnul. Keď mu o tri roky nato na rakovinu zomrela manželka, zostal už len v rukách profesionálnych ošetrovateľov.

21-ročný imigrant Abdel Sellou vyšiel práve z väzenia, napriek tomu si ho Phillippe vybral a vzácne si porozumeli. Sellou sa stal Philippovými rukami aj nohami, anjelom aj diablom strážnym, vyliečil ho z depresie a svojou životnou energiou mu dodal silu, aby si našiel aj novú lásku a založil opäť rodinu.

Režiséri Olivier Nakache a Eric Toledano videli v knihe Druhý dych, ktorá tento príbeh opísala, potenciál. Z Maročana Abdela sa však v ich snímke stal černošský Drisse, keďže dvojica už dávnejšie spolupracovala s výnimočne spontánnym Omarom Sym. Za tento film získal ako prvý černošský herec v histórii najvyššie francúzske herecké ocenenie César.

Dojímavý príbeh z roku 2011 sa stal jedným z najnavštevovanejší francúzskych filmov všetkých čias, komerčne najúspešnejším neanglicky hovoreným filmom v Európe. Do nominácie na Oscary sa však nedostal, v Amerike sa dokonca stal terčom kritiky pre údajne stereotypné zobrazenie černochov. Posúďte radšej sami. Jednotka film vysiela so skrytými titulkami.

2001: Vesmírna odysea

Bratislava, Archívne kino SFÚ 19.45

Fritz Lang hovorieval, že na dobrý film treba tri veci. Prvou je dobrý scenár, druhou dobrý scenár a treťou dobrý scenár. Režisér Stanley Kubrick jeho výrok upravil, jeho verzia bola takáto - na dobrý film je treba ohromujúci začiatok, skvelý koniec a niečo veľmi dobré medzi tým.

V roku 1968 prišiel do kín so sci-fi filmom 2001: Vesmírna odysea. Žiadalo by sa povedať, že to bol jeden z jeho najlepších filmov vôbec - ale ktorý z nich dobrý nebol? Kubrick ich nenakrútil veľa. Filmové štúdio s jeho tempom problém nemalo, pretože bol starostlivý, peniazmi nemrhal a sám si ich dokonca kontroloval. Jeho problémom skôr bolo, že bol nekonvenčným tvorcom a nemal záujem robiť jednoduché veci. Ako umelec sa niekoľkokrát dostal na hranu. Vesmírnu odyseu ľudia najprv vysmiali, tvrdili, že je nudná a hlúpa, čo je ďalším príkladom toho, že film je nevypočítateľný biznis. Dnes patrí medzi najlepšie diela všetkých čias a autori sci-fi sa musia veľmi snažiť, aby sa k nej aspoň priblížili.

Kubrick nakrútil znepokojivú úvahu o možnostiach človeka a o budúcnosti, ktorá ho čaká pri spolunažívaní so strojmi, a nakrútil ju veľkolepo.

Televízne tipy

Dajto 20.15 - Dokonalá búrka

Vietor zúril na maximum, vlny v Atlantiku dosahovali takmer 30 metrov. V októbri 1991 sa zrazili tri poveternostné fronty v doposiaľ najväčšej zaznamenanej búrke. Dráma o anglických rybároch podľa knižného bestseleru.

Joj 20.20 - Prázdniny

Dve ženy s rovnakým problémom, ktoré od seba delí deväťtisíc kilometrov, sa rozhodnú pre razantné riešenie. Amanda (Cameron Diaz) do sychravého Londýna a Iris (Kate Winslet) do slnečnej Kalifornie, aby si užili vianočné prázdniny.

Jednotka 22.35 - Terminál

Viktor (Tom Hanks) prichádza do New Yorku a netuší, že kým bol na palube lietadla, v jeho krajine vypukla občianska vojna. Nemôže vstúpiť na územie USA a tak musí na letisku čakať najskôr dni, potom týždne a mesiace.

Dajto 22.45 - Guľa

Psychológ (Dustin Hoffman), biochemička (Sharon Stoneová), matematik (Samuel L. Jackson) a veliteľ (Peter Coyote) sa vydávajú na nebezpečnú podmorskú misiu, aby preskúmali záhadnú guľu. Aké tajomstvo ukrýva?

ČT art 22.55 - Večný svit nepoškvrnenej mysle

Trápi vás nešťastná láska? Nechajte si vymazať spomienky. Jim Carrey a Kate Winsletová v pôvabnom oscarovom filme francúzskeho režiséra Michela Gondryho podľa scenára Charlieho Kaufmana.

Doma 23.55 - Modrá lagúna

Dve deti z lode, ktorá stroskotá, vyrastajú na opustenom tichomorskom ostrove. Slávny a v 80. rokoch mierne škandalózny príbeh Randala Kleisera (Pomáda) ťažiaci z obľúbenej robinsonskej tematiky a nádhernej prírody.