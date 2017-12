Lucy Liu: Svet sa nezrútil kvôli doktorovi Watsonovi v sukni

Americký seriál, ktorý rozhneval fanúšikov Arthura Conana Doyla, má úspech. Spokojná je i Lucy Liu. Konečne nakrúcanie bez zranení a jaziev.

31. dec 2014 o 0:00 Alena Štifilová

Pre Američanov príliš ázijská, pre Číňanov príliš americká. „Sama neviem, kto som,“ sťažuje sa Lucy Liu, ktorú medzi seba úprimne neprijala ani americká, ani ázijská komunita.

Narodila sa v New Yorku do rodiny čínskych prisťahovalcov, do piatich rokov hovorila len po čínsky a keby poslúchla rodičov, herečkou by sa nikdy nestala. Obaja vysokoškolsky vzdelaní, on stavebný inžinier, ona biochemička, sa v novej vlasti trápili. Robili podradné práce a dúfali, že ak ich dcéra vyštuduje školu a nájde si poriadne zamestnanie, bude šťastnejšia.

„Chceli, aby som mala prácu od deviatej do piatej, vysokoškolský titul, bola doktorkou alebo pracovala v banke. To bolo niečo, čo si vedeli predstaviť,“ opisuje s pocitom frustrácie, že ju rodičia v hereckej kariére nepodporili. Dnes patria medzi jej najväčších fanúšikov, nenechajú si ujsť žiadne divadelné predstavenie, seriál či film, kde hrá.

Ako najmladšia z troch detí našla nakoniec pochopenie u svojho brata. „John mi dovolil bývať uňho v byte. Nebola tam žiadna kuchyňa, len izba, spávala som na zemi tak ako on, jeho spolubývajúci spal na gauči,“ spomína. Brat splatil aj jej stredoškolskú pôžičku. „Bez jeho pomoci by som sa nikdy nedala na herectvo,“ dodáva.



Ally McBealová (1997–2002). FOTO: OUTNOW.CH

Chcela som vyzerať ako Barbie

Vyrastala ako divoška, mama ju strihala úplne na krátko, na obraz Sinéad O'Connor s dvojtýždňovo narastenými vlasmi. Lepšie si rozumela s chlapcami než s dievčatami. „Nevnímala som seba ako ženu, ani chlapci sa na mňa nepozerali ako na dievča. Bola som tenká ako špáradlo.“