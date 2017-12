Tanečník Laco Cmorej: Ujo Laco, vy ste väčší Cigán ako my!

Po polnoci na Silvestra sa riadne podkýnali, televízia to nakoniec odvysielala ako jedno z vrcholných čísel.

Môžete byť šéfom veľkej firmy aj zabudnutým dieťaťom ulice, hlavne že sa viete rozšafne pobaviť. V tom prípade vám meno LACO CMOREJ určite dačo povie. Dnes uznávaného tanečníka a choreografa kedysi zviditeľnila televízna súťaž Československo má talent, kde zožal úspech so svojou tanečnou skupinou. Odvtedy veľa dobrého zatancoval aj urobil. Navyše je jedným z najobľúbenejších párty boyov v strednej Európe. Nikto mu nepovie inak ako Lacko, ľudí si okamžite získa bezprostrednosťou a nákazlivým optimizmom. Dokáže ich roztancovať na tie najbizarnejšie témy.

Vyrábate na tohtoročného Silvestra nejakú zábavu?

Objednali si nás ešte na jar. Silvester pre mňa nie je nejaký zvláštny dôvod na oslavu, ale baví ma poňať ho zábavno-pracovne. A priznávam, budem mať aj na jednu splátku hypotéky. Tancujeme v jednom rakúskom hoteli. Vybrali si nás na základe videí na YouTube, ktoré nakrúcame s našou skupinou CreDance. Tešíme sa, že máme pre naše vstupy úplne voľnú ruku, nemajú na nás žiadne zvláštne požiadavky.

Býva to aj inak?

Aj presne opačne – oslovujú nás aj vtedy, keď si pri nejakom špeciálnom zadaní nevedia rady iné tanečné zoskupenia (smiech). Napríklad si firma vymyslela event v štýle Ska a objednala si u nás štyri choreografie na túto tému. Uf, predstavte si to, keď pri ska hudbe sa zvykne iba utekať na mieste. Alebo sme mali vymyslieť choreografiu na goticrockovú párty a podobne. Nedávno som dostal zadanie z firmy, ktorej majiteľ má vlastnú kapelu, skladá hudbu, je dosť tvrdá, povedal by som, že na tanec priam nepoužiteľná. Na jednu zo svojich skladieb však chcel mať choreografiu v rámci párty svojej filmy. Musím povedať, že ho zaujal dosť ošemetný príbeh – dievčatko v stredoveku zneužíval kňaz, neusvedčili ho z tohto zločinu, ale asi zásahom vyššej moci sa nakoniec dobre skončilo. No a toto sme mali stvárniť tancom. Dosť sme sa natrápili, ale nakoniec boli všetci spokojní.

Vyzerá to, že nudou netrpíte. Z čoho vychádzate?

Veľa mi dalo to, že tvorím vo všetkých smeroch, od najväčších avantgardných projektov až po obrovské komerčné vystúpenia, ale to, ako tvoriť veľa a super rýchlo, som sa naučil pri výrobe zábavných televíznych relácií. Boli obdobia, keď bolo treba za týždeň vymyslieť päť choreografií, vtedy sme si dali dokopy istú zostavu pohybov, ktoré sa dali upraviť na akýkoľvek charakter. S nimi môžete potom urobiť úplne identickú choreografiu povedzme pre afro aj flamenco tanečnicu, môžu tancovať úplne synchrónne, a pritom každá si zachová svoj žáner.

Takže fungujete ako továreň na pohyby?

Ako sa to vezme. Často sa na nás obracajú s takými bizarnými zadaniami, že si musím povedať hop, aj kreativita má svoje medze. Ale potom začneme vymýšľať a zistíme, že by to mohlo ísť. Napríklad jedným z mojich najbizarnejších vystúpení bola veľká firemná párty, kde som bol takzvaným choreografom striekania šiat.

To by ste aj mohli trošku vysvetliť.

Módny dizajnér navrhol oblečenie inšpirované kvetmi, ktoré boli aj funkčné, napríklad pohybom šnúrky sa puk kvetu rozvinul do margaréty a podobe. My sme boli traja muži na móle, akože záhradníci, držali sme trysky, každú s inou farbou a keď k nám prišla modelka, tak sme ju uprostred móla, napríklad aj s použitím nejakej šablóny alebo vďaka riaseniu látok, „dizajnovali“. Za tri sekundy museli vzniknúť rôzne pôsobivé vzory. Vtedy som sa normálne musel radiť s výtvarníkmi o najvhodnejších technikách. A ešte sme sa do toho mali aj sofistikovane pohybovať. To sú veci, ktoré sú pre mňa nové a veľmi ma bavia. Horšie je, keď mi zavolajú z nejakej firmy s vidinou fantastickej novátorskej kreatívnej výzvy a chcú robiť večierok na tému eighties, či retro, alebo chcú nejakú swingovú párty, prípadne niečo na tridsiate roky. Vraj či by sme boli schopní niečo na túto tému vyrobiť. Tak to mám hlavu v dlaniach, lebo deväť z desiatich eventov sú na niektorú zo spomínaných tém.



Ako vnímate párty z pohľadu zabávačov?

Tí, čo si nás objednajú, chcú mať väčšinou koncept programu na celú noc. No môže sa stať, že posledné číslo je naplánované o druhej po polnoci, a to už zväčša odišli ľudia domov, prípadne sú sťatí pod obraz Boží, takže už sme tancovali len pre seba a dvoch čašníkov. Špeciálnou kategóriou je príprava televízneho Silvestra. Často som do tohto programu pomáhal zháňať ľudí a bývalo to dosť problematické, lebo až toľko skvelých tanečníkov zase u nás nie je. Kedysi to bol high-light televízneho vysielania, dnes, ak sa vôbec niečo pripravuje, sú to polorevuálne zábavky s pochybnou umeleckou kvalitou. Našťastie, ošiaľ tohto typu už v televíziách opadol. Ale na jeden program, čo som kedysi pripravoval s Gonzom, mojím kamarátom na život a na smrť alebo nevlastným starším bratom, určite nezabudnem.